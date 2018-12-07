Formasyonlu iÅŸsizlik

ADÃœ Ã¶ÄŸrencileri formasyon sisteminde yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikleri konuÅŸtuk.

Hazal KIZILTAÅž

Buse DURAN

Adnan Menderes Üniversitesi/ AydÄ±n

2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi'nin içeriÄŸini Genç Hayat’Ä±n eski sayÄ±larÄ±nda görmüÅŸtük. Formasyon deÄŸiÅŸikliÄŸine dair yapÄ±lan açÄ±klamalar ve tartÄ±ÅŸmalar ile ilgili Adnan Menderes Üniversitesi öÄŸrencilerine bu deÄŸiÅŸikliklerin bizleri nasÄ±l etkileyeceÄŸini ve iÅŸsizlik rakamlarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± sorduk.

“FORMASYON ALSAK DA ALMASAK DA Ä°ÅžSÄ°ZÄ°Z”

Sohbetimize Sosyoloji 3. sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri Gül ve Vildan ile baÅŸlÄ±yoruz. Ä°ki arkadaÅŸÄ±mÄ±z da formasyon almayÄ± düÅŸünmediklerini, formasyonun ana bölümlerini negatif etkilediÄŸini düÅŸündüklerini söylediler. SosyologlarÄ±n kendi iÅŸlerini yapmak yerine öÄŸretmenliÄŸe yöneldiÄŸini bunun da asÄ±l öÄŸretmenlik okuyanlarÄ±n istihdam alanlarÄ±nÄ± daralttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler. “Ama tabii bunun yanÄ±nda bölümümüz olan mesleÄŸi de yapamÄ±yoruz” diyen Vildan'dan sonra sözü Gül alÄ±yor ve “Formasyon alsak da almasak da iÅŸsiziz. Formasyon da öÄŸrenciler arasÄ±nda bir umut vadediyor.” diyerek iki durumda da aslÄ±nda durumun çok da iç açÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸiniyor.

“KONTENJAN SAYISI DÜÅžÜRÜLMELÄ°”

Daha sonra Özge ve GülÅŸah sohbetimize katÄ±lÄ±yorlar. Formasyonun bir yararÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorumuza GülÅŸah “DediÄŸimiz gibi zaten iÅŸ imkanÄ±mÄ±z kÄ±sÄ±tlÄ±, en azÄ±ndan formasyonla birlikte özel okullarda öÄŸretmenlik yapabilme hakkÄ±mÄ±z oluyor.” diyor. En fazla iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n fen-edebiyat fakültelerinden çÄ±kmasÄ±nÄ±n nedenini ise kontenjanlarÄ±n çok fazla olmasÄ± olduÄŸunu düÅŸündüklerini söylüyorlar. Bunun çözüm noktasÄ±nÄ±n ise kontenjan sayÄ±larÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi ya da bölümlere gereken önemin daha fazla verilmesi olduÄŸunu söylüyorlar. Ä°ÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n bu kadar yüksek olmasÄ±nÄ±n nedeni olaraksa kimsenin kendi mesleÄŸini yapamamasÄ± ve yeterli istihdamÄ±n yaratÄ±lmamasÄ± olduÄŸunu söyleyerek cümlelerini noktalÄ±yorlar.

“BÄ°LÄ°ME GEREKLÄ° ÖNEM VERÄ°LMÄ°YOR”

Yeliz ve Eray da sohbetimize dahil oluyorlar. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Fen-Edebiyat fakültelerinde çok fazla bölümün kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kapatÄ±lmaya devam edildiÄŸini belirtiyorlar. Bunun sebebini de ülkede bilime yeteri kadar önem verilmemesine baÄŸlÄ±yor. Ä°ÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ±nÄ± ise sistemsel bir sorundan yani kapitalizmden kaynaklÄ± olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünü belirtiyor. Daha sonrasÄ±nda Yeliz ise bu durumun tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± ancak en aza indirmenin koÅŸulunun eÄŸitim sisteminin iyileÅŸtirilmesi olduÄŸunu söylüyor. Bu iÅŸsizliÄŸin bir nedeninin de verilen yanlÄ±ÅŸ eÄŸitim sistemi olduÄŸunu belirterek bitiriyor cümlelerini. Biz de sohbetimizi burada sonlandÄ±rarak ders yolunu tutuyoruz.

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