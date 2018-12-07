GenÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ pamukta mÄ± yetiÅŸir?

GÃ¼Ã§lÃ¼ bir komÃ¼nist genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ gÃ¼cÃ¼nÃ¼ partisinden alÄ±r. Aksi halde ilk esen rÃ¼zgarda ya kÄ±rÄ±lÄ±r ya da pamuÄŸa baÄŸlÄ± kÃ¶klerinden kopar.

Suna KARAYEL

Ä°stanbul

“Gelecek, ülke ve dünyanÄ±n gidiÅŸatÄ± nasÄ±l günler getirecek? Ä°ÅŸ bulabilecek miyim?...”

Ve daha pek çok benzer soru... Genç kuÅŸaklarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± çeliÅŸkilere dair bu liste uzayÄ±p gidebilir. Bu sorularÄ±n cevaplarÄ± ise genç kuÅŸaklarÄ±n toplum tarihinde durduÄŸu yer ve oynayacaÄŸÄ± rolün hem altÄ±nÄ± çizer hem de bir takÄ±m “zorunluluklara” iÅŸaret eder.

Nedir peki bu zorunluluklarÄ±n temeli?

Ä°ÅžÇÄ° SINIFI VE GENÇLÄ°K

Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± geleceÄŸi kuracak olan sÄ±nÄ±ftÄ±r; gelecek ise toplumun genç kuÅŸaÄŸÄ± olarak gençliÄŸindir. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±, geleceÄŸi gençliÄŸe verecek, gençliÄŸi bugün içinde bulunduÄŸu aÅŸÄ±rÄ± sömürü, geleceksizlik, gerici emperyalist savaÅŸlarÄ±n kurbanÄ± olma vb. durumundan kurtaracaktÄ±r. Gençlik de kurtuluÅŸunu ve geleceÄŸini, proletaryada, sosyalizmde bulmak zorunda olan bir toplumsal kesimdir. Yani iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve gençlik arasÄ±ndaki iliÅŸki, bugünün ve geleceÄŸin sorunu olarak, birbirine kenetlenmiÅŸ ve ÅŸekillenmiÅŸ, bugünü ve geleceÄŸi olan bir iliÅŸkidir. Bu iliÅŸki komünist partilerin gençliÄŸin örgütlenmesine dair olan programlarÄ±nÄ± belirler, gençliÄŸin örgütlenmesinin formüllerini ortaya koyar. Durumun ciddiyetini bir kez böyle ortaya koyduktan sonra bu sorunda kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve ortalÄ±ÄŸÄ± bilinçli olarak bulandÄ±rma faaliyetlerinin kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸu da kendiliÄŸinden anlaÅŸÄ±labilir.*

Burjuva ideolojik saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n örgüt ve örgütlenme üzerinde yarattÄ±ÄŸÄ± tahribat yalnÄ±zca örgütsüzlük propagandasÄ± ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. GençliÄŸin enerjisini boÅŸaltmak, mücadele eÄŸilimlerini törpülemek, burjuva ideolojileri gençlik yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± içerisinde çeÅŸitli kollardan örgütlemek... SÄ±nÄ±flar mücadelesinde en önemli yedek gücü olan gençliÄŸin, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ile arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi bulanÄ±klaÅŸtÄ±rmak...

Bu gerici çabalar, doÄŸrudan burjuvazinin ideolojik saldÄ±rÄ±larÄ±ndan gelebileceÄŸi gibi sol, sosyalist, komünist gibi sÄ±fatlarÄ± kendine yakÄ±ÅŸtÄ±ranlardan da gelebilir.

Bu yazÄ±mÄ±zda amacÄ±mÄ±z kÄ±sÄ±r tartÄ±ÅŸmalara girmek deÄŸil; gerici faÅŸist bir politik rejimin adÄ±m adÄ±m örgütlendiÄŸi kritik bir süreçten geçerken gençliÄŸin mücadelesinin ihtiyaçlarÄ±nÄ± gözetmeyen tutum ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± mücadelesine, bu baÄŸlamda gençliÄŸin örgütlenmesine hizmet etmeyeceÄŸini bir kez daha hatÄ±rlatmak.

HatÄ±rlamaya biraz gerilere giderek baÅŸlayalÄ±m.

