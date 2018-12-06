AKP 14 ilin daha belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

AKP, Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir, AÄŸrÄ±, Edirne, Kars, dahil 14 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, partisinin GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan “Çevreye ve insana saygÄ±lÄ± bir seçim kampanyasÄ± yürütme kararÄ± aldÄ±k. Sadece parti teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduÄŸu yerde bayraklarÄ±mÄ±z, afiÅŸlerimiz asÄ±labilir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bu tür görüntü kirliliÄŸine müsaade edilmeyecek” ifadelerini kullandÄ±. Cumhur Ä°ttifakÄ±’na iliÅŸkin de konuÅŸan ErdoÄŸan, “BazÄ± kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarÄ±mÄ±zÄ± da bu konuda vereceÄŸiz” dedi.

Tayyip ErdoÄŸan, AKP Genel Merkezinde düzenlenen GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapÄ±lacak Mahalli Ä°dareler Seçimleri'nde aday göstereceÄŸi 14 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.

14 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ± ÅŸöyle;

AÄŸrÄ±: SavcÄ± Sayan

Aksaray: Enver Dinçer

Bilecik: Nihat Can

Erzincan: Cemalettin BaÅŸsoy

Edirne: Koray Uymaz

IÄŸdÄ±r: Adil AÅŸÄ±rÄ±m

Isparta: Åžükrü BaÅŸdeÄŸirmen

Kars: Ensar ErdoÄŸdu

KÄ±rÅŸehir: YaÅŸar Bahçeci

Kütahya: Ahmet Sami Kutlu

Siirt: Ali Ä°lbaÅŸ

Tunceli: Gökhan Arslan

Van: Necdet Takva

Zonguldak: Ömer Selim Alan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen belediye baÅŸkan adaylarÄ± tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda partisinin 14 büyükÅŸehir, 26 il olmak üzere 40 adayÄ±nÄ±, grup toplantÄ±sÄ±nda ise 9 büyükÅŸehir, 11 il olmak üzere 20 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Böylece CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin 74 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ oldu. (HABER MERKEZÄ°)

AKP'de Ankara ve Ä°zmir dahil 20 belediye baÅŸkan adayÄ± daha aÃ§Ä±klandÄ±

2019 yerel seÃ§imlerinde AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

AKPâ€™nin AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan AdayÄ± SavcÄ± Sayan kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 12:36

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