FotoÄŸraf: Halil SaÄŸÄ±rkaya / AA
AKP 14 ilin daha belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AKP, Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir, AÄŸrÄ±, Edirne, Kars, dahil 14 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, partisinin GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan “Çevreye ve insana saygÄ±lÄ± bir seçim kampanyasÄ± yürütme kararÄ± aldÄ±k. Sadece parti teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduÄŸu yerde bayraklarÄ±mÄ±z, afiÅŸlerimiz asÄ±labilir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bu tür görüntü kirliliÄŸine müsaade edilmeyecek” ifadelerini kullandÄ±. Cumhur Ä°ttifakÄ±’na iliÅŸkin de konuÅŸan ErdoÄŸan, “BazÄ± kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarÄ±mÄ±zÄ± da bu konuda vereceÄŸiz” dedi.
Tayyip ErdoÄŸan, AKP Genel Merkezinde düzenlenen GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapÄ±lacak Mahalli Ä°dareler Seçimleri'nde aday göstereceÄŸi 14 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.
14 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ± ÅŸöyle;
AÄŸrÄ±: SavcÄ± Sayan
Aksaray: Enver Dinçer
Bilecik: Nihat Can
Erzincan: Cemalettin BaÅŸsoy
Edirne: Koray Uymaz
IÄŸdÄ±r: Adil AÅŸÄ±rÄ±m
Isparta: Åžükrü BaÅŸdeÄŸirmen
Kars: Ensar ErdoÄŸdu
KÄ±rÅŸehir: YaÅŸar Bahçeci
Kütahya: Ahmet Sami Kutlu
Siirt: Ali Ä°lbaÅŸ
Tunceli: Gökhan Arslan
Van: Necdet Takva
Zonguldak: Ömer Selim Alan
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen belediye baÅŸkan adaylarÄ± tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda partisinin 14 büyükÅŸehir, 26 il olmak üzere 40 adayÄ±nÄ±, grup toplantÄ±sÄ±nda ise 9 büyükÅŸehir, 11 il olmak üzere 20 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Böylece CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin 74 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ oldu. (HABER MERKEZÄ°)
AKP'de Ankara ve Ä°zmir dahil 20 belediye baÅŸkan adayÄ± daha aÃ§Ä±klandÄ±
2019 yerel seÃ§imlerinde AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 12:36
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