2013’TEN BUGÜNE

YÄ±l 2013. “ODTÜ Ayakta” eylemleri yaÅŸanmÄ±ÅŸ. Bu sürecin ardÄ±ndan yükselen, üniversitelerde öÄŸrenci örgütleri etrafÄ±nda birleÅŸen bu hareketlenmenin bir ileri adÄ±mÄ± açÄ±sÄ±ndan ODTÜ’de bir üniversite konferansÄ± örgütleniyor. AKP iktidarÄ±nÄ±n neoliberal saldÄ±rÄ±larÄ±, demokratik üniversite kazanÄ±mlarÄ±nÄ± hedef alan bir dalga ile büyüyerek gelirken, bu dönem üniversite öÄŸrencilerinin, onlarÄ±n örgütlerinin birlikte hareket edebilmesi, ortak talepleri etrafÄ±nda birleÅŸebilmesinin bir ihtiyacÄ± olarak bir tartÄ±ÅŸma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Akademisyenler, öÄŸrenciler bu tartÄ±ÅŸmanÄ±n esas örgütleyicisi ve bileÅŸeni olarak ciddi bir emek ile bir konferans örgütlediler.

16 Mart’ta gerçekleÅŸen bu konferanstan hemen iki hafta sonra yine ODTÜ’de gerçekleÅŸtirilen baÅŸka bir konferanstan ise bir örgüt çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±: gençlik hareketinin devasa sorunlarÄ±nÄ± aÅŸmaktaki zorluklar, kimi gençlik çevrelerini geniÅŸ gençlik yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ± birleÅŸtirecek bir platform açarak, gençlik mücadelesini birleÅŸtirerek sorunlarÄ±nÄ± aÅŸma yerine, kendi fraksiyonlarÄ±nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± “çözmek” için yol yöntem arayÄ±ÅŸÄ±na, günü kurtaran çözümlere sarÄ±lmaya indirgeme çizgisinin en belirgin örneÄŸi olarak kurulan FKF. Ä°lk FKF, Dolmabahçe’ye inmek isteyen gençlerin önüne barikat oluÅŸturmaya kalkarak trajik bir sahneyle bitmiÅŸti; “FKF’yi yeniden kuruyoruz” iddiasÄ±yla kurulan bu son FKF ise tarih sahnesine baÅŸtan “komedi” olarak çÄ±ktÄ±.**

Nitekim, FKF’nin kendi politik gençlik örgütünü kulüpler birliÄŸi ismi ile kurma giriÅŸimi (ki aynÄ± zamanda Denizlerin gençliÄŸin hafÄ±zasÄ±ndaki yerini de istismar ederek), bu giriÅŸimi de üniversite öÄŸrencilerinin baÄŸÄ±msÄ±z birliÄŸi olarak maskeleme çabasÄ± gençliÄŸi kazanamadÄ±.

YÖK’ün kuruluÅŸ yÄ±ldönümlerinde her üniversiteyi birer kürsü haline getirme, gençliÄŸin parasÄ±z, bilimsel, demokratik üniversite talebini örgütleme yerine politik gençlik örgütlerinin “geniÅŸ ve merkezi” katÄ±lÄ±mÄ± ile örgütleme ufku, siyasal atmosferin giderek sertleÅŸmesi ile yerini basÄ±nÄ±n bile olmadÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamalarÄ±na bÄ±raktÄ±.

Demokratik Üniversite GiriÅŸimi’nin seçilen rektör adayÄ±nÄ±n atanmamasÄ±na karÅŸÄ±, demokratik bir üniversite yönetimi talebini tüm üniversite bileÅŸenleri ile örgütleme tutumunun karÅŸÄ±sÄ±na yalnÄ±zca “solcu” öÄŸrencilerin katÄ±labileceÄŸi üniversite iÅŸgali oyununu koyan bir yaklaÅŸÄ±m zaten en baÅŸta öÄŸrencilerin birliÄŸi olarak kurulmamÄ±ÅŸ örgütün öÄŸrenciler adÄ±na hareket etmeyi kendine rol biçmiÅŸ bir örgüt olma özelliÄŸini bir kez daha kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±.

KEMALÄ°ZM REFERANSI NEREYE KADAR?

