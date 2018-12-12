Ãœzerine AVM yapÄ±lan Myrleia Antik Kentiâ€™nin kamulaÅŸtÄ±rma talebine ret

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Mudanya Belediyesinin Ã¼zerine AVM yapÄ±lan Myrleia Antik Kenti ile ilgili 'acele kamulaÅŸtÄ±rma' talebini reddetti.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2 bin 700 yÄ±llÄ±k Myrleia Antik Kenti’nin liman kÄ±smÄ±nda bulunan kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n hapsedildiÄŸi alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine karÅŸÄ± hukuki mücadelesini sürdüren Mudanya Belediyesinin “Acele kamulaÅŸtÄ±rma” talebini yargÄ±lama süreci devam ettiÄŸi gerekçesiyle reddetti. Mudanya Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri TürkyÄ±lmaz, gerekli itirazlarÄ±n ve hukuki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Myrleia için yasalarÄ±n getirdiÄŸi ölçüde tüm hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanacaÄŸÄ±z, vazgeçmeyeceÄŸiz” dedi.

“Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±”ndan yararlanarak “YapÄ± KayÄ±t Belgesi” ile ruhsat alma hakkÄ±nÄ± elde eden alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi açÄ±lÄ±rken, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± vicdanlarÄ± yaralayan bir karara imza attÄ±. Mudanya Belediyesi’nin 6 AÄŸustos 2018 tarihli yazÄ±sÄ±na 5 ay sonra yanÄ±t veren BakanlÄ±k, “Mudanya Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nca Ömerbey Mahalllesi 1503 ada 19 parsel kayÄ±tlÄ± taÅŸÄ±nmazÄ±n Myrleia Antik Kenti’nin üzerinde bulunduÄŸundan, söz konusu parselin acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için 2942 sayÄ±lÄ± KamulaÅŸtÄ±rma Kanunu’nun 27. Maddesine göre Bakanlar Kurulu KararÄ± alÄ±nmasÄ± talep edilmiÅŸti. Konu ile ilgili olarak yargÄ±lama süreci devam ettiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, bu aÅŸamada söz konusu taÅŸÄ±nmaz ile ilgili acele kamulaÅŸtÄ±rma yapÄ±lamayacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilmektedir” dedi.

Mudanya Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri TürkyÄ±lmaz, gerekli itirazlarÄ±n ve hukuki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Mudanya sahipsiz deÄŸil. Mudanya halkÄ± antik kent üzerine kurulan AVM’yi istemediÄŸini net olarak ortaya koydu. Mudanya’da topraÄŸÄ±n altÄ±nda yatan tarihsel zenginlik, sermayenin ve bireylerin özel çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda yok ediliyor. Ne olursa olsun sonuna kadar Myrleia için yasalarÄ±n getirdiÄŸi ölçüde tüm hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanacaÄŸÄ±z, vazgeçmeyeceÄŸiz. Ancak bu mücadelemize Myrleia Antik Kenti Platformu’nun yanÄ± sÄ±ra daha çok MudanyalÄ±nÄ±n destek vermesi gerekiyor” diye konuÅŸtu. (Bursa/EVRENSEL)

Bursa'da 2 bin 700 yÄ±llÄ±k tarihin Ã¼zerinde AVM Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±!

Antik kent Ã¼zerine yapÄ±lmak istenen AVM'ye boykot kararÄ±

Myrleia Antik Kenti Ã¼zerine inÅŸa edilen AVM protesto edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 12:11

www.evrensel.net