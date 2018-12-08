Murat Aksoy ve Atilla TaÅŸ iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvurulara yanÄ±t yok

Atilla TaÅŸ ve Murat Aksoy'un mÃ¼ddetnamesiyle ilgili itirazÄ±n sonuÃ§lanmadÄ±ÄŸÄ± ve Aksoyâ€™un denetimli serbestlik sÃ¼recinin uzadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AldÄ±klarÄ± cezalar istinaf mahkemesince onaylandÄ±ktan sonra yeniden cezaevine giren ÅžarkÄ±cÄ±-Yazar Atilla TaÅŸ ve Gazeteci Murat Aksoy için yapÄ±lan baÅŸvurulara yanÄ±t verilmiyor. Öte yandan Aksoy’a cezaevindeki kütüphanede yÄ±l sonu sayÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için kitap verilmediÄŸi duyuruldu.

FETÖ’nün ‘medya yapÄ±lanmasÄ±’ iddiasÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan yargÄ±lamalarda Gazeteci Murat Aksoy, 2 yÄ±l 1 aylÄ±k hapis cezasÄ±na çarpÄ±tÄ±ldÄ±. Bu ceza istinaf mahkemesinde onaylandÄ±ktan sonra Aksoy, savcÄ±lÄ±ktaki infaz iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. AynÄ± dava kapsamÄ±nda yargÄ±lanan ve “Örgüt içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek” suçlamasÄ±yla 3 yÄ±l 1 ay 15 gün ceza alan Atilla TaÅŸ’Ä±n da bu cezasÄ± istinaf mahkemesinde onaylandÄ±. TaÅŸ da Metris Cezaevine gönderildi. Her iki isim daha sonra yeniden Silivri Cezaevine gönderildi.

SÜREÇ UZADIKÇA UZUYOR

TaÅŸ ve Aksoy’un Hukuk danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, ikilinin durumuna iliÅŸkin bilgileri sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Akdeniz, Atilla TaÅŸ’Ä±n ve Murat Aksoy’un müddetnamesi ile ilgili itirazÄ±n sonuçlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Akdeniz, ayrÄ±ca Murat Aksoy’un denetimli serbestlik sürecinin de uzadÄ±kça uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Öte yandan cezaevindeki kütüphanede yÄ±l sonu sayÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için Murat Aksoy’a kitap verilmediÄŸi duyuruldu.

DAVANIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

30 AÄŸustos 2016’da Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Fethullah Gülen Cemaatine yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduÄŸu 35 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± vermiÅŸ, gözaltÄ±na alÄ±nan isimlerden 27’si 3 Eylül 2016’da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

AralarÄ±nda Atilla TaÅŸ ve Murat Aksoy’un da bulunduÄŸu 26’sÄ± tutuklu 29 sanÄ±ktan 21’i hakkÄ±nda 31 Mart 2017’de tahliye kararÄ± verilmiÅŸ, ancak aynÄ± gün çÄ±kartÄ±lan yeni yakalama ve gözaltÄ± kararlarÄ±yla sanÄ±klarÄ±n hiçbiri serbest bÄ±rakÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

21 sanÄ±k hakkÄ±nda beraat karar veren Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi Hakimleri Ä°brahim LorasdaÄŸÄ±, BarÄ±ÅŸ Cömert ve Necla YeÅŸilyurt Gülbiçim 3 Nisan 2017’de açÄ±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

“FetullahçÄ± Terör Örgütü/ Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±/FETÖ” kapsamÄ±nda “Medya YapÄ±lanmasÄ±” ÅŸeklinde adlandÄ±rÄ±lan davada 29 kiÅŸi “örgüt üyeliÄŸi” ve “darbeye teÅŸebbüs” suçlamasÄ±yla yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Gazetecilere, ‘‘örgüt üyeliÄŸi’’ ve ‘‘darbeye teÅŸebbüs’’ suçlamasÄ±yla Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava açÄ±lmÄ±ÅŸ ve dava 24 Ekim 2017’de karara baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Karara göre, 23 sanÄ±ÄŸÄ±n, ‘‘SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak’’ suçundan altÄ± yÄ±l üç aydan yedi yÄ±l altÄ± ay arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. “Örgüte yardÄ±m etmek” suçu kapsamÄ±nda ise sanÄ±k Atilla TaÅŸ üç yÄ±l bir ay 15 gün, Murat Aksoy ise iki yÄ±l bir ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

1 yÄ±l 1 ay 21 gün cezaevinde kalan TaÅŸ ve Aksoy 24 Ekim 2017’de tahliye edilmiÅŸlerdi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Atilla TaÅŸ cezaevine gÃ¶nderildi

26 gazetecinin cezalarÄ± onandÄ±: Savunma hakkÄ± dahi verilmedi

Murat Aksoy: Ã‡ocuklarÄ±m gurur duyacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 17:37

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