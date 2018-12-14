UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±: Sinyalizasyon demir yolu iÃ§in olmazsa olmaz deÄŸil

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Turhan, Ankara'da kaza yapan trenlerde sinyalizasyon olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusunu 'Bu doÄŸru bir soru deÄŸil' diyerek cevapsÄ±z bÄ±raktÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan, Ankara'da kaza yapan trenlerde sinyalizasyon olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusunu "Bu doÄŸru bir soru deÄŸil" diyerek cevapsÄ±z bÄ±raktÄ±. Turan ayrÄ±ca "Sinyalizasyon sistemi demir yolu sistemi için olmazsa olmaz deÄŸil" ifadelerini kullandÄ±. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tren faciasÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±yarak Mehmet Cahit Turhan’a "Ä°stifa edecek misiniz?" diye sordu.

'SÄ°NYALÄ°ZASYON OLMAMASINDAN DOLAYI Ä°ÅžLETME YAPILAMAZ DÄ°YE BÄ°R ÅžEY YOK'

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hÄ±zlÄ± trenin kÄ±lavuz lokomotifle kafa kafaya çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 9 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan açÄ±klamalarda bulundu.

Turan eleÅŸtirilere karÅŸÄ± “Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz deÄŸil. Bu sistemin olmamasÄ±ndan dolayÄ± demiryollarÄ±nda iÅŸletme yapÄ±lamaz diye bir ÅŸey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra ‘Sinyalizasyon olmadÄ±ÄŸÄ± için bu kaza oldu’ gibi deÄŸerlendirme yapanlar, doÄŸru bir deÄŸerlendirme yapmÄ±yor” dedi.

'BU SORU DOÄžRU BÄ°R SORU DEÄžÄ°L'

Bu açÄ±klamanÄ±n üzerine bir gazeteci “bu trenlerde var mÄ±ydÄ± bu sistem” sorusunu yönetti. Bakan Turhan ise “Bu soru doÄŸru bir soru deÄŸil. Sinyalizasyon sistemleri demiryolu hatlarÄ±nda bulunan bir sistem. TeÅŸekkür ederim” ÅŸeklinde cevap verdi.

CHP’DEN ULAÅžTIRMA BAKANI TURHAN'A ‘Ä°STÄ°FA EDECEK MÄ°SÄ°NÄ°Z?’ SORUSU

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hÄ±zlÄ± trenin kÄ±lavuz lokomotifle kafa kafaya çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 9 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sonrasÄ± konu Meclise taÅŸÄ±ndÄ±.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na soru önergesi verdi. Antmen önergesinde “OlayÄ±n kapatÄ±lmasÄ± için göstermelik bir ÅŸekilde bir memuru sorumlu tutup görevden almak yerine bu kazanÄ±n sorumluluÄŸunu alarak istifa etmeyi ve açÄ±lacak yargÄ± sürecine objektif biçimde destek olmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?” diye sordu.

AKP döneminde 97 kiÅŸinin tren kazalarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve en az 673 vatandaÅŸÄ±n da bu kazalarda yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Antmen, bu kazalara raÄŸmen bugüne kadar hiçbir bakan ve yetkilinin sorumluluk almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve istifa etmediÄŸini ifade etti.

‘CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN 4 YILDA BÄ°TMESÄ°YLE ÖVÜNMÜÅžTÜ’

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n, 2011 yÄ±lÄ±nda Ankara-Konya hÄ±zlÄ± tren hattÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nÄ± da hatÄ±rlatan Antmen, “ErdoÄŸan hÄ±zlÄ± tren hattÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda bu inÅŸaatlarÄ±n 5 ila 13 yÄ±l arasÄ±nda sürdüÄŸünü, Roma-Napoli hattÄ±nÄ±n 11, Hannover-Berlin hattÄ±nÄ±n 7, Ankara-Konya hattÄ±nÄ±n 4,4 yÄ±lda yapÄ±lmasÄ±yla övünmüÅŸtü. Benzer uzunluktaki hÄ±zlÄ± tren hatlarÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ± ve hizmet süreleri Almanya’da 7, Ä°talya’da 11 yÄ±l sürerken Türkiye nasÄ±l 4 yÄ±lda bunu tamamlamÄ±ÅŸtÄ±r?” diye sordu.

Dünyadan da örnekler veren Antmen önergesinde ÅŸu örneklere yer verdi:

“2008 yÄ±lÄ±nda Macaristan UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± ve Demir YollarÄ± Genel Müdürü 4 kiÅŸinin öldüÄŸü tren kazasÄ± sonrasÄ± istifa etmiÅŸtir. 2009 yÄ±lÄ±nda HÄ±rvatistan UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± 6 kiÅŸinin öldüÄŸü tren kazasÄ± sonrasÄ± istifa etmiÅŸtir. 2009 yÄ±lÄ±nda MÄ±sÄ±r UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± 18 kiÅŸinin öldüÄŸü tren kazasÄ± sonrasÄ± istifa etmiÅŸtir. 2009 yÄ±lÄ±nda Kostarika UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± bir köprünün çökmesi nedeniyle 5 kiÅŸi ölünce istifa etmiÅŸtir. 2012 yÄ±lÄ±nda MÄ±sÄ±r UlaÅŸtÄ±rma bakanÄ± 49 öÄŸrencinin tren kazasÄ±nda ölmesi sonrasÄ± istifa etmiÅŸtir. 2016 yÄ±lÄ±nda Ä°ran Demir YollarÄ± Genel Müdürü Muhsinpur Seyyid Agayi, 40 kiÅŸinin öldüÄŸü tren kazasÄ± sonrasÄ± "Yöneticiler gerçekleÅŸen hadiseler için sorumluluk almak zorundadÄ±r" diyerek istifa etmiÅŸtir. 2017 yÄ±lÄ±nda Hindistan Demiryolu Ä°daresi BaÅŸkanÄ± ülkesinin kuzeyinde yaÅŸanan tren kazalarÄ±ndan sonra istifa etmiÅŸtir”

ANTMEN’Ä°N BAKANA SORDUÄžU SORULAR

Önergede yer alan sorular ÅŸu ÅŸekilde;

* OlayÄ±n kapatÄ±lmasÄ± için göstermelik bir ÅŸekilde bir memuru sorumlu tutup görevden almak yerine bu kazanÄ±n sorumluluÄŸunu alarak istifa etmeyi ve açÄ±lacak yargÄ± sürecine objektif biçimde destek olmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?

* Benzer uzunluktaki hÄ±zlÄ± tren hatlarÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ± ve hizmet süreleri Almanya’da 7, Ä°talya’da 11 yÄ±l sürerken Türkiye nasÄ±l 4 yÄ±lda bunu tamamlamÄ±ÅŸtÄ±r?

* Ankara Konya hÄ±zlÄ± tren hattÄ±nÄ±n seçimler için hÄ±zlÄ±ca yapÄ±lÄ±p açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur?

* Ankara Konya hÄ±zlÄ± tren hattÄ±nÄ±n gerekli test sürüÅŸleri ve uzman kontrolleri yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

* Avrupa ülkeleri baÅŸta olmak üzere hÄ±zlÄ± tren hatlarÄ± nasÄ±l yapÄ±lmakta, test sürüÅŸleri ne ÅŸekillerde gerçekleÅŸtirilmektedir?

* Bahsi geçen hÄ±zlÄ± tren hattÄ±nÄ±n ihalesi ne ÅŸekilde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? HattÄ±n yapÄ±mÄ±nda kaç firma bulunmuÅŸ ve ne kadar ödeme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

* Ankara Konya hÄ±zlÄ± tren hattÄ±nda sinyalizasyon sistemi neden bulunmamaktadÄ±r? BaÅŸka hangi hÄ±zlÄ± tren hatlarÄ±mÄ±zda bu sistem kurulu deÄŸildir? (HABER MERKEZÄ°)

CHP’LÄ° EMÄ°R: KAZA DEÄžÄ°L CÄ°NAYET

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, tren kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere ve Trafik Hastanesi’ne gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldÄ±.

Gazetecilere açÄ±klama yapan Emir, üzücü bir olayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Çorlu’da yaÅŸanan ve yetkililerin hala hesap vermediÄŸi tren faciasÄ±nÄ±n 5 ay sonrasÄ±nda, yeni bir faciayla yüz yüze gelmek, bu olaylarÄ±n ‘kazayla’, ‘dikkatsizlikle’ ya da ‘ihmalle’ açÄ±klanamayacak sistematik nedenleri olduÄŸunu göstermektedir. BTS (BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ±) yetkililerinden edindiÄŸimiz bilgilere göre; facianÄ±n demiryolu hattÄ±nda bulunmasÄ± gereken sinyalizasyon sistemlerinin, hazÄ±r durumda bulunmamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir. Söz konusu sinyalizasyonun devrede olmamasÄ±, hatlar üzerindeki trafiÄŸin, manuel haberleÅŸme yoluyla yönlendirilmesini zorunlu kÄ±lmasÄ±, faciaya davetiye çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

Emir temel sorunun insan hatasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sorunun insan hatalarÄ±nÄ± bertaraf edecek ve tren iÅŸletilmeye alÄ±nmadan önce tamamlanmasÄ± zorunlu altyapÄ± sistemleri hazÄ±r olmadan hÄ±zlÄ± trenin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na göz yuman anlayÄ±ÅŸ sorunu olduÄŸunu ifade ederek ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Bunun sorumlusu da 16 yÄ±ldÄ±r ülkeyi idare eden AKP, bu anlayÄ±ÅŸÄ±n sahibidir. Bu anlayÄ±ÅŸ ‘hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tren ÅŸovu’ uÄŸruna Pamukova’da 41 yurttaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olmuÅŸtur. Bu anlayÄ±ÅŸ gerekli bakÄ±m ve altyapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ± için Çorlu’da 24 yurttaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olmuÅŸtur. Bu anlayÄ±ÅŸ bugün de Ankara’da sinyalizasyon sistemleri devrede olmadÄ±ÄŸÄ± halde Yüksek HÄ±zlÄ± Tren çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için 9 yurttaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olmuÅŸtur.”

Sözlerine devam eden CHP’li Emir; “AKP, iktidarda bulunduÄŸu 16 yÄ±l boyunca hayata geçirdiÄŸi tüm projelerde insan hayatÄ±nÄ± ve kamusal çÄ±karlarÄ± deÄŸil, siyasi menfaatlerini ve sermayenin ihtiyaçlarÄ±nÄ± gözetmiÅŸtir. Akla, bilime ve mühendislik anlayÄ±ÅŸÄ±na dayanmayan, günü kurtarmaya yönelik projeler özellikle seçim dönemlerinde alelacele hayata geçirilmiÅŸtir. HatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z, bugün kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ankara-Konya YHT hattÄ± da 2014 Yerel Seçimlerinde AKP’nin en önemli propaganda öÄŸelerinden birisi olmuÅŸtur. KazanÄ±n meydana geldiÄŸi banliyö bölgesi ise CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerine malzeme olmuÅŸ ve dönemin genel karakteristiÄŸi olarak birçok projede olduÄŸu gibi; baÅŸta sinyalizasyon sistemleri olmak üzere henüz güvenlikle ilgili çalÄ±ÅŸmalar tamamlanmadan seçim arifesinde CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan büyük bir mitingle açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AKP’nin, kamu hizmetlerini siyasi ranta dönüÅŸtürmeyi esas alan bu anlayÄ±ÅŸÄ±, sadece demiryollarÄ±nda deÄŸil, hayatÄ±n her alanÄ±nda büyük toplumsal trajedilerin yaÅŸanmasÄ±na neden olmaktadÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Ankara'da YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren kaza yaptÄ±: 9 Ã¶lÃ¼ 86 yaralÄ±

TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸen Ã¶lÃ¼mlÃ¼ tren kazalarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 15:09

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