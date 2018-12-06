AKPâ€™nin AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan AdayÄ± SavcÄ± Sayan kimdir?

2019 yerel seÃ§imlerinde AKPâ€™nin AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan AdayÄ± olan SavcÄ± Sayanâ€™Ä±n Ã¶z geÃ§miÅŸi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan 2019 yerel seçimlerinde AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan AdayÄ± olarak belirlenen SavcÄ± Sayan, 1971 yÄ±lÄ±nda AÄŸrÄ±'nÄ±n Tutak ilçesinde doÄŸdu.

SavcÄ± Sayan, ilk okulu doÄŸup büyüdüÄŸü ilçede, orta okulu MuÅŸ Malazgirt'te, liseyi ise AÄŸrÄ± Tutak'ta tamamladÄ±.

Üniversitede Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi Ä°ÅŸletme Bölümünü tamamlayÄ±p, EÄŸitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eÄŸitimi aldÄ±. ÇeÅŸitli okullarda öÄŸretmenlik yaptÄ±.

CHP'DEN Ä°HRAÇ EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

1996-2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°l ve ilçe gençlik kollarÄ±nda MYK üyeliÄŸi yaptÄ±. AÄŸrÄ±'da CHP il ve ilçe baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda bulundu.

2012 yÄ±lÄ±nda CHP AÄŸrÄ± Ä°l Yönetim Kurulu, parti üyeliÄŸi ile baÄŸdaÅŸlaÅŸmayan eylem ve söylemlerde bulunduÄŸunu ifade ederek SavcÄ± SayÄ±n’Ä± ihraç etmiÅŸti.

CHP AÄŸrÄ± Ä°l BaÅŸkanÄ± Birol Öztürk, “SavcÄ± Sayan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± eylem ve söylemlerinden dolayÄ± parti tüzüÄŸünün ilgili maddeleri gereÄŸince Ä°l Disiplin Kuruluna tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle sevk edilmiÅŸ ve dosyasÄ± Ä°l Disiplin Kuruluna gönderilmiÅŸtir. CHP AÄŸrÄ± Ä°l Yönetim Kurulunun oy birliÄŸiyle ihracÄ±na karar verilmiÅŸtir” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

AKP 14 ilin daha belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 12:33

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