Türkiye’de 2013’ten bugüne gelen beÅŸ yÄ±llÄ±k sürede hâkim sÄ±nÄ±flar, tek parti-tek adam yönetimi temelinde gerici faÅŸist bir politik rejim inÅŸasÄ± için daha saldÄ±rgan adÄ±mlar attÄ±. Bu adÄ±mlar aynÄ± zamanda gençliÄŸin mücadelesini ezmek, örgütlerini daÄŸÄ±tmak, kazanÄ±mlarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmak üzere ÅŸekillendi. Burjuvazi ve onun temsilcisi olan hükümet bu adÄ±mlarÄ± daha kolay ve sancÄ±sÄ±z atabilmek için yüzyÄ±llÄ±k bir ilaca sarÄ±lmayÄ± da ihmal etmedi; savaÅŸÄ±n, katliamlarÄ±n gölgesinden güç aldÄ±, milliyetçiliÄŸi ve ÅŸoven duygularÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±. Böylesi bir tabloda halklara ve gençliÄŸe sopa sallanan bir dönemde, gençliÄŸin geriye çekilme eÄŸilimini hesaba katmayan bir yerden çalÄ±ÅŸma sürdüremeyeceÄŸimiz ortak kabulüyle, gençliÄŸin örgütlenmesi için ne yapmalÄ±yÄ±z sorusuna verilen yanÄ±t bir turnusol kâÄŸÄ±dÄ± rolü oynar.

Bu turnusol kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n hammaddesi Marksist/Leninist bir teori ve buna uygun pratiktir. Peki “29 Ekim’de 29 Madde” diyen ve “Sosyalist bir ülke kuracaÄŸÄ±z.” iddiasÄ±nda olan arkadaÅŸlarÄ±n 29 maddesi aynÄ± iddia ile bu turnusol kaÄŸÄ±dÄ±ndan geçebilmiÅŸ midir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluÅŸu milli burjuvazi, o zamanki toprak aÄŸalarÄ± ve yerel eÅŸrafÄ±n bir kesiminin kurduÄŸu ittifaka dayanÄ±r. KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±nÄ± birlikte yürüten bu sÄ±nÄ±flarÄ±n siyasi olarak baÄŸÄ±msÄ±z bir ulus devlet anlayÄ±ÅŸÄ±yla beslenen, milliyetçilikle harmanlanmÄ±ÅŸ cÄ±lÄ±z antiemperyalizmi ile inkÄ±laplar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla “muasÄ±r medeniyete ulaÅŸma” hamlesi arasÄ±nda kurduÄŸu iliÅŸki Kemalizm’in ilk zeminini oluÅŸturur. Bu zeminden sonra da bir ideoloji olarak kalÄ±cÄ±laÅŸan Kemalizm, dizayn edilmiÅŸ toplumsal güçlerin de etrafÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ±, ittifaka sonradan dahil olan güçlere de giriÅŸ kartÄ± saÄŸlayan ve bu kurucu birliÄŸin içindeki çatÄ±ÅŸma ve çeliÅŸkileri çözmek için kullanÄ±lan bir ilke, herkesin her badireden yÄ±pratmadan çÄ±karmakla yükümlü olduÄŸu bir referanstÄ± aynÄ± zamanda.***

BURADAN SOSYALÄ°ST ÖRGÜT ÇIKMAZ

Milyonlarca gencin bilincini bulanÄ±klaÅŸtÄ±rmak için Marksist olduÄŸunu iddia edip küçük burjuva ideolojilere sarÄ±larak yürümekten daha kolay bir reçete olamazdÄ±. Biz hatÄ±rlatalÄ±m: Küçük burjuva ideolojilerle birliktelikten sosyalist bir örgüt çÄ±kmaz. Ortaya her fÄ±rtÄ±nalÄ± dönemde yalpalayan, küçük burjuva sÄ±nÄ±flar ne kadar tutarlÄ± olabilirse o kadar tutarlÄ± olabilen, güç kazanamayÄ±nca da kendi örgüt sorununu “toplumsal muhalefetin” sorunu olarak ortaya koyan ve yeni projelerle aÅŸmaya çalÄ±ÅŸan bir kÄ±sÄ±r döngü çÄ±kar ki bu döngü nice gencin mücadele azmini yutarak harekete de zarar verir.

