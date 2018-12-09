09 Aralık 2018 03:24

Karar bekleyen binlerce güvenlik soruşturması mağduru var

Aile fertlerinin eylemleri gerekçesiyle güvenlik soruşturmasından geçemeyen ve ataması yapılmayan binlerce kişi mahkemeler bitmediği için mağdur.

Karar bekleyen binlerce güvenlik soruşturması mağduru var

    • Paylaş

    Volkan PEKAL
    Adana

    Bayburt Üniversitesine yerleştirmesinin yapılmasından sonra güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle ataması yapılmayan öğretim üyesi ile ilgili Erzurum Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararı ile öğretim üyesi Bayburt Üniversitesindeki görevine başladı. Ancak kararın iptaline ilişkin dava devam ediyor. OHAL sürecinde binlerce emekçinin hukuki olmayan güvenlik soruşturmaları ile işe başlatılmadığını ifade eden Davacı Vekili Av. Sevil Aracı, idare mahkemelerinde esastan karara bağlanmamış bekleyen binlerce dava olduğunu söyledi. Aracı, idare mahkemelerinin bir an önce bu dosyaları sonuçlandırarak hukuka uygun kararlar vermesini ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermesi gerektiğini belirtti.  

    ‘KİMSE AİLE ÜYELERİNİN EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ’

    Bayburt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümüne sınavla alınmaya hak kazanan öğretim görevlisine, güvenlik soruşturması ve arşiv taraması olumsuz olduğu gerekçesi ile idare tarafından temmuz ayında atamasının yapılmayacağı bildirildi. Öğretim üyesi, Erzurum 2’inci İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması ve kararın iptali davası açtı. Mahkeme verdiği ilk kararda yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Bunun üzerine itiraz edilen üst mahkeme Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, Erzurum 2’inci İdare Mahkemesinin kararını bozarak yürütmeyi durdurma talebinin haklı olduğu yönünde karar verdi. Mahkeme kararında suçun şahsiliğine dikkat çekerek kimsenin aile üyelerinin eylemlerinden sorumlu olmayacağı, güvenlik soruşturmasında davacının kendisine yönelik olumsuz bir tespit yapılmadığını belirtti. 

    ‘HUKUKA UYGUN DEĞİL'

    Kararda müvekkilinin aile üyesinin eyleminden sorumlu tutulmasının mümkün olmadığının vurgulandığını ifade eden Av. Sevil Aracı, “Gerçekten de müvekkilimizin hiçbir sabıka kaydı yok. Bu karar ile aile fertlerinin fiillerinin gerekçe gösterilerek atama yapılmamasının hukuka uygun olmadığı bir kez daha belirlenmiş oldu” diye konuştu. Mahkemenin bu yöndeki değerlendirmelerinin hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğunu söyleyen Aracı, açtıkları davalarda güvenlik soruşturmasının ancak gizlilik gerektiren işlerde gerekli olabileceğine ve hukuken geçerli başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça tek başlarına hukuki delil olarak kabul edilemeyeceğine dair mahkemelerin kararları olduğunu hatırlattı. Aracı, buna benzer davaların bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti. 

     

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    5 işçi alacaklarıyla toprağa gömüldü
    SONRAKİ HABER

    Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 yendi
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidarın üslubunun örtemeyeceği ekonomik gerçek: Son 10 yılın en sert fırtınası

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Soylu, ‘yeni dönem’in partizan-militan bakan tipinin temsilcisidir

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Multi-Versus

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yerel yönetimler ve mülteciler - 1

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    "Başakşehir şampiyon" mu?

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Baskı ve dayanışma

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Umutsuz olmak da neyin nesi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Antep'te Zümrüt Gıda işçilerinin fabrika önündeki direnişi sürüyor
    Antep'te Zümrüt Gıda işçilerinin fabrika önündeki direnişi sürüyor

    Kriz bahanesiyle üretimin durdurulduğu Antep Başpınar OSB'deki Zümrüt Gıda fabrikasında hakları verilmeden işten atılan işçiler direnişe geçti.

    Kılıçdaroğlu, sanatçı ve edebiyatçılarla bir araya geldi
    Kılıçdaroğlu, sanatçı ve edebiyatçılarla bir araya geldi

    Kılıçdaroğlu’nun Sanatçılar ve Edebiyatçılar Buluşması’na Müjde Ar, Ali Rıza Binboğa, Menderes Samancılar'ın da bulunduğu çok sayıda konuk katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Cezayir’de grevler geri adım attırdı: Buteflika adaylığını geri çekti
    Cezayir’de grevler geri adım attırdı: Buteflika adaylığını geri çekti

    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı.

    Fındıklı’da HES protestosu: Ankara’dan çıkacak kararı tanımıyoruz
    Fındıklı’da HES protestosu: Ankara’dan çıkacak kararı tanımıyoruz

    Fındıklı halkı, Arılı Deresi üzerinde kurulmak istenen HES’e ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan toplantıyı protesto etti.

