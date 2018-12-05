Gezi soruÅŸturmasÄ±nda Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda tutuklama kararÄ±

Gezi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. DÃ¼ndar'Ä±n karara iliÅŸkin ilk aÃ§Ä±klamasÄ± 'Gurur duyuyoruz' oldu.

Gazeteci Can Dündar hakkÄ±nda, 'Gezi ParkÄ± eylemlerinde etkin rol aldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle' tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

AA'dan Enes Can'Ä±n haberine göre, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Anadolu Kültür AÅž Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Osman Kavala'nÄ±n tutuklu bulunduÄŸu Gezi ParkÄ± eylemleriyle ilgili soruÅŸturmada, yeni bir geliÅŸme daha yaÅŸandÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi üzerine, Gezi ParkÄ± eylemlerine katÄ±lan MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin görüntülerin yayÄ±nlanmasÄ± ve Cumhuriyet Gazetesi davalarÄ±nÄ±n sanÄ±ÄŸÄ± Gazeteci Can Dündar hakkÄ±nda, nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n nöbetçi hakimliÄŸe gönderdiÄŸi talep yazÄ±sÄ±nda, Dündar'Ä±n söz konusu eylemlerde insanlarÄ± galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. YazÄ±da, "YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar neticesinde çÄ±kan olaylarÄ±n bir tertibat olduÄŸu ve bu tertibatÄ±n Gürcistan, SÄ±rbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarÄ±nda önemli bir aktör olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan George Soros tarafÄ±ndan kurulmuÅŸ olan AçÄ±k Toplum Enstitüsü DanÄ±ÅŸma Kurulu Üyesi Osman Kavala'nÄ±n organizatör ÅŸahÄ±s ve finansör olduÄŸu aktarÄ±lan yazÄ±da, ÅŸüpheliler Memet Ali Alabora, Can Dündