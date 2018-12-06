Vali'nin KÄ±zÄ±lcakÃ¶ylÃ¼lere verdiÄŸi 'Ã‡alÄ±ÅŸma olmayacak' sÃ¶zÃ¼ boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±

AydÄ±n KÄ±zÄ±lcakÃ¶yâ€™de halkÄ±n JESâ€™e karÅŸÄ± direniÅŸi sonrasÄ± Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± 'Yasal izin olmadan Ã§alÄ±ÅŸma yapamazlar' dedi ama ÅŸirket yetkilileri geri geldi

Özer AKDEMÄ°R

AydÄ±n KÄ±zÄ±lcaköy'de JES kurulmasÄ±nÄ± istemeyen köylülerin direniÅŸi sonrasÄ± AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ±n verdiÄŸi "Yasal izin olmadan hiçbir çalÄ±ÅŸma olmayacak" sözü boÅŸ çÄ±ktÄ±. Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ±n sözü ile JES arazisindeki direniÅŸ çadÄ±rÄ±nÄ± köy içine taÅŸÄ±yan KÄ±zÄ±lcaköylüler ÅŸirket elemanlarÄ±nÄ±n alanda çalÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± haberi üzerine yine bölgeye gitti. KÄ±zÄ±lcaköylüler Vali'nin sözünün boÅŸ çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek alanÄ± boÅŸ bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± ve nöbete baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± söylediler.

EKOLOJÄ° ÖRGÜTLERÄ° KIZILCAKÖYDE

Günlerdir yaÅŸam alanlarÄ±nda JES yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± direnen KÄ±zÄ±lcaköy'e ekoloji örgütleri destek için gittiler. Ekoloji BirliÄŸi bileÅŸenlerinden EGEÇEP, AYÇEP, TURÇEP, GÜLDER, KuÅŸadasÄ±, Didim, Yeni Foça ve Söke Çevre PlatformlarÄ± üyeleri KÄ±zÄ±lcaköy meydanÄ±ndaki direniÅŸ çadÄ±rÄ±nÄ± ziyaret ettiler. YapÄ±lan konuÅŸmalarda köylülerin direniÅŸinin meÅŸru olduÄŸu ve JES'lerin çevre, saÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan zararlarlarÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±. Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ±n söz vermesinin çok bir anlamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifade edildiÄŸi konuÅŸmalarda Soma YÄ±rca mücadelesi deneyimi aktarÄ±larak nöbetin devam etmesi gerektiÄŸinin altÄ± çizildi.

GELEN TELEFONLA KÖYLÜLER ARAZÄ°YE KOÅžTULAR

DireniÅŸ çadÄ±rÄ±nda bu konuÅŸmalar yapÄ±lÄ±rken gelen bir telefonla tüm köylüler ve destek için gelenler araçlarla köyden 3 km uzaklÄ±ktaki JES yapÄ±lmak istenen alana gittiler. Birkaç jandarmanÄ±n hala alanda durduÄŸu gözlemlenirken köylülerden Mehmet Balaban, sabah saatlerinde ÅŸirket elemanlarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: AracÄ±mla tarladan geliyordum. Bir arazi aracÄ±ndan inen birkaç kiÅŸinin yolu ölçtükleri gördüm. Ne oluyor diye bakmaya gittiÄŸimde beni farkedip hemen bölgeden araçlarÄ±yla uzaklaÅŸtÄ±lar. Bir süre takip ettim ama yetiÅŸemedim. Burada nöbeti bÄ±rakÄ±rsak bunlar bir gecede arazideki tüm aÄŸaçlarÄ± keserler.

DÄ°RENÄ°Åž ÇADIRI TEKRAR KURULDU NÖBET BAÅžLIYOR

Köylü kadÄ±nlar da jandarmalara tepki göstererek "Neden ÅŸirketin çalÄ±ÅŸmasÄ±na engel olmuyorsunuz?" dediler. Köylüler dün söktükleri nöbet çadÄ±rÄ±nÄ± yeniden kurarken köye dönüÅŸte nöbetin tekrar baÅŸlamasÄ±na karar verdiler. Köyün gençleri gruplar halinde bölgede nöbet tutma kararÄ± aldÄ±.

KÄ±zÄ±lcaköylülere destek için giden kurumlar arasÄ±nda Emek Partisi, HDP ve Haziran Hareketi üye ve yöneticileri de vardÄ±. DesteÄŸe gelenler çay, ÅŸeker, odun gibi ihtiyaç maddeleri getirirken köylüler destek için teÅŸekkür ettiler.

NE OLMUÅžTU?

AydÄ±n KÄ±zÄ±lcaköy'de köylülerin kararlÄ± direniÅŸi sonrasÄ± jandarma ve JES ÅŸirketi çalÄ±ÅŸanlarÄ± köy yakÄ±nÄ±ndaki araziyi terk etmiÅŸti. Üç gündür süren olaylarla birlikte jandarma saldÄ±rÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde yaklaÅŸÄ±k 30 dönümlük alanÄ± tel örgü içine alan ÅŸirket, dün alandan çekildi.

Ä°ZÄ°NLER TAMAMLANANA KADAR ÇÄ°VÄ° ÇAKILMAYACAK DENMÄ°ÅžTÄ°

Dün öÄŸleden sonra köye gelen AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Kemal Arat köylülere ÅŸirket tüm izinleri tamamlayÄ±ncaya kadar araziye tek bir çivi daha çakÄ±lmayacaÄŸÄ± sözünü vermiÅŸti. Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n bu sözünün yanÄ± sÄ±ra jandarma ve ÅŸirket elemanlarÄ±nÄ±n alandan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan köylüler de küçük bir nöbetçi grup bÄ±rakarak köy içindeki nöbet çadÄ±rÄ±na döndü.

VALÄ° YARDIMCISI: JEOTERMAL MESELESÄ°NÄ° TAM BÄ°LMÄ°YORUM

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±na tarÄ±m arazilerinin içinde neden JES istemediklerini anlatan köylüler AydÄ±n'Ä±n birçok yerinde JES'lerden kaynaklÄ± zararlarÄ± bildiklerini, kendilerinin de aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸamak istemediklerini söylediler. Köylülerin Ä±srarlÄ± sorularÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda kendisinin daha bir gün önce bu iÅŸle ilgilenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Arat köylülerin dile getirdiÄŸi sorunlarÄ± inceleyeceÄŸiz sözünü verdi.

‘ÖLMEYE RAZIYIZ’

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n jandarma saldÄ±rÄ±sÄ±nda kolundan yaralanan 77 yaÅŸÄ±ndaki Hatice Barlas “Siz neden gittiniz bu yaÅŸta oraya” sözlerine tepki göstererek “Neden gitmeyeceÄŸim. Bu topraklar bizim. Ben o kepçenin önüne yatacaÄŸÄ±m. O jeotermali yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±z” dedi. Köylü kadÄ±nlarda “Ölmeye razÄ±yÄ±z” dediler.

DÄ°RENÄ°ÅžE ZÄ°YARETÇÄ° AKINI

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± köylülerin köy meydanÄ±ndaki direniÅŸ çadÄ±rlarÄ±nda da bir süre köylülerle sohbet etti. Dün KÄ±zÄ±lcaköylülere destek için Ä°zmir ve AydÄ±n BarolarÄ± Çevre HaklarÄ± KomisyonlarÄ± da direniÅŸ çadÄ±rÄ±nÄ± ziyaret ettiler.

EKOLOJÄ° BÄ°RLÄ°ÄžÄ°: KIZILCAKÖYLÜLERÄ°N YANINDAYIZ!

Ekoloji BirliÄŸi AydÄ±n KÄ±zÄ±lcaköylülerinin JES karÅŸÄ±sÄ±ndaki direniÅŸine destek açÄ±klamasÄ±nda bulundu; köylülere dönük jandarma saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gösterdi. Ekoloji BirliÄŸinin açÄ±klaÅŸasÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

“YapÄ±lmak istenen jeotermal elektrik santraline (JES) karÅŸÄ± direnen, köyünü, yaÅŸam alanÄ±nÄ±, vatanÄ±nÄ± savunan KÄ±zÄ±lcaköylülere 4 ve 5 AralÄ±k 2018 günü güvenlik güçleri ÅŸiddet uygulayarak müdahale etti. Son müdahale toma eÅŸliÄŸinde biber gazÄ±yla yapÄ±ldÄ±. Ä°ki gün süren müdahalelerde, biri 77 yaÅŸÄ±nda olan üç kadÄ±n hastanelik edildi. Ä°lköÄŸretim çaÄŸÄ±ndaki çocuklarÄ±n bulunduÄŸu bir ortamda çoÄŸunluÄŸu kadÄ±n savunmasÄ±z köylülere yapÄ±lan bu müdahale hukuka, vicdana ve devlet ciddiyetine tamamen aykÄ±rÄ±dÄ±r.

KÄ±zÄ±lcaköylülerin AnayasanÄ±n kendilerine verdiÄŸi saÄŸlÄ±klÄ± çevrede yaÅŸama hakkÄ±nÄ± korumak için yaptÄ±klarÄ± haklÄ± direniÅŸe TOMA’yla - gazla karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi kabul edilemez.

YapÄ±lmak istenen santralin ÇED (Çevre Etki DeÄŸerlendirme) süreci henüz tamamlanmamÄ±ÅŸken, JES ÅŸirketi GüriÅŸ'Ä±n santral alanÄ±nÄ± çitle çevreleyerek kameralar yerleÅŸtirmesi kanunlara aykÄ±rÄ±dÄ±r. Güvenlik güçlerinin ÅŸirketin bu yasadÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemine engel olmasÄ± gerekirken, buna karÅŸÄ± çÄ±kan KÄ±zÄ±lcaköylülere gazla haksÄ±z müdahalesini kabul etmiyoruz.

Bu olayÄ±n özeti; güvenlik güçleri ve bu güçleri yöneten kamu iradesinin Anayasal hakkÄ±nÄ± kullanan köylüleri deÄŸil, yasadÄ±ÅŸÄ± iÅŸlem yapan ÅŸirketin çÄ±karlarÄ±nÄ± koruduÄŸunun açÄ±kça ortaya çÄ±kmasÄ±dÄ±r.

Ekoloji BirliÄŸi olarak bu durumu reddediyoruz. KÄ±zÄ±lcaköylülerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ müdahaleyi ekoloji mücadelesi veren tüm yurttaÅŸlara yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±yoruz.

Biz, Türkiye çapÄ±nda 60 dernek ve platformla yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± savunanlarÄ±n ortak sesi Ekoloji BirliÄŸi olarak, KÄ±zÄ±lcaköylülerinin haklÄ± mücadelesini destekliyoruz.

Güvenlik güçlerini ÅŸirketlerin deÄŸil halkÄ±n çÄ±karlarÄ±n korumaya davet ediyoruz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 15:39

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