    Venezuela'da 3 gündür süren elektrik kesintileri hayatı zorlaştırıyor
    Venezuela'da 3 gündür süren elektrik kesintileri hayatı zorlaştırıyor

    Venezuela’da 3 gündür süren elektrik kesintileri nedeniyle okullar tatil edilecek, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde çalışma yapılmayacak.

    Sezai Temelli'den Erdoğan'a: Sen kimi kovuyorsun?
    Sezai Temelli'den Erdoğan'a: Sen kimi kovuyorsun?

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Sen kimi kovuyorsun? Bu ülkede Kürtler, Süryaniler var. Sen kimi nereye gönderiyorsun.

    Hollanda’da hareketli dönem: Emek ve öğrenci hareketi yükseliyor
    Hollanda’da hareketli dönem: Emek ve öğrenci hareketi yükseliyor

    Irkçı partilerin oy arttırdığı Hollanda’da emek ve öğrenci hareketinin de canlanması dikkat çekiyor. Peki önümüzdeki haftalarda ülkede neler olacak?

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Bağımsız Adayı Çetin, Burhaniye'nin köylerini ziyaret etti
    Balıkesir Bağımsız Adayı Çetin, Burhaniye'nin köylerini ziyaret etti

    Balıkesir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, Bahadınlı, Karadere ve Kurucaoluk köylerini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 yendi
    Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 yendi
    Mine Söğüt yeni kitabı Gergedan’ı anlattı
    Mine Söğüt yeni kitabı Gergedan’ı anlattı
    Çorum’da Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruldu
    Çorum’da Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruldu
    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    GÜNCELLENDİ
    İbrahim Kızılyer: Belediye meclisinde işçilerin de söz hakkı olsun
    İbrahim Kızılyer: Belediye meclisinde işçilerin de söz hakkı olsun

    CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer, LC Waikiki ve Mercedes fabrikaları önünde işçilerle buluştu.

    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı
    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı

    Gezi direnişi sırasında başına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 5. yılında anıldı.

    Erdoğan ‘ezan’ çarpıtmasını sürdürüyor: Dertleri ülkeyi karıştırmak
    Erdoğan ‘ezan’ çarpıtmasını sürdürüyor: Dertleri ülkeyi karıştırmak

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtmasına devam ediyor: Ezanlarımızın okunmasına kimse engel olamayacaktır.

    Gazi’de hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi adalet istiyor
    Gazi’de hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi adalet istiyor

    Gazi Katliamı’nda hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi, 24 yıldır katillerin cezalandırılmasını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'den Edremit düzeltmesi: İhraç talebi eski Akçay belediye başkanına
    CHP'den Edremit düzeltmesi: İhraç talebi eski Akçay belediye başkanına

    CHP’de, eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: Din propagandasının üzerini örtemeyeceği bir geçim derdi var
    Bayhan: Din propagandasının üzerini örtemeyeceği bir geçim derdi var

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile Erdoğan'ın Diyarbakır'da düzenlediği seçim mitingini ve büyüme rakamlarını konuştuk.

    Almanyalı gazeteciler Türkiye'yi terk etti: Eleştirel haber yapılmıyor
    Almanyalı gazeteciler Türkiye'yi terk etti: Eleştirel haber yapılmıyor

    Basın kartlarının süresi uzatılmayan Almanyalı Gazeteciler Jörg Brase ve Thomas Seibert, Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı.

    Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız
    Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu işçilerle bir araya geldi: Krizin de seçimlerin de düğümü fabrikalarda çözülecek.

    Kayseri Adayı Sarıoğlu: Halkın talebi doğrultusunda planlar yapacağız
    Kayseri Adayı Sarıoğlu: Halkın talebi doğrultusunda planlar yapacağız

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, Pınarbaşı’da vatandaşlarla buluştu.

    Reyhan Başaran, öğrencilerin taleplerinin altına imza attı
    Reyhan Başaran, öğrencilerin taleplerinin altına imza attı

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran ziyaret edip sorunlarını dinlediği öğrencilerin taleplerinin altına imza attı.

    AKP'li Cevat Keser down sendromlu gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı
    AKP'li Cevat Keser down sendromlu gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı

    Pamukova Belediye Başkanı AKP’li Cevat Keser, katıldığı asker eğlencesinde down sendromlu bir gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölge olan Baghuz'a dönük nihai operasyonu 10 Mart'ta başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim
    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Sarayköy'de semt pazarı, kahve ve evleri ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık

    Bahçeli: 8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler.

    GÜNCELLENDİ
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması

    8 Mart gece yürüyüşünde Taksim'de protesto edilen neydi, iktidara yakın medya olayı nasıl çarpıttı, Erdoğan bunu nasıl kullandı?

    GÜNCELLENDİ
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti

    Etiyopya Havayollarının Addis Ababa'dan Nairobi'ye uçan ve 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Kazada kurtulan olmadığı açıklandı.