KÄ±brÄ±sâ€™a bir mercek

"Minimum 350 sterlin olan kiralarÄ± Ã¶deyebilmek iÃ§in Ã¶ÄŸrenciler bir eve en az Ã¼Ã§ kiÅŸi Ã§Ä±kmak zorunda."

Mert BECERENLER

Final Üniversitesi/ KÄ±brÄ±s

Psikoloji okuyorum fakat psikolojide kendimi geliÅŸtiremezsem havacÄ±lÄ±k üzerine geliÅŸtirmeyi düÅŸünüyorum. Bunun için de tabii Ä°ngilizce gerekiyor. BunlarÄ± düÅŸünmemin nedeni biraz gelecek kaygÄ±sÄ± gütmem. Çünkü Psikoloji bölümü senede yaklaÅŸÄ±k 20-30 bin mezun veriyor. DediÄŸim gibi, kendimi Ä°ngilizce üzerine geliÅŸtirmek istiyordum fakat üniversitemde böyle bir çalÄ±ÅŸma yok. Pek çok ülkeden gelen öÄŸrencilerin olduÄŸu bir üniversitede okuyorum fakat okulumuzda uluslararasÄ± öÄŸrencilerle bizim aramÄ±zda çok fazla bir paylaÅŸÄ±m bulunmuyor. Özellikle Arap ülkelerinden gelen öÄŸrencilerle aramÄ±zda büyük bir kültür farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunuyor. Ä°nsanlar kendini geliÅŸtirmek için pek çabalamÄ±yor, bu biraz da tek bir binada olmamÄ±zdan kaynaklanÄ±yor.

TÜRKÄ°YE Ä°LE KIYASLANAMAZ BÄ°LE

Adadaki diÄŸer okullara nazaran daha uygun bir üniversite olarak geçiyor Final Üniversitesi. Türkiye’deki kitaplarda fiyat farkÄ± çok fazla olsa da örneÄŸin Girne Amerikan Üniversitesi'nde kitap ücreti 1000 bin TL civarÄ±ndayken bizim okulumuzda kitaplar 60 TL tutuyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda okulda yemek fiyatlarÄ± çok pahalÄ±. Türkiye’de bir okulda 2-3 TL olan yemek bizim okulda 17 TL. KÄ±rtasiye harcamalarÄ± Türkiye’nin 2 katÄ±. BarÄ±nma, ev fiyatlarÄ± burada dalgalÄ±, Türkiyede ise ÅŸehir ÅŸehir deÄŸiÅŸiyor. ÖrneÄŸin EskiÅŸehir’de 600-700 Ä°stanbul’da 1500-2000 TL olan kiralar burada sterlin üzerinden. Ve Türkiye’den daha pahalÄ±. Minimum 350 sterlin olan kiralarÄ± ödeyebilmek için öÄŸrenciler bir eve en az üç kiÅŸi çÄ±kmak zorunda.

SÄ°NEMA ÜCRETLERÄ° ÖÄžRENCÄ° BÜNYESÄ°NE UYGUN DEÄžÄ°L

AslÄ±nda sosyal hayat açÄ±sÄ±ndan çok fazla bir fark yok. Ben Çanakkale’de yaÅŸÄ±yordum ve hayatlar birbirine benziyor. Ä°nsanlar birbirini çok fazla umursamÄ±yor. Türkiye’de de gidip bir yerde oturup çay içiyorduk burda da öyle. Fakat deÄŸiÅŸen tek ÅŸey fiyatlar. Bir çay içip 1.5 saat oturup kalkÄ±yorsun. Bu oraya sadece çay içmeye gitmiÅŸ hissiyatÄ± yaratÄ±yor ve bu hissiyatÄ± sevmiyorum. Çanakkale’de birçok tiyatro oyunu ücretsiz burada daha gitmedim fakat arkadaÅŸlarÄ±mdan duyduÄŸuma göre pahalÄ±. Sinemada ise Türkiye’ye gelen bir film buraya 1-2 hafta sonra geliyor, sabÄ±rsÄ±z bir insan için bu biraz sÄ±kÄ±ntÄ± oluyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda sinema bileti fiyatlarÄ± Türkiye'dekilerden daha pahalÄ± ve bu öÄŸrenciler için büyük bir problem oluyor. SinemanÄ±n ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±nda kalmasÄ±ysa biraz daha zorluyor bizleri. UlaÅŸÄ±m problemini fazlaca yaÅŸÄ±yoruz. Ada’da oturmuÅŸ bir ulaÅŸÄ±m sistemi yok. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda zaten toplu taÅŸÄ±ma dahi Türkiye’den çok daha pahalÄ±. DolmuÅŸ ile git-gel, 8 TL masraf oluyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 23:33

www.evrensel.net