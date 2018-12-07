Küçük bir temsilcilik hikayesi

“ÖTK öğrenciler için en önemli temsil araçlarından biri, seçilemesek bile sorunlarımızı tartışmamız gereken bir platform.”

İlhan Emre SÜER

İstanbul

Tüm liselerde ÖTK diğer bir deyişle okul başkanlığı seçimleri gerçekleşirken, biz de Kartal’da bir anadolu lisesinde ÖTK seçimini kazanan Yoldaş arkadaşımızla seçim hakkında sohbet ettik.

TEMSİLCİLİĞİN ÖNEMİ

Seçim süreci, ilerisi için yapılan planlara değinmeden önce biraz daha geriye giderek aday olmaya karar vermesinden söz açılıyor. Yoldaş, ÖTK’nın işlevini ve önemini ilk defa gençlik yaz kampında gözlemlemiş. Kendi deyişiyle sınıf başkanlığı için bile aday olmak istemeyen birisi ama kampta diğer liseli gençlerle yapılan toplantılar ve forumlar olsun buralarda birlikte sorunlar için çözümler aranması olsun kendisinin ÖTK adayı olmasına ve planlarına büyük etki ettiğini belirtiyor.

Konu seçimde yürüttüğü çalışmalara geldiğinde kendisini diğer adaylardan ayıran en büyük farkın doğrudan okul içindeki sorunlara yoğunlaşması olarak gördüğünü belirten Yoldaş özellikle kantin fiyatları ve 12. sınıfların kaynak yetersizliğinin okuldaki başlıca problemlerden biri olduğunu söylüyor. ÖTK seçimini kazanırken diğer bir başardığı nokta ise çevresindeki öğrencilerin sorunlarını dinleyerek hep birlikte çözüm önerilerinde bulunup sorunlara kafa yorması.

GENİŞ BİR ÖĞRENCİ BİRLİĞİ...

Sohbetimiz ilerisi için hedeflerinden bahsederek ilerliyor öncelikle okulda bir temsilci meclisinin temellerini attıklarını belirten Yoldaş, sınıf temsilcilerinin öğrencilerin problemlerinden bahsederek hep birlikte çözüm aradıklarını söylüyor bunu daha da kalıcı hale getirmek temel isteklerinden biri.

Okuldaki bazı sorunların ise sadece okul temsilciliği ile çözülmeyeceği görüşünde bunlardan en net olanı ise kantin fiyatları bunun çözümü olarak düşündüğü ise Kartal ilçe temsilcisi olup tüm okullarda ortak bir taleple fiyatları değiştirmek üzere. Güçlü bir ilçe meclisi oluşturarak okullardan gelen sorunların hep birlikte değerlendirildiği buna çözüm yolları arandığı bir ortam kurmak Kartal ilçe temsilcisi olursa en büyük hedefleri arasında.

Başkanlığı sadece bir popülarite olarak görmeyen Yoldaş bunun en büyük kanıtı olarak da 10.sınıfta ÖTK seçimi kazanmasını gösteriyor. ÖTK’nın öğrenciler için en önemli temsil araçlarından biri olduğunu, seçilemesek bile sorunlarımızı tartışmamız gereken bir platform olduğunu vurgulayarak sözünü noktalıyor.

GÜÇLÜ BİR ÖĞRENCİ TEMSİLİYETİ...

Aradan bir hafta geçtikten sonra Yoldaş’la tekrar oturuyoruz sohbet etmek üzere. Geçtiğimiz haftaki konuşmamızda ilçe ÖTK hakkında hedeflerinden bahseden Yoldaş girmiş olduğu ilçe ÖTK seçimlerinde ikinci olarak İlçe ÖTK Meclisi’ne girmeye hak kazandı. Seçim boyunca gözlemlediği kadarıyla, Kartal’daki birçok lise bu seçimleri bir reklam alanı olarak görüp bu sebeple aday oluyormuş ancak Yoldaş bunun tersine, kendi okulunda da sağlamaya çalıştığı öğrenci temsiliyetini tüm Kartal’da yaygınlaştırabilmek için aday olmuş. Bundan sonrası için de aklındaki öncelikli proje kendi okulunun sorularını, öğrenci arkadaşlarının şikayetlerini öğrenebileceği bir anket hazırlamak ve daha sonrasında bu anketi İlçe ÖTK Meclisi aracılığıyla tüm Kartal’da yaygınlaştırabilmek. Ancak istediği sadece Kartal’da yaşayan, eğitim gören öğrencilerin yerel ve özgül şikayetlerini öğrenmek değil, yine İlçe ÖTK Meclisi aracılığıyla daha çok öğrenci ile bir araya gelerek bu sorunlara ortak çözüm arayışında olmak. Kendisine sağlamaya çalıştığı güçlü bir öğrenci temsiliyeti amacında kolaylıklar dileyerek sohbetimize bir kez daha nokta koyuyoruz.

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