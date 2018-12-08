CHP'nin KahramanmaraÅŸ adayÄ± Ali Ã–ztunÃ§

CHP KahramanmaraÅŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± Esat ÅžengÃ¼l, KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ±nÄ±n Ali Ã–ztunÃ§ olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

CHP KahramanmaraÅŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± Esat Åžengül, partisinin KahramanmaraÅŸ BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ±nÄ±n Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Esat Åžengül yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Öztunç'un seçildiÄŸi günden bu yana milletin sorunlarÄ±yla yakÄ±ndan ilgilendiÄŸini ve halkÄ±n yanÄ±nda olan bir siyaseti Meclise taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu nedenle Öztunç'a kamuoyunda büyük bir saygÄ± ve sevgi olduÄŸunu ifade eden Åžengül, ÅŸöyle devam etti:

"SayÄ±n Öztunç ile ilgili SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zla bir görüÅŸme yaptÄ±m. SayÄ±n Öztunç'un KahramanmaraÅŸ'taki 5 aylÄ±k milletvekilliÄŸi sürecini deÄŸerlendirdiÄŸimiz zaman hemÅŸerilerimizin teveccühlerinin SayÄ±n Ali Öztunç'a yöneldiÄŸini, özellikle KahramanmaraÅŸ'ta belediyeyi kazanmamÄ±zÄ±n bugünkü oylar baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda zor olduÄŸunu gördüÄŸümüz halde vatandaÅŸlardan gelen teveccühleri SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±za anlattÄ±m ve SayÄ±n Ali Öztunç'u büyükÅŸehir adaylÄ±ÄŸÄ±na istedim. SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z da gülümseyerek 'Neden olmasÄ±n. BaÅŸarÄ±lÄ± insanlar her zaman her yerde olmalÄ±dÄ±r' dedi. DolayÄ±sÄ±yla SayÄ±n Ali Öztunç, partimizin adayÄ±dÄ±r. HemÅŸerilerimiz o teveccühlerini inÅŸallah oya da dönüÅŸtürürse KahramanmaraÅŸ sosyal belediyecilikle tanÄ±ÅŸacaktÄ±r diye düÅŸünüyorum."

Åžengül ayrÄ±ca, önümüzdeki günlerde Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile tekrar bir araya gelerek Ali Öztunç'un adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n partinin yetkili kurullarÄ±nca da onaylanmasÄ±nÄ± isteyeceÄŸini, bunun ardÄ±ndan Öztunç ile birlikte KahramanmaraÅŸ'a gelerek seçimin startÄ±nÄ± vereceklerini söyledi. (KahramanmaraÅŸ/DHA)

CHP, 212 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± daha aÃ§Ä±kladÄ±

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