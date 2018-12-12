Maltepe'de bir kadÄ±n sokak ortasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Maltepe'de bir kadÄ±n kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan sokakta yÃ¼rÃ¼rken silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Maltepe'de bir kadÄ±n sokak ortasÄ±nda ateÅŸ edilerek öldürüldü.

DHA'nÄ±n haberine göre Zümrütevler AsuroÄŸlu Sokak'ta sabah 06.00 sÄ±ralarÄ±nda sokakta yürüyen Gülten Gülüm Dil'e (40), kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi ateÅŸ etti. Ä°hbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, silahla vurulan Gülten Gülüm Dil'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme baÅŸlattÄ±. Åžüpheli gördükleri kiÅŸilerin kimlik sorgulamalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Bir görgü tanÄ±ÄŸÄ±, polise verdiÄŸi ifadede saldÄ±rganÄ±n D-100 istikametine kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni incelemenin ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 10:22

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