GENÇLÄ°ÄžÄ°N ÖRGÜTLENMESÄ° DEYÄ°NCE

GençliÄŸin örgütlenmesi, temelde gençliÄŸin kitle örgütlerinin kurulmasÄ± ve güçlendirilmesini gerektirir. Burada kitle örgütünden kasÄ±t herhangi bir politik gençlik örgütünün “Biz kitle örgütüyüz.” diye ifade ettiÄŸi, hareketin dÄ±ÅŸÄ±nda inÅŸa etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± temelsiz bir bina iskeleti deÄŸildir. GençliÄŸin kitle örgütlerinin kurulmasÄ±ndan kasÄ±t öÄŸrenci kulüp ve topluluklarÄ±, gençlik evleri, genç iÅŸçi dernekleri, öÄŸrenci konseyleri, öÄŸrenci kongreleri, taleplerden yola çÄ±kan inisiyatifler gibi geniÅŸ bir yelpazede gençliÄŸin ekonomik, akademik, kültürel, sportif örgütlerinin güçlendirilmesidir.

Kitle örgütlerinin giderek merkezileÅŸmesi -mücadelenin merkezileÅŸmesine paralel olarak- gençliÄŸin eyleminin merkezileÅŸmesi ve genel gençlik kitlelerinin iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesini desteklemesi, gençliÄŸin emperyalizme karÅŸÄ± birleÅŸtirilmesi, gençlik mücadelesinin acil taleplerden yola çÄ±karak antikapitalist bir temelde geliÅŸtirilmesi, sosyalist propagandanÄ±n gençlik içinde bir alternatif yaratacak düzeye gelmesi, giderek daha geniÅŸ kesimlerinin sosyalist bir mücadele okulu olan gençlik örgütüne katÄ±lmalarÄ±, inisiyatif ve yönetme becerisi kazanarak militanlaÅŸmalarÄ± ve komünist partinin saflarÄ±nÄ± güçlendirmeleri de gençliÄŸin örgütlenmesinin temelidir aynÄ± zamanda.

Ve yine de komünist parti açÄ±sÄ±ndan gençliÄŸin örgütlenmesi, partinin enerjisinin önemli bir bölümünü, gençliÄŸin kitle örgütlerini kurma görevini üstlenmek üzere, gençliÄŸin örgütlerini kitlesel bir sosyalist gençlik örgütünü kurmak, her yerde ayaklarÄ± üstüne dikmek için kullanÄ±lmasÄ±dÄ±r. Partinin, tüm iÅŸçi hareketi içindeki geleceÄŸi, kadro birikimi, müdahale gücü, sosyalizmin gençlik içindeki itibarÄ± ve gençliÄŸin, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesiyle birleÅŸmesi bu yalÄ±n gerçeÄŸin doÄŸru temellere oturtulmasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Bu temel, gençliÄŸin Marksist Leninist bir çizgide örgütlenmesidir.

Güçlü bir komünist gençlik örgütü, gücünü partisinden alÄ±r. Aksi takdirde pamukta yetiÅŸen fasulye misali ne fasulye fasulyeye benzer ne de kopan fÄ±rtÄ±nalara karÅŸÄ± kök salarak gençliÄŸin mücadelesini örgütleyebilir. Ä°lk esen rüzgârda ya kÄ±rÄ±lÄ±r ya da pamuÄŸa baÄŸlÄ± köklerinden kopar ve çürümeye mahkûm olur.

TUTARSIZLIK DÄ°ZBOYU

Bugün AKP hükümetinden rahatsÄ±z olan, ülkenin deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini düÅŸünen gençlik yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±na “sosyalistlerin” verdiÄŸi cevap, “Cumhuriyeti kurtaracaÄŸÄ±z.” olmuÅŸtur. Biz bu tutarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bir yerden hatÄ±rlÄ±yoruz: Denizlerin mahkûm ettiÄŸi FKF çizgisini, Denizlerin örgütünü kuruyoruz diyerek “yeniden” kurma tutarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan. SanÄ±rÄ±z ki Denizlerin gençliÄŸin hafÄ±zasÄ±ndaki rolünün üzerinde tepinmek artÄ±k sonuç vermiyor; ÅŸimdi sÄ±rada eÅŸitlik, laiklik, özgürlük talepleri üzerinde tepinmek var, üstelik bu kez daha açÄ±ktan Kemalizm’e sarÄ±larak!

*https://ozgurlukdunyasi.org/arsiv/307-sayi-139/1046-genclik-ve-tkp

**https://www.evrensel.net/haber/56909/trajik-sondan-komik-bir-baslangica-fkf-girisimi

***http://teoriveeylem.net/2017/12/nevzuhur-ataturkculuk/

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