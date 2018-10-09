CHP'li Tanal: Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na talibim

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter'dan Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adayÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal Twitter hesabÄ±ndan yerel seçimlerde Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ey Ä°stanbullular !



Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na talibim.



Ä°stanbul ÅŸehrini marka yapacaÄŸÄ±m. NasÄ±l bugüne kadar Ülkem için çalÄ±ÅŸtÄ±ysam aynÄ± ÅŸekilde Ä°stanbul için gecemi gündüzüme katarak çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m.



SÖZ VERÄ°YORUM.



#SaygÄ±ylaSevgiyle #Ä°stanbul — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 8 Ekim 2018

Ä°stanbullularÄ±n yerel nitelikteki ortak ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±m.Belediye BaÅŸkanÄ± olarak sadece imar, altyapÄ±, temizlik, çevre ve kent içi ulaÅŸÄ±m gibi geleneksel yerel hizmetleri sunmakla yetinmeyeceÄŸim,beldede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n sosyal sorunlarÄ±yla da ilgileneceÄŸim. https://t.co/OIvTnOdB7w — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 8 Ekim 2018

MAHMUT TANAL KÄ°MDÄ°R?

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal'Ä±n TBMM'nin internet sitesinde yer alan özgeçmiÅŸi ÅŸöyle:

1 Ocak 1961'de ÅžanlÄ±urfa Hilvan Bahçecik köyünde doÄŸdu. Baba adÄ± Mustafa, anne adÄ± Keziban'dÄ±r. Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ä°stanbul Barosuna kayÄ±tlÄ± avukat, TBB Delegelik görevini ifa etti. Serbest avukat olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. Atatürkçü DüÅŸünce DerneÄŸi, ÇaÄŸdaÅŸ YaÅŸamÄ± Destekleme DerneÄŸi, Türk Ceza HukukçularÄ± DerneÄŸi, Türk Hukuk Kurumu DerneÄŸi ve Tüketiciyi Koruma DerneÄŸi üyeliklerinde bulundu. 24. Dönemde Ä°stanbul Milletvekili seçildi. Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu ÜyeliÄŸi yaptÄ±. Orta düzeyde Almanca bilen Tanal, evli ve 2 çocuk babasÄ±dÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 10:07

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