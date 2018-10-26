CHP'li Mahmut Tanalâ€™dan cÃ¼bbeli â€˜Tahir ElÃ§iÂ cenazesi' tepkisi

CHPâ€™li Mahmut Tanal: Tahir ElÃ§i'nin cenazesi, â€˜terÃ¶rist cenazesiâ€™ olarak gÃ¶sterildi, cenazeye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in de hedef gÃ¶sterildim. Â

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 2015 yÄ±lÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülen DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Tahir Elçi'nin cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için hedef gösterildiÄŸini söyleyerek, "Tahir Elçi'nin cenazesini, terörist cenazesi olarak göstermek suretiyle bir algÄ± oluÅŸturulmuÅŸ ve onurumuz, kiÅŸiliÄŸimiz rencide edilmiÅŸtir." dedi.

Tanal, Mecliste avukat cübbesini giyerek düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, DiyarbakÄ±r Barosunun flamasÄ±nÄ±n renginin sarÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± ve yeÅŸil olduÄŸunu, cenazeye sarÄ±lmÄ±ÅŸ olan bu flamanÄ±n bazÄ± televizyon kanallarÄ±nca ‘PKK paçavrasÄ±2 gibi gösterildiÄŸini söyledi.

Kendisinin, "PKK paçavralarÄ±" altÄ±ndaki bir cenaze törenine katÄ±lmÄ±ÅŸ gibi lanse edildiÄŸini dile getiren Tanal, "ÅžahsÄ±ma yöneltilen suçlamalar, vatandaÅŸlarÄ± aydÄ±nlatma amacÄ±yla yapÄ±lan gazetecilik mesleÄŸinin onuru ve ahlakÄ±na yakÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Tanal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Rahmetli Tahir Elçi, bir yargÄ± ÅŸehididir, teröre kurban gitmiÅŸtir. Her avukat girdiÄŸi davayÄ± üstlensin veya üstlenmesin toplumun ve halkÄ±n avukatÄ±dÄ±r. Tahir Elçi bir terörist deÄŸildir. HakkÄ±n, hukukun ve adaletin temsilcisidir, rahmetli olduÄŸunda cenazesine gittik. Cenazesinde avukatlar cüppeli, vatandaÅŸlar cüppesiz idi. Tahir Elçi'nin cenazesini, terörist cenazesi olarak göstermek suretiyle bir algÄ± oluÅŸturulmuÅŸ ve onurumuz, kiÅŸiliÄŸimiz rencide edilmiÅŸtir."

Öte yandan Tanal, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli'nin, Fox TV muhabirlerine akreditasyon uygulamasÄ±nÄ± da eleÅŸtirerek, "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bakan beyi görevden almasÄ±nÄ± veya kendisinin istifa etmesini bekliyorum." diye konuÅŸtu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 21:10

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