Erdal Erenâ€™den Ã¶ÄŸrenmek

Erdalâ€™Ä± var eden, iÃ§erisinde bulunduÄŸu toplumsal koÅŸullar ve koÅŸullara karÅŸÄ± tutumudur.

Ekin YoldaÅŸ KALI

ODTÜ

“Zihne düÅŸmüÅŸ ateÅŸ,

-bir kez yandÄ± mÄ± sönmeyecek olan-

Kavuruyor benliÄŸi.

Çetin bir zamanda,

DövüÅŸmek zaman ile

Elde etmek için yeniyi

ve yÄ±kÄ±p geçmek çürüyeni.

Korkusuz ve kesin adÄ±mlarla yürüyor,

GeleceÄŸin habercisi.”

Erdal Eren’in 13 AralÄ±k 1980’de cunta tarafÄ±ndan idam edilmesinin üzerinden 38 yÄ±l geçti. Erdal’Ä±n idamÄ±, kendi ÅŸahsÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± bir iÅŸ deÄŸil tersine gençlerin, iÅŸçilerin ve emekçilerin mücadelesine korku ile ket vurmak içindi. KuÅŸkusuz 17’sinde her türlü baskÄ±ya, iÅŸkenceye ve ölüme karÅŸÄ± baÅŸ eÄŸmez tavrÄ±yla korkusuzca duran genç komünist Erdal’dan öÄŸreneceklerimiz vardÄ±r. Nitekim Erdal’Ä± var eden, içerisinde bulunduÄŸu toplumsal koÅŸullar ve koÅŸullara karÅŸÄ± tutumudur. Bu sebeple Erdal’Ä± anmak ve Erdal’dan öÄŸrenmek meselenin bu yönlerini de incelemeyi gerektirir.

MÜCADELEYLE SINANMAK

Türkiye’nin 70’li yÄ±llarda içerisinde bulunduÄŸu koÅŸullar; on binlerce iÅŸçinin örgütlediÄŸi grevler, halkÄ±n ve gençlerin geleceÄŸi için baskÄ± ve sömürüye karÅŸÄ± mücadelesi dönemin karakterini belirlemektedir. Bu koÅŸullar içerisinde yetiÅŸen birçok genç ise toplumsal sorunlara duyarlÄ±, memleketin ve dünyanÄ±n haline dair deÄŸiÅŸtirme gayreti gösteren bir nitelik kazanmÄ±ÅŸtÄ±r . Özerk ve demokratik üniversite talebinden parasÄ±z eÄŸitim hakkÄ±na gençlik mücadelesinin merkezinde yer alan meseleler gençleri bu dönem hareketinin bir parçasÄ± yaparken aynÄ± zamanda halka ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±k bu hareketin tayin edici yönünü belirlemektedir. Erdal Eren bu dönemde ailesiyle birlikte 1977’de Ankara’ya gelmiÅŸtir. Henüz 14 yaÅŸÄ±nda YapÄ± Meslek Lisesi öÄŸrencisiyken, emekçi halkÄ±n çocuklarÄ±nÄ±n eÅŸit ve parasÄ±z eÄŸitim alabilmesi, yüksek öÄŸrenim hakkÄ± etrafÄ±nda faaliyet yürüten Ankara Orta ÖÄŸrenimliler DerneÄŸi(ANOD) bünyesinde faaliyet yürütmeye baÅŸlar. Ankara’daki liselerin neredeyse tamamÄ±nda güçlü bir etkiye ve örgütlülüÄŸe sahip olan ANOD, çeÅŸitli boykotlar ve gösteriler ile orta öÄŸrenim gençliÄŸiyle bütünleÅŸmiÅŸ, istek ve özlemleri için mücadelenin bir aracÄ± haline gelmiÅŸtir. Erdal ise bu çalÄ±ÅŸmalara en önden katÄ±lmÄ±ÅŸ, aldÄ±ÄŸÄ± sorumluluklarÄ± dsiplinli bir ÅŸekilde yerine getirmiÅŸtir. Mücadeleye en ileriden katÄ±lmak için kendisini sürekli olarak mücadeleyle sÄ±nayan Erdal, Türkiye Devrimci Komünist Partisi(TDKP)’ nin gençlik örgütü Genç Komünistler BirliÄŸi(GKB)’ne üye olmuÅŸ ve bütün bu koÅŸullar içerisinde komünist bir militan olarak kendini örgütlemiÅŸtir.

BURJUVA HUKUKU BÄ°LE AYAKLAR ALTINDA

12 Eylül 1980 darbesinin ardÄ±ndan sÄ±kÄ±yönetim koÅŸullarÄ±yla egemen sÄ±nÄ±flar toplumun en geniÅŸ kesimlerinin muhalefeti karÅŸÄ±sÄ±nda kolluk güçleriyle, kontrgerilla örgütlerle ve faÅŸist yapÄ±lanmalarla katliamlar, faili meçhuller örgütleyerek bu hareketi bastÄ±rmak istemiÅŸtir. Erdal Eren’in yoldaÅŸÄ± ve özerk-demokratik üniversite mücadelesinin bir parçasÄ± Sinan Süner, bu saldÄ±rÄ±lar sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir. Erdal, Sinan Süner’in katledilmesini protesto etmek için düzenlenen eylemde bir jandarma erini öldürmek suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Burjuva hukukunun normlarÄ±nÄ±n dahi ayaklar altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla iÅŸletilen süreçte, Erdal Eren 17 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na ve olayda bir delil olmamasÄ±na raÄŸmen, sÄ±kÄ±yönetim mahkemesi tarafÄ±ndan çok hÄ±zlÄ± bir biçimde yargÄ±lanarak idam hükmü verilmiÅŸtir. AçtÄ±ktÄ±r ki bu idam kararÄ±, egemen sÄ±nÄ±flarÄ±n barbarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k bir göstergesidir. Türkiye’de olduÄŸu gibi Ä°spanya’dan Ekvador’a, Yunanistan’dan Danimarka’ya idam kararÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± için kampanyalar ve protestolar baÅŸlamÄ±ÅŸ, Erdal için marÅŸlar bestelenmiÅŸ ve çocuklara ismi verilmiÅŸir. Erdal Eren, tüm dünyada demokrasi ve özgürlük mücadelesinin, antifaÅŸist mücadelenin bir imgesi haline gelmiÅŸtir. 13 AralÄ±k 1980’de Erdal’Ä±n hayatÄ±na vahÅŸice son verilmiÅŸ, idamÄ±nÄ± protesto etmek için pankart asmak isteyen Ercan Koca, iÅŸkencede katledilmiÅŸtir. Sinan Süner, Erdal Eren ve Ercan Koca; bu üç yoldaÅŸ, burjuvazinin en azgÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± halkÄ±n en geniÅŸ kesimlerinin nezdinde mücadelenin ve direncin simgesi olmuÅŸtur.

PARTÄ°LÄ° BÄ°R MÄ°LÄ°TAN

Erdal Eren gayriinsani baskÄ±lara ve zulme, ölüme karÅŸÄ± dimdik durmuÅŸtur. SavunmasÄ±nda ve ailesine yazdÄ±ÄŸÄ± mektuplarda, kalan kÄ±sÄ±tlÄ± zamanÄ±nÄ± dahi mücadeleyi ilertmek için nasÄ±l kullandÄ±ÄŸÄ± açÄ±kça görülmektedir. GeleceÄŸe ve insanlÄ±ÄŸÄ±n iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesiyle, devrim ve sosyalizm ile kurtulacaÄŸÄ±na olan kesin inancÄ± sarsÄ±lmak bir yana dursun perçinlenmiÅŸtir. Çünkü Erdal Eren, yaÅŸamÄ±nÄ± her gün bu dava için yeniden örgütleyen bir komünistti. Erdal Eren, çürüyen bu kapitalist düzenin nasÄ±l yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n ve sosyalizmin nasÄ±l zafere ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n habercisi olan partinin militanÄ±ydÄ±. Onu kendisinden önceki kuÅŸaklarÄ±n devrimcilerinden ayÄ±ran ve onda billurlaÅŸan ÅŸey budur. Ä°dama dahi korkusuz ve kesin adÄ±mlarla yürüyebilmesinin, bugün zihinlerimizde yanan ateÅŸin bir parçasÄ± olmasÄ±nÄ±n nedeni onda cisimleÅŸen komünist bilinçttir.

MÜCADELEYE DEVAM

38 yÄ±l önce Erdal Eren’i idama götürenler bugün hala iktidarda ve iktidarlarÄ±nÄ± korumak için her türlü baskÄ± ve zulmü Türkiye halklarÄ±na, emekçilerine ve gençlerine reva görmektedir. Tekelci ve iÅŸbirlikçi burjuvazi karÄ±na kar katabilmek için iÅŸçileri ve emekçileri daha çok sömürmek, daha çok kar etmek için her yola baÅŸvurmaktadÄ±r. Bu kar hÄ±rsÄ±nÄ±n ve üretim anarÅŸisinin yarattÄ±ÄŸÄ± krizin faturasÄ± ise bizlere kesilmektedir. Kapitalist sistemin her geçen gün daha çok çatÄ±rdamasÄ±, kendisini korumak için yönetim aygÄ±tlarÄ±nÄ±n da tekelleÅŸmesine; tek adam ve tek parti rejiminin vücut bulmasÄ±na yol açmaktadÄ±r. Egemen sÄ±nÄ±fÄ±n en ileri temsilcisi olan AKP iktidarÄ±, en ufak bir hak arama mücadelesini bile ÅŸiddetle bastÄ±rmakta; iÅŸçilerin ve emekçilerin, gençlerin ve kadÄ±nlarÄ±n yÄ±llardÄ±r yürüttüÄŸü mücadele ile kazandÄ±ÄŸÄ± haklara saldÄ±rÄ±yla en temel insani haklarÄ± dahi gasp etmek istemektedir. Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik olarak baskÄ± ve ÅŸiddeti her geçen gün arttÄ±ranlar, sebebi olduklarÄ± ekonomik kriz ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸmasÄ±nÄ±n yükünü, sÄ±rtlarÄ±nda bir kambur haline geldikleri halka yÄ±karak çözmek istemektedir. Mevcut kapitalist sisteme ve yol açtÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±ma karÅŸÄ± mücadele hayati bir noktada durmaktadÄ±r. YÄ±lgÄ±nlÄ±k ve karamsarlÄ±k sistemin kendi bekasÄ±nÄ± korumasÄ±nÄ±n araçlarÄ±ndandÄ±r. Erdal Eren’den öÄŸrencilecek olan ise çÄ±kÄ±ÅŸ yolunun iÅŸçi ve emekçilerin önderliÄŸinde halkÄ±n iktidarÄ±nda olduÄŸunu görmek, koÅŸullar ne olursa olsun içerisinde bulunduÄŸumuz durumun nedenlerini kavramak ve mücadeleyi en ileriden, her gün ve her an yeniden örgütlemektir.

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