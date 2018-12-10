KasÄ±m ayÄ±nda 31 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

KadÄ±nÂ Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformunun verilerine gÃ¶re, kadÄ±nlar kendi hayatÄ±na dair karar almak isterken ya da ekonomik bahanelerle Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformunun verilerine göre, kasÄ±m ayÄ±nda erkekler 31 kadÄ±nÄ± öldürdü.

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu, 2018 kasÄ±m ayÄ± raporunu açÄ±kladÄ±. Rapora göre kasÄ±mda en az 31 kadÄ±n erkekler tarafÄ±ndan öldürüldü. Bu ay kadÄ±n cinayetlerinin yedisi ÅŸüpheli ölüm olarak kaydedilirken, sekiz kadÄ±nÄ±n neden öldürüldüÄŸü tespit edilemedi ve 11’i kendi hayatÄ±na dair karar almak isterken, beÅŸi ise ekonomik bahanelerle öldürüldü.

Rapordan öne çÄ±kan diÄŸer veriler ÅŸöyle: Öldürülen kadÄ±nlarÄ±n 12’si tespit edilemeyen kiÅŸiler tarafÄ±ndan, 10’u evli olduÄŸu erkek tarafÄ±ndan, ikisi birlikte olduÄŸu erkek tarafÄ±ndan, ikisi erkek kardeÅŸi tarafÄ±ndan, ikisi akraba ya da tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan, biri de imam nikahlÄ± olduÄŸu erkek tarafÄ±ndan öldürüldü. KadÄ±nlarÄ±n biri 15-18 yaÅŸ, dokuzu 36-65 yaÅŸ, yedisi 26-35 yaÅŸ, beÅŸi 19-25 yaÅŸ, biri 12-14 yaÅŸ ve beÅŸi 66 yaÅŸ ve üzeri yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaydÄ±. Dördünün yaÅŸÄ± ise tespit edilemedi. KasÄ±m ayÄ±nda öldürülen kadÄ±nlarÄ±n 16’sÄ±nÄ±n koruma kararÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± bilinmezken; beÅŸinin uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ±n olduÄŸu biliniyor. 10 kadÄ±n için ise herhangi bir koruma veya uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± bulunmuyor.

Çocuk istismarÄ± ve cinsel ÅŸiddetin devam ettiÄŸi belirtilen raporda, sadece basÄ±na yansÄ±yan verilere göre kasÄ±m ayÄ±nda 27 kadÄ±n cinsel saldÄ±rÄ±ya maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ekim ayÄ±nda 34 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

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