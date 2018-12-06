UÃ§manÄ±n evrimi

BÃ¶cekler, Teruzorlar, kuÅŸlar ve yarasalarda uÃ§ma davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n evrimini inceliyoruz.

Arda GÖNÜL

ODTÜ

Uçma davranÄ±ÅŸÄ± dört farklÄ± canlÄ± grubunda (böcekler, Teruzorlar, kuÅŸlar ve yarasalar) birbirlerinden baÄŸÄ±msÄ±z biçimde evrimleÅŸmiÅŸtir. Bu canlÄ±larda uçma davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n evrimine bakmadan önce uçma ile süzülme arasÄ±ndaki farkÄ± incelemek yararlÄ± olacaktÄ±r.

Uçan canlÄ±lar, uçmak için özelleÅŸmiÅŸ olan kanatlarÄ±nÄ± aktif olarak kullanarak hava yolu ile kendilerini bulunduklarÄ± yükseklikten daha yukarÄ±ya taÅŸÄ±yabilmektedirler. Süzülen canlÄ±lar ise kanatlara sahip olmamakla birlikte, süzülmek için özelleÅŸmiÅŸ olan geniÅŸ yüzeyli yapÄ±larÄ±nÄ± aktif olarak hareket ettiremezler. Bu yüzden bulunduklarÄ± yükseklikten kendilerini aÅŸaÄŸÄ±ya bÄ±rakarak yer deÄŸiÅŸtirirler. Süzülen canlÄ±lar bazen uçuyor sanÄ±lsa da, bahsedildiÄŸi gibi bu iki davranÄ±ÅŸ arasÄ±nda biyolojik farklÄ±lÄ±klar vardÄ±r.

BÖCEKLERDE

Böcekler uçma yetisini kazanmÄ±ÅŸ ilk canlÄ±lar, aynÄ± zamanda uçabilen tek omurgasÄ±zlardÄ±r. Bu özelliÄŸi 350 milyon yÄ±l ya da daha önce kazandÄ±klarÄ± düÅŸünülmektedir. O dönemdeki jeolojik koÅŸullarÄ±n günümüzden çok farklÄ± olmasÄ± bilim insanlarÄ±nÄ±n elinde çok az fosil kaydÄ± olmasÄ±na neden olmuÅŸtur. Bu yüzden böceklerin uçma yeteneklerini tam olarak nasÄ±l kazandÄ±klarÄ± bilinmemektedir ancak bu konuyu aydÄ±nlatabilecek teoriler vardÄ±r. Bunlardan en geçerli olanÄ±, ilkel eklem bacaklÄ±larÄ±n bacaklarÄ±nÄ±n farklÄ±laÅŸmasÄ±yla kanatlarÄ±n ve uçmanÄ±n evrimleÅŸtiÄŸi yönündedir. YapÄ±lan bir deneyde meyve sineÄŸinde yapÄ±lan bir mutasyon sonucu kanat yerine üç eklemli bacak geliÅŸtiÄŸi gözlemlenmiÅŸtir. Bu deneyden yola çÄ±kÄ±larak tam tersi biçimde üç eklemli bacak varken, mutasyon sonucu onun yerine kanat oluÅŸmuÅŸ olabileceÄŸi düÅŸünülmektedir.

Bu konu hakkÄ±ndaki tüm teoriler kanatlarÄ±n, uçmayÄ± hedeflemeyen bir sebepten dolayÄ± ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemektedir. Belirtilen bazÄ± sebepler, rastgele bir mutasyon, bacaklarÄ±n korunmasÄ±, cinsel seçilim, kamufle olma ve daha iyi sÄ±çrama ÅŸeklindedir.

TERUZORLARDA

BilindiÄŸi kadarÄ±yla Teruzorlar uçma özelliÄŸini kazanan ilk omurgalÄ±lar olup 225 milyon yÄ±l önce ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ; 65 milyon yÄ±l önce yok olmuÅŸlardÄ±r. Birçok kiÅŸi TeruzorlarÄ± aynÄ± dönemde yaÅŸamÄ±ÅŸ olduklarÄ± için dinozor zannetmektedir. Oysaki Teruzorlar da dinozorlar gibi sürüngenlerden evrilmiÅŸ olmakla beraber dinozorlardan farklÄ± bir taksonomik gruba aittirler ve bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan onlara kelime anlamÄ± uçan sürüngen olan “Pterosaur” denmektedir. Bu canlÄ±larÄ±n el parmaklarÄ±ndan dördüncüsü aÅŸÄ±rÄ± derecede uzamÄ±ÅŸ ve uçuÅŸ için özelleÅŸmiÅŸ olan kas, deri ve bazÄ± dokular bu parmak ile bacak arasÄ±ndaki alanÄ± bir çarÅŸaf gibi örtmüÅŸtür. OluÅŸan bu kanat yapÄ±sÄ±nÄ±n onlara, diÄŸer uçan canlÄ±lara kÄ±yasla çok daha fazla uçuÅŸ kabiliyeti kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülmektedir.

KUÅžLARDA

KuÅŸlar bazÄ± dinozorlarÄ±n nesiller boyunca küçülmesi ile ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ ve günümüze kadar farklÄ± türler oluÅŸturarak gelmiÅŸlerdir. Bu baÄŸlamda günümüzdeki bütün kuÅŸlar dinozorlarÄ±n torunlarÄ±dÄ±r.

DinozorlarÄ±n soÄŸukkanlÄ±, yani vücut Ä±sÄ±larÄ± dÄ±ÅŸ ortama göre deÄŸiÅŸen canlÄ±lar olmasÄ± sebebiyle dinozor tüyleri ilk baÅŸta bu canlÄ±larÄ± soÄŸuktan korumaya yaramÄ±ÅŸtÄ±r. Evrimsel süreçte tüy yapÄ±sÄ±nÄ±n iÅŸlevi deÄŸiÅŸmiÅŸ ve kuÅŸlarda tüyler uçma görevini yerine getirmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Yerdeki tehditlerden kaçmak ve daha kolay avlanmak için uzun mesafe sÄ±çramaya, süzülmeye ve havada kalabilmeye ihtiyaç duyan bazÄ± dinozorlarÄ±n vücutlarÄ±ndaki tüyler giderek artmÄ±ÅŸ ve hatta kollarÄ±nÄ±n altÄ±nda küçük bir tüylü kanat yapÄ±sÄ± oluÅŸmuÅŸtur. Bu canlÄ±lar zaman içerisinde evrimleÅŸerek uçma özelliÄŸine sahip olmuÅŸlardÄ±r. DinozorlarÄ±n kuÅŸlara evrimine (dinozorlar sürüngenlerden evrimleÅŸtiÄŸi için sürüngenlerin kuÅŸlara evrimi de denebilir) kanÄ±t olarak bu iki canlÄ± arasÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸ olan bir sürü tüylü dinozor fosili ve ara formlar gösterilebilir.

YARASALARDA

Memeliler arasÄ±nda uçma kabiliyeti olan tek canlÄ± yarasalardÄ±r. YarasalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 55 milyon yÄ±l önce ortaya çÄ±ktÄ±klarÄ± düÅŸünülmekte, günümüze kadar kuyruklarÄ±nÄ±n kÄ±saldÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸka uçuÅŸ adaptasyonlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸi görülmektedir.

YarasalarÄ±n evrimsel süreçte uçma özelliÄŸini nasÄ±l kazandÄ±klarÄ± tam olarak bilinmese de uçan pek çok canlÄ± gibi yarasalarÄ±n da uçma öyküsünün havada süzülmekle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülmektedir.

Kaynak: https://evrimagaci.org/hayvanlarda-ucmanin-ucusun-evrimi-158

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