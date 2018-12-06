DireniÅŸ geri adÄ±m attÄ±rdÄ±: Jandarma ve ÅŸirket KÄ±zÄ±lcakÃ¶yâ€™den Ã§ekildi

Özer AKDEMÄ°R

AydÄ±n KÄ±zÄ±lcaköylülerin direniÅŸi sonuç verdi. Köylülerin kararlÄ± direniÅŸi sonrasÄ± jandarma ve JES ÅŸirketi çalÄ±ÅŸanlarÄ± köy yakÄ±nÄ±ndaki araziyi terk ettiler. Üç gündür süren olaylarla birlikte jandarma saldÄ±rÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde yaklaÅŸÄ±k 30 dönümlük alanÄ± tel örgü içine alan ÅŸirket, dün itibariyle alandan çekildi.

Ä°ZÄ°NLER TAMAMLANANA KADAR ÇÄ°VÄ° ÇAKILMAYACAK

Dün öÄŸleden sonra köye gelen AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Kemal Arat köylülere ÅŸirket tüm izinleri tamamlayÄ±ncaya kadar araziye tek bir çivi daha çakÄ±lmayacaÄŸÄ± sözünü verdi. Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n bu sözünün yanÄ± sÄ±ra jandarma ve ÅŸirket elemanlarÄ±nÄ±n alandan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan köylüler de küçük bir nöbetçi grup bÄ±rakarak köy içindeki nöbet çadÄ±rÄ±na döndü.

VALÄ° YARDIMCISI: JEOTERMAL MESELESÄ°NÄ° TAM BÄ°LMÄ°YORUM

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±na tarÄ±m arazilerinin içinde neden JES istemediklerini anlatan köylüler AydÄ±n'Ä±n birçok yerinde JES'lerden kaynaklÄ± zararlarÄ± bildiklerini, kendilerinin de aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸamak istemediklerini söylediler. Köylülerin Ä±srarlÄ± sorularÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda kendisinin daha bir gün önce bu iÅŸle ilgilenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Arat köylülerin dile getirdiÄŸi sorunlarÄ± inceleyeceÄŸiz sözünü verdi.

‘ÖLMEYE RAZIYIZ’

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n jandarma saldÄ±rÄ±sÄ±nda kolundan yaralanan 77 yaÅŸÄ±ndaki Hatice Barlas “Siz neden gittiniz bu yaÅŸta oraya” sözlerine tepki göstererek “Neden gitmeyeceÄŸim. Bu topraklar bizim. Ben o kepçenin önüne yatacaÄŸÄ±m. O jeotermali yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±z” dedi. Köylü kadÄ±nlarda “Ölmeye razÄ±yÄ±z” dediler.

DÄ°RENÄ°ÅžE ZÄ°YARETÇÄ° AKINI

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± köylülerin köy meydanÄ±ndaki direniÅŸ çadÄ±rlarÄ±nda da bir süre köylülerle sohbet etti. Dün KÄ±zÄ±lcaköylülere destek için Ä°zmir ve AydÄ±n BarolarÄ± Çevre HaklarÄ± KomisyonlarÄ± da direniÅŸ çadÄ±rÄ±nÄ± ziyaret ettiler. Bugün de Ekoloji BirliÄŸi bileÅŸenleri, EGEÇEP, Söke ve KuÅŸadasÄ± Çevre PlatformlarÄ± KÄ±zÄ±lcaköylüleri ziyaret edecek.

EKOLOJÄ° BÄ°RLÄ°ÄžÄ°: KIZILCAKÖYLÜLERÄ°N YANINDAYIZ!

Ekoloji BirliÄŸi AydÄ±n KÄ±zÄ±lcaköylülerinin JES karÅŸÄ±sÄ±ndaki direniÅŸine destek açÄ±klamasÄ±nda bulundu; köylülere dönük jandarma saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gösterdi. Ekoloji BirliÄŸinin açÄ±klaÅŸasÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

“YapÄ±lmak istenen jeotermal elektrik santraline (JES) karÅŸÄ± direnen, köyünü, yaÅŸam alanÄ±nÄ±, vatanÄ±nÄ± savunan KÄ±zÄ±lcaköylülere 4 ve 5 AralÄ±k 2018 günü güvenlik güçleri ÅŸiddet uygulayarak müdahale etti. Son müdahale toma eÅŸliÄŸinde biber gazÄ±yla yapÄ±ldÄ±. Ä°ki gün süren müdahalelerde, biri 77 yaÅŸÄ±nda olan üç kadÄ±n hastanelik edildi. Ä°lköÄŸretim çaÄŸÄ±ndaki çocuklarÄ±n bulunduÄŸu bir ortamda çoÄŸunluÄŸu kadÄ±n savunmasÄ±z köylülere yapÄ±lan bu müdahale hukuka, vicdana ve devlet ciddiyetine tamamen aykÄ±rÄ±dÄ±r.

KÄ±zÄ±lcaköylülerin AnayasanÄ±n kendilerine verdiÄŸi saÄŸlÄ±klÄ± çevrede yaÅŸama hakkÄ±nÄ± korumak için yaptÄ±klarÄ± haklÄ± direniÅŸe TOMA’yla - gazla karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi kabul edilemez.

YapÄ±lmak istenen santralin ÇED (Çevre Etki DeÄŸerlendirme) süreci henüz tamamlanmamÄ±ÅŸken, JES ÅŸirketi GüriÅŸ'Ä±n santral alanÄ±nÄ± çitle çevreleyerek kameralar yerleÅŸtirmesi kanunlara aykÄ±rÄ±dÄ±r. Güvenlik güçlerinin ÅŸirketin bu yasadÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemine engel olmasÄ± gerekirken, buna karÅŸÄ± çÄ±kan KÄ±zÄ±lcaköylülere gazla haksÄ±z müdahalesini kabul etmiyoruz.

Bu olayÄ±n özeti; güvenlik güçleri ve bu güçleri yöneten kamu iradesinin Anayasal hakkÄ±nÄ± kullanan köylüleri deÄŸil, yasadÄ±ÅŸÄ± iÅŸlem yapan ÅŸirketin çÄ±karlarÄ±nÄ± koruduÄŸunun açÄ±kça ortaya çÄ±kmasÄ±dÄ±r.

Ekoloji BirliÄŸi olarak bu durumu reddediyoruz. KÄ±zÄ±lcaköylülerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ müdahaleyi ekoloji mücadelesi veren tüm yurttaÅŸlara yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±yoruz.

Biz, Türkiye çapÄ±nda 60 dernek ve platformla yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± savunanlarÄ±n ortak sesi Ekoloji BirliÄŸi olarak, KÄ±zÄ±lcaköylülerinin haklÄ± mücadelesini destekliyoruz.

Güvenlik güçlerini ÅŸirketlerin deÄŸil halkÄ±n çÄ±karlarÄ±n korumaya davet ediyoruz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 13:06

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