26 gazetecinin cezalarÄ± onandÄ±: Savunma hakkÄ± dahi verilmedi

AralarÄ±nda 2017 yÄ±lÄ±nda tahliye edilen Murat Aksoy ile Atilla TaÅŸâ€™Ä±n da bulunduÄŸu 26 kiÅŸiye verilen hapis cezasÄ± istinaf mahkemesinde onandÄ±.Â

AralarÄ±nda 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±nda tahliye edilen Murat Aksoy ile Atilla TaÅŸ’Ä±n da bulunduÄŸu 26 kiÅŸiye, “örgüt üyeliÄŸi” ve “darbeye teÅŸeÅŸbbüs” iddiasÄ±yla verilen hapis cezasÄ± istinaf mahkemesinde onandÄ±. 26 isimden 24 kiÅŸinin dosyasÄ± YargÄ±tay’a taÅŸÄ±nacak. CezasÄ± 5 yÄ±lÄ±n altÄ±nda olan cezalar YargÄ±tay’a taÅŸÄ±namayacaÄŸÄ± için Murat Aksoy ve Atilla TaÅŸ’Ä±n cezasÄ± kesinleÅŸmiÅŸ oldu. TaÅŸ’Ä±n yeniden hapse girip girmeyeceÄŸi ise henüz net deÄŸil.

KararÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren TaÅŸ ve Aksoy’un hukuk danÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Yaman Akdeniz, istinaf mahkemesinde duruÅŸma yapÄ±lmasÄ± talebinde bulunduklarÄ±Ä±nÄ± belirterek, duruÅŸmanÄ±n sonucunun dahi kendilerine bildirilmediÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. KararÄ± basÄ±ndan öÄŸreniklerine dikkat çeken Akdeniz, 30 gün içerisinden adil yargÄ±lama ve etkili savunma hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bellirtti.

SAVCI, AKSOY VE TAÅž’A DAHA FAZLA CEZA Ä°STEDÄ°

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi, gazetecilerin istinaf talebini deÄŸerlendirdiÄŸi 22 Ekim tarihli kararÄ±nda, tutuklu isimlerin tutukluluk hallerinin devamÄ±na hükmederken, aralarÄ±nda Abdullah KÄ±lÄ±ç, Ahmet MemiÅŸ, Ali AkkuÅŸ, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut AydÄ±n, Gökçe FÄ±rat ÇulhaoÄŸlu, Habip Güler, Halil Ä°brahim Balta, HanÄ±m BüÅŸra Erdal, Hüseyin AydÄ±n, Muhammet Sait KuloÄŸlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, OÄŸuz Usluer ve Ünal TanÄ±k'Ä±n da bulunduÄŸu sanÄ±klarÄ±n istinaf baÅŸvurularÄ±nÄ±n esastan reddine karar verdi.

Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyeti firari sanÄ±klar Bülent Ceyhan ve Said Sefa'nÄ±n yakalama kararÄ±nÄ±n infaz edilmediÄŸinden dolayÄ± dosyalarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na, tutuksuz sanÄ±k Muhterem TanÄ±k’Ä±n “silahlÄ± terör örgütüne üye olmak” suçunu iÅŸlediÄŸi sabit olmadÄ±ÄŸÄ±ndan beraatÄ±na hükmetmiÅŸti.

BAM kararÄ±nda, dosyada mevcut delillerin suçun ispatÄ± bakÄ±mÄ±ndan yerinde ve yeterli olduÄŸu ve yerel mahkemenin kararÄ±nÄ±n hukuka uygun olduÄŸu ifade edildi.

TAÅž YENÄ°DEN HAPSE MÄ° GÄ°RECEK?

DavanÄ±n Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 8 Mart 2018 tarihinde görülen karar duruÅŸmasÄ±nda Atilla TaÅŸ’a 3 yÄ±l 1 ay 15 gün, Murat Aksoy'a 2 yÄ±l 1 ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸti. Atilla TaÅŸ ve Murat Aksoy’un hapis cezalarÄ± beÅŸ yÄ±ldan az olduÄŸu için dosyalarÄ± YargÄ±tay’a taÅŸÄ±namayacak. Bu nedenle Aksoy ve TaÅŸ’Ä±n cezasÄ± kesinleÅŸmiÅŸ oldu. Aksoy’un aldÄ±ÄŸÄ± ceza nedeniyle yeniden tutuklama ihtimali bulunmazken, TaÅŸ’Ä±n durumu ise önümüzeki günlerde netleÅŸecek.

AKDENÄ°Z: KARARI BASINDAN ÖÄžRENDÄ°K

Karar sonrasÄ± Evrensel'e deÄŸerlendirmede bulunan Atilla TaÅŸ ve Murat Aksoy’un Hukuk DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Yaman Akdeniz, adil yargÄ±lama hakkÄ±nÄ±n bir kez daha ciddi ÅŸekilde ihlal edildiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Ä°stinaf mahkemesinde duruÅŸma yapÄ±lmasÄ± talebiyle baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ± belirten Akdeniz ancak kararÄ± basÄ±ndan öÄŸrendiklerini söyledi.

Akdeniz ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ahmet Altan ve Mehmet Altan için istiaf mahkemesinde duruÅŸma yapÄ±ldÄ±, tiyatro da olsa duruÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Biz dosyayÄ± temyiz ettik, cezalara karÅŸÄ±. Ä°tiraz etmiÅŸ olduk. SavcÄ± da Atilla TaÅŸ ve Murat Aksoy’un cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Ama savcÄ±nÄ±n mütaalasÄ± bize tebliÄŸ edilmedi. Biz duruÅŸma talep etmiÅŸtik istinaf mahkemesi için, duruÅŸma talebimizle ilgili duruÅŸma yapÄ±lmayacak bilgisi bize verilmedi. Biz bugün istinaf mahkemesinin cezalarÄ± onama kararÄ±nÄ± basÄ±ndan öÄŸrendik. Böyle bir ÅŸey olmaz, adil yargÄ±lama hakkÄ±nÄ±n ciddi bir ihlali söz konusu burada. Altanlar da bu durumdaydÄ±, onlarÄ±n duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±, sanÄ±klar da dinlendi. Bu davada yargÄ±lananlarÄ±n hiçbirine savunma hakkÄ± verilmedi. DolayÄ±sÄ±yla bu demokratik toplumlarda kabul edilebilir br yargÄ± süreci deÄŸil.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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