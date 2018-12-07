Erdalâ€™Ä±n mirasÃ§Ä±larÄ±

EÄŸer ÅŸu anki hÃ¼kÃ¼met â€˜80 cuntasÄ± mirasÃ§Ä±sÄ±ysa TÃ¼rkiye genÃ§liÄŸi de Erdal Erenâ€™in mirasÃ§Ä±sÄ±dÄ±r...

TarÄ±k ÅžAHÄ°N

Mamak / Ankara

38 yÄ±l önce baskÄ± ve zulme boyun eÄŸmeyenlerin gözünü korkutmak için yaÅŸÄ± büyütülerek idam edildi Erdal Eren.

12 Eylül tarihinde gerçekleÅŸen askeri darbe; ülkedeki tüm özgürlükleri kÄ±skaç altÄ±na almÄ±ÅŸ, insanlarÄ± cezaevlerine, iÅŸkencehanelere sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve bununla da yetinmeyip bazÄ± insanlarÄ± idam sehpalarÄ±na götürmüÅŸtü. Erdal Eren de bu insanlardan biri. O dönem Erdal’Ä± idam edenlerin aklÄ±nda tek bir düÅŸünce vardÄ±: Türkiye halklarÄ±nÄ±n özgürlük mücadelesini bitirmek, bu mücadeleyi korku ve baskÄ± hegemonyasÄ±na almaktÄ±. Bu düÅŸüncenin sonunda 13 AralÄ±k 1980’de Erdal Eren idam edilmiÅŸti. Ne gariptir ki Erdal, MHP’li bir bakanÄ±n korumasÄ± tarafÄ±ndan vurulan Sinan Suner’in ölümünün araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve katillerinin cezalarÄ±nÄ± ödemesi için baÅŸlatÄ±lan eylemde haksÄ±z yere cezaevine atÄ±ldÄ±. YargÄ±lamada hiçbir delil kabul edilmemiÅŸ, göstermelik bir dava süreci gerçekleÅŸmiÅŸti. Erdal’Ä±n idam kararÄ± açÄ±klandÄ±ktan sonra onlarca insan protesto düzenlemiÅŸ, Erdal’Ä±n idam kararÄ±nÄ± durdurmak için istemiÅŸti. Bu protestolarÄ± gerçekleÅŸtirenlerin bir kÄ±smÄ± da gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan isimlerden biri de Ercan Koca. Ercan Koca tutuklandÄ±ktan sonra iÅŸkencelere maruz kalmÄ±ÅŸ ve bu iÅŸkencelerde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

GÜNÜMÜZDEN 38 YIL ÖNCESÄ°NÄ° GÖRMEK

2018’e bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 1970’lerin, 80’lerin yansÄ±masÄ± görünüyor. Günümüz ve geçmiÅŸ arasÄ±nda ne kadar uzun bir süre olsa da aslÄ±nda olaylar ve durumlar birbirine çok benzer. 70’ler ve 80’ler taraflarÄ±n birbiriyle iyice keskinleÅŸtiÄŸi, fakir ve zengin arasÄ±ndaki farkÄ±n bir uçurum olduÄŸu yÄ±llardÄ±. Dönemin iktidarÄ± patronlarÄ±n sermayesini daha da geniÅŸletirken iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± elinden almakta idi. Åžimdiki döneme baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise mevcut krizin ve AKP hükümetinin günü kurtarmaya yönelik politikalarÄ± yüzünden ekonomi dar bir boÄŸaza girmekte, iÅŸçilerin ve emekçilerin mücadele sonucu kazandÄ±ÄŸÄ± haklarÄ± tahrip edilmekte ve birçok fabrikada iÅŸçiler haklarÄ±nÄ± alamamaktadÄ±r. Greve çÄ±kan hakkÄ±nÄ± arayan iÅŸçileri gözaltÄ±na almakta ve hatta bunun haberleÅŸtirilmesini engellemektedir, haberini yapan yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ± cezalarla yÄ±ldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r.

2018’de gençliÄŸin durumuna baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda geçmiÅŸte olduÄŸu gibi gelecek kaygÄ±sÄ±nÄ± görüyoruz. ParasÄ± olan okuyabilmekte, eÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi tanÄ±nmamaktadÄ±r. Üniversiteler baskÄ± altÄ±na alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸmakta, gençliÄŸin parasÄ±z, bilimsel, demokratik eÄŸitim talebi reddedilmektedir. Erdal Eren 38 yÄ±l önce bu tür sorunlara karÅŸÄ± mücadele verdi, 38 yÄ±l geçti ve hala gençlik bu sorunlarla mücadele etmeye çalÄ±ÅŸmakta. Åžu anki tek adam iktidarÄ± ‘80 cuntasÄ±nÄ± örnek almakta, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± gençlik üzerinde göstermekte. EÄŸer ÅŸu anki hükümet ‘80 cuntasÄ± mirasçÄ±sÄ±ysa Türkiye gençliÄŸi de Erdal Eren’in mirasçÄ±sÄ±dÄ±r, Erdal’dan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bayraÄŸÄ± liselerde, üniversitelerde, fabrikalarda, atölyelerde taÅŸÄ±maya devam edeceÄŸiz.

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