KYK: Bir hapishane markasÄ±

"KYK kendi sitesinde 'KYK yurtlarÄ±nÄ± bir marka haline getirme yolunda ilerliyoruz' diyeceÄŸine Ã¶ÄŸrencilere huzurlu bir barÄ±nma ortamÄ± saÄŸlamalÄ±."

Fevzi Çakmak KadÄ±n ÖÄŸrenci Yurdu'ndan ÖÄŸrenciler

Adana

Kocaeli'deki Canfeda Hatun KÄ±z ÖÄŸrenci Yurdu'nda yaÅŸanan olaydan sonra bu yazÄ±yÄ± yazma ihtiyacÄ± duyduk. BildiÄŸiniz gibi daha önce Kocaeli'de yurttan izin alarak dÄ±ÅŸarÄ±da kalan kadÄ±n öÄŸrencilerin aileleri arandÄ± ve “KÄ±zÄ±nÄ±z son zamanlarda çok sÄ±k izin alÄ±yor” gibi sözler söylenerek kadÄ±n öÄŸrenciler aileleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirildi. KYK genel merkez birimi ise bu durum sonrasÄ±nda arama durumunun bir kural olduÄŸunu ve her KYK yurdunda bu sistemin uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kendi ayaklarÄ±nÄ±n üzerinde durabilmek için çabalayan, yÄ±llarca emek veren bireyler olarak böyle durumlarÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ±n bizi tedirgin ettiÄŸini belirtmemiz gerekiyor.

HER GÜN AYRI BÄ°R TEDÄ°RGÄ°NLÄ°K

Son bir ayda arkadaÅŸ ortamlarÄ±nda dikkatimizi çeken ve bizi fazlasÄ±yla maÄŸdur durumda bÄ±rakan “izin alma”; bazen izin aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z halde “izinsiz dÄ±ÅŸarÄ±da kaldÄ±n” diye uyarÄ±lar alma, yurtta olmamÄ±za raÄŸmen dÄ±ÅŸarÄ±da kalmÄ±ÅŸ görünme gibi sistem hatalarÄ±ndan dolayÄ± birçok sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yoruz. Bu durumlarÄ±n çoÄŸunda uyarÄ± dahi almadan ifade vermeye çaÄŸÄ±rÄ±larak tutanak tutuluyor. “Her gün sistemde hata var mÄ±?”, “UyarÄ± alacak mÄ±yÄ±m?” diye düÅŸünmek bizleri rahatsÄ±z ediyor. KadÄ±n yurtlarÄ±nda yaÅŸanan sorunlardan bir diÄŸeri ise saat 23.00'dan sonra 2 dakika dahi olsa geç gelen öÄŸrencilerin isimlerinin alÄ±nmasÄ±. Ama bakÄ±yoruz ki erkek öÄŸrenci yurtlarÄ±nda böyle durumlar yaÅŸanmÄ±yor. Hükümetin özellikle kadÄ±nlarÄ±n özel hayatÄ±na müdahalesini KYK yurtlarÄ±ndaki gerek saat gerekse izin alma durumlarÄ±nda görebiliyoruz.

KYK'LI OLMAYAN BÄ°LEMEZ

Gönül isterdi ki tek sorunumuz bu olsun! Her sabah hayalini kurduÄŸumuz kahvaltÄ±yÄ± yapalÄ±m ama maalesef ki burasÄ± KYK yurdu. Sabah kahvaltÄ±mÄ±zda yeteri kadar kahvaltÄ±lÄ±ÄŸÄ±n olmamasÄ±, olan ÅŸeyleri de aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda fiÅŸimizin yetmiyor olmasÄ± gibi bir durum var. Kriz KYK yurtlarÄ±nÄ± da vurdu galiba geçmiÅŸ yÄ±llarda ücretsiz olan ekmek artÄ±k çeyreÄŸi 25 kuruÅŸa... Durum böyleyken kahvaltÄ±dan kalan bayat patetesler akÅŸam yemeklerinde bize tanÄ±dÄ±k geliyor. EkmeÄŸi bir yana bÄ±rakalÄ±m ete ve tavuÄŸa gelen zamlar (fiÅŸimiz sekiz buçuk lira, etli yemekler yedi buçuk lira!) fiÅŸimizin %90'Ä±nÄ± bitiriyor. KYK kendi sitesinde “KYK yurtlarÄ±nÄ± bir marka haline getirme yolunda ilerliyoruz.” diyeceÄŸine öncelikle öÄŸrencilere huzurlu bir barÄ±nma ortamÄ± saÄŸlamalÄ±. KaygÄ±sÄ±z bir yurt istiyor ve bu haklÄ± taleplerimizin çözülmesini istiyoruz.

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