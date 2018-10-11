Kolombiya'da Ã¼niversiteler Ã¼lke genelinde greve gitti

Kolombiya'da bÃ¼tÃ§eden daha Ã§ok pay isteyen Ã¼niversiteler greve gitti. Protestolara 500 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Kolombiya'da hükümetin yükseköÄŸretim için bütçede ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± payÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± isteyen üniversitelerde ülke genelinde greve gidildi, protesto yürüyüÅŸleri düzenledi.

Kolombiya hükümetinin 2019 yÄ±lÄ± bütçesinde yükseköÄŸretime ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± payÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden devlet üniversiteleri, öÄŸrenci örgütleri ve akademisyen sendikalarÄ± 21 Ekim'e kadar protesto yürüyüÅŸleri ve çeÅŸitli etkinliklerle sürdürecekleri genel greve baÅŸladÄ±.

BaÅŸkent Bogota'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellin, Villavicencio gibi önemli ÅŸehirlerde de düzenlenen protesto yürüyüÅŸlerine birçok özel üniversite ve sivil toplum kuruluÅŸu da destek verdi.

FotoÄŸraf: Lokman Ä°lhan/AA

Ülke genelinde 500 bine yakÄ±n kiÅŸinin katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen protestolar çerçevesinde Bogota'da, kentin farklÄ± bölgelerinden baÅŸlayan yürüyüÅŸler ÅŸehir merkezindeki tarihi Bolivar MeydanÄ±'nda sona erdi.

Protesto gösterilerinde herhangi bir taÅŸkÄ±nlÄ±k ya da çatÄ±ÅŸma yaÅŸanmadÄ±. Meydandaki büyük kalabalÄ±k ve çevredeki bazÄ± caddelerin dahi göstericilerle dolu olmasÄ± dikkati çekti.

Kolombiya'da geçen hafta bazÄ± kamu üniversitelerindeki akademisyenler okullarÄ±ndaki mali krize dikkati çekmek için açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ülke basÄ±nÄ±nda yer alan deÄŸerlendirmelerde, Kolombiya'daki birçok kamu üniversitesinin ciddi parasal sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve ödeneklerin artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ediliyor. (AA)

FotoÄŸraf: Lokman Ä°lhan/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 11:33

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