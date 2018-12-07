CHPâ€™li Tanal: VatandaÅŸÄ± limon gibi sÄ±ktÄ±nÄ±z!

Ekonomik krizi ve ÅŸiÅŸirilmiÅŸ faturalarÄ± protesto iÃ§in Meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne limonla Ã§Ä±kan CHP'li Mahmut Tanal 'HalkÄ± limon gibi sÄ±ktÄ±nÄ±z' dedi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün Genel Kurul’da görüÅŸülen Abonelik SözleÅŸmesinden Kaynaklanan AlacaklarÄ±n Takibinin BaÅŸlatÄ±lmasÄ± Usulü HakkÄ±nda Kanun Teklifinin 22. Maddesi üzerine söz aldÄ±. Ekonomik krizi ve ÅŸiÅŸirilmiÅŸ faturalarÄ±nÄ± protesto etmek için kürsüye limonla çÄ±kan Tanal, “Abonelik sözleÅŸmesinden doÄŸan alacaklardan ziyade bunlarÄ±n içeriklerini gelin düÅŸürün. Bunun içeriÄŸini düÅŸürmediÄŸiniz için halkÄ± limon gibi sÄ±ktÄ±nÄ±z” dedi.

'VATANDAÅž KRÄ°Z Ä°ÇERÄ°SÄ°NDE'

Ä°ktidarÄ±n vatandaÅŸÄ± limon gibi sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kürsüde dile getiren Tanal, Genel Kurul’da ÅŸunlarÄ± söyledi:

" 'Burada iyileÅŸtirme getiriyoruz' dedikleri husus, abone sözleÅŸmesinden kaynaklanan para alacaklarÄ±. Yani, elektrik, su, telefon, doÄŸal gaz, internet… Yani bunlar burada abonelik sözleÅŸmesi üzerindeki alacaklar. Peki, bunlarÄ±n bedeli ne kadar tutuyor? 50 lira, 100 lira. Yani vatandaÅŸÄ±n ne kadar sÄ±kÄ±ntÄ±ya düÅŸtüÄŸünün kanunudur bu aslÄ±nda. Yani vatandaÅŸ kriz içerisinde, vatandaÅŸÄ± adeta limon gibi sÄ±ktÄ±nÄ±z böyle, limon gibi. BakÄ±n, ÅŸu limonu alÄ±yorum, limon gibi sÄ±ktÄ±nÄ±z. Yani buradaki olay, vatandaÅŸÄ± böyle limon gibi sÄ±ktÄ±nÄ±z arkadaÅŸlar. Bu olay telefonlara kadar geldi, internete kadar geldi, bu olay elektrik parasÄ±na kadar geldi. NasÄ±l oluyor?”

3 GÜN ÖNCE SAYACI SÖKÜLMÜÅžTÜ

3 gün önce doÄŸalgaz sayacÄ±, evde olmadÄ±ÄŸÄ± bir gün sökülen ve maÄŸduriyet yaÅŸayan Tanal, 427 TL sayaç parasÄ± ödeyerek doÄŸalgazÄ±nÄ± açtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Konuya iliÅŸkin Tanal, TBMM Genel Kurulu’nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

“BakÄ±n, ÅŸu anda Ankara'da BaÅŸkent Gaz'Ä±n bir uygulamasÄ± var. GeçmiÅŸte kartlÄ± sayaca geçmek için 300 dolar para alÄ±nÄ±yordu. Bu 300 dolarÄ± aldÄ± ve dedi ki; 'Ben bunu güvence bedeli olarak alÄ±yorum.' Ve vatandaÅŸ da kuzu kuzu parasÄ±nÄ± verdi, ne yapsÄ±n garibim? Devletin karÅŸÄ±sÄ±nda ne yapabilir? Devlete karÅŸÄ± gelinmez ya! Ve netice itibarÄ±yla ÅŸimdi BaÅŸkent Gaz ne yapÄ±yor? Bu kartlÄ± sayaçlarÄ±n üzerinden yirmi yÄ±l geçti, ben ÅŸimdi bunlarÄ±n hepsini karttan faturalÄ±ya geçiriyorum. 'Her sayaç baÅŸÄ±na 427 lira para güvence bedeli alÄ±yorum' diyor. Peki, benim bu 300 dolarÄ±m ne oldu? Sen bu 427 lirayÄ± niçin alÄ±yorsun, sebebi ne? Güvence bedeli. Ee, geçmiÅŸte aldÄ±ÄŸÄ±n 300 dolar var. Bunu deÄŸiÅŸtiriyorsun. Bunu deÄŸiÅŸtirme parasÄ±nÄ± almasÄ±n. Abonelik sözleÅŸmesinden doÄŸan alacaklardan ziyade bunlarÄ±n içeriklerini gelin düÅŸürün. Bunun içeriÄŸini düÅŸürmediÄŸiniz için halkÄ± limon gibi sÄ±ktÄ±nÄ±z.”

KÜRSÜDEN CEP TELEFONU NUMARASINI VERDÄ°

TBMM Genel Kurulu’ndan vatandaÅŸa seslenen Tanal, kürsüden cep telefonunu vererek vatandaÅŸa bu parayÄ± yatÄ±rmayÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu ve vatandaÅŸÄ± Tüketici Hakem Heyetine baÅŸvuruya çaÄŸÄ±rdÄ±. Tanal, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:

“Tüm AnkaralÄ±lara, doÄŸal gaz kullanan tüm illere sesleniyorum, hepsine sesleniyorum! DoÄŸal gaz sayacÄ± deÄŸiÅŸtirme bedeliyle sizlerden güvence bedeli almalarÄ± yönetmeliÄŸin 39'uncu ve 40'Ä±ncÄ± maddesine aykÄ±rÄ±dÄ±r! Bu paralar için bulunduÄŸunuz yerdeki tüketici hakem heyetlerine baÅŸvurunuz. Bu paralarla ilgili emsal mahkeme kararlarÄ± vardÄ±r. Kararlara eÄŸer ulaÅŸmak istiyorsanÄ±z 0532 314 91 49 benim cep numaramdÄ±r, arayabilirsiniz. Bu parayÄ± yatÄ±rmayÄ±nÄ±z. YatÄ±ran arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z varsa, tüketici hakem heyetlerine baÅŸvurmak ücretsizdir, herhangi bir harca tabi deÄŸildir. Ä°ktidara sesleniyoruz: VatandaÅŸlarÄ± tüketici hakem heyetleriyle, mahkemelerle uÄŸraÅŸtÄ±rmayÄ±n, vatandaÅŸÄ± limon gibi sÄ±kmayÄ±n!” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 13:20

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