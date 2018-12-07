TÃœSÄ°AD, ekonomik krizin derinleÅŸeceÄŸi tespitini yaptÄ±

TÃœSÄ°AD YÃ¼ksek Ä°stiÅŸare Konseyi BaÅŸkanÄ± Tuncay Ã–zilhan, 'Orta vadede muhtemelen bizi bugÃ¼nkÃ¼nden daha sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nler bekliyor' dedi.

TÜSÄ°AD Yüksek Ä°stiÅŸare Konseyi (YÄ°K) BaÅŸkanÄ± Tuncay Özilhan, “Orta vadede muhtemelen bizi bugünkünden daha sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günler bekliyor” tespiti yaptÄ±. Büyüme hÄ±zÄ±nda sert bir düÅŸüÅŸ yaÅŸanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunan Özilhan’Ä±n sözlerini deÄŸerlendiren Evrensel Ekonomi Editörü Bülent FalakaoÄŸlu, “TÜSÄ°AD gerçekleri ortaya döküp, kendi cephesinden bir çözüm öneriyor. Emekçiler ise aynÄ± doÄŸrulara kendi somut talepleri etrafÄ±ndan bakmalÄ±” dedi.

'EÄžER Ä°FLASLAR BAÅžLARSA DURUM DAHA DA KÖTÜYE GÄ°DER'

YÄ°K toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Özilhan, son 10 senedir kÄ±ymetli TL ve bol uluslararasÄ± finansmana dayalÄ± model içinde olan ÅŸirketlerin ÅŸimdi zor durumda olduÄŸunu dile getirdi.

“Konkordato ilan eden ÅŸirketlere her gün bir yenisi ekleniyor. Moraller bozuluyor. Reel sektör, yüksek enflasyon ve TL’deki dalgalanma nedeniyle önünü göremiyor. Yüksek faiz oranlarÄ± kredi kullanÄ±mÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlÄ±yor. EÄŸer iflaslar baÅŸlarsa, durum daha da kötüye gider. Dalga dalga KOBÄ°’lere, esnafa ve vatandaÅŸa yayÄ±lÄ±r” diyen Özilhan, iÅŸsizliÄŸin de bugünkü seviyenin üzerine çÄ±kabileceÄŸini söyledi.

Kredi kapasitesinin daralmasÄ±na karÅŸÄ± finans sektörünün desteklenmesinin mutlaka gündeme alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyen Özilhan, “Belli bir süre için büyüme hÄ±zÄ±nda sert bir düÅŸüÅŸ kaçÄ±nÄ±lmaz görünüyor” dedi. Devlet bürokrasisinin liyakata göre belirlenmesini isteyen Özilhan, verimsiz projelerin iptal edilmesi gerektiÄŸini de ifade etti.

NAKÄ°T SIKIÅžIKLIÄžI HER SEKTÖRDE

TÜSÄ°AD Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erol Bilecik de “Ekonomimizin bugünkü hale gelmesinde elbette küresel geliÅŸmelerin de payÄ± vardÄ±r ama önce iÄŸneyi kendimize, sonra çuvaldÄ±zÄ± baÅŸkalarÄ±na batÄ±rmakta fayda var. Bugün nakit sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± her sektörde hissediliyor. Finansmana eriÅŸim eskisi kadar rahat ve ucuz deÄŸil. AÄŸustosta baÅŸlayan kredi daralmasÄ± devam ediyor. Kredi daralmasÄ± bitmeden, bu krizin bitmeyeceÄŸini hepimizin kabullenmesi gerekir. Ekonomide inat olmaz, dengeyi siyaset tercihleri saÄŸlamazsa, ekonomi kendi dengesini, ciddi maliyetler ve bedeller ödeterek saÄŸlÄ±yor” diye konuÅŸtu.

Dünyada ucuz ve bol parayla büyüme döneminin sona erdiÄŸini belirten Bilecik, “Ekonomide gemiyi yeniden yüzdürmemiz gerekiyor. Bunun için sularÄ±n yeniden yükselmesini bekleyecek zamanÄ±mÄ±z yok. SÄ±ÄŸ sularda yol almanÄ±n çaresini bulmalÄ±yÄ±z” dedi.

Bilecik, AB’nin vazgeçilmez hedef olduÄŸu, ABD ile iliÅŸkilerin düzeltilmesi gerektiÄŸi gibi vurgular da içeren konuÅŸmasÄ±nda, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti.

‘EN KÖTÜSÜ HENÜZ YAÅžANMADI’NIN Ä°TÄ°RAFI

FotoÄŸraflar: Evrensel ve Pixabay

Evrensel Ekonomi Editörü Bülent FalakaoÄŸlu, Bilecik ve Özilhan’Ä±n TÜSÄ°AD toplantÄ±sÄ±ndaki açÄ±klamalarÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle deÄŸerlendirdi:

“Hükümet en kötüsü geride kaldÄ± derken gerçeÄŸi ifade etmiyordu. Bütün veriler kötünün derinleÅŸtiÄŸine iÅŸaret ediyordu. Ä°SO imalat sanayi verileri, MÜSÄ°AD imalat ve hizmetler anketi sanayinin istikrarlÄ± bir ÅŸekilde daraldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. DÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hÄ±zla daralmasÄ± üretimin durma noktasÄ±na geldiÄŸini gösteriyordu. Ekonominin yakÄ±tÄ± olan kredi hacmi hÄ±zla daralÄ±yor, bankalar kredi vermiyor. TarÄ±m hÄ±zla küçülüyor. Her gün gündeme gelen yeniden yapÄ±landÄ±rmalar ve artan konkordato talepleri hatta ÅŸirket iflas açÄ±klamalarÄ± gibi sayabileceÄŸimiz bir çok geliÅŸme zaten ekonomik krize iÅŸaret ediyordu. AslÄ±nda en kötüsü geride kaldÄ±, ÅŸiÅŸmanken zayÄ±flÄ±yoruz propagandasÄ± yapan hükümet adeta ölüm orucuyla zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gerçeÄŸini gizliyordu. TÜSÄ°AD çÄ±ktÄ± ve bu aldatmaya bir son verdi! Ve ekonominin gerçek tablosunu ortaya serdi. Ama burada emekçiler dikkat etmeli. YapÄ±lmasÄ± gereken TÜSÄ°AD’Ä± alkÄ±ÅŸlamak deÄŸil. TÜSÄ°AD sonuçta kendi cephesinden bir çözüm önerisi sunuyor. Her ne kadar siyaseten demokratik talepler dile getirse de ekonomiyle ilgili taleplerinin son derece aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±mlar içereceÄŸi kesin. Ücretlerin düÅŸük tutulmasÄ± baÅŸta olmak üzere vergi muafiyetleri ve teÅŸvikler gibi kurtarma planlarÄ±nÄ±n tümü faturanÄ±n emekçilere yüklenmesi anlamÄ±na geliyor. Burada emekçilerin yapmasÄ± gereken TÜSÄ°AD’Ä±n tarif ettiÄŸi doÄŸrulara bakarak, kendi somut taleplerini dile getirmesidir. YaÅŸanan krizde hiç payÄ± olmayanlar bedel ödemeyi kabul etmemelidir. Asgari ücretin belirlenmesinden iÅŸten atmalarÄ±n yasaklanmasÄ±na, temel tüketim maddelerine zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±na kadar somut taleplerini belirlemeli bunun etrafÄ±ndan kenetlenip mücadele etmeli. TÜSÄ°AD seçimlere gönderme yapÄ±p beklentilerini dile getirirken emekçiler de seçimlere kendi damgasÄ±nÄ± vurmayÄ± düÅŸünmelidir.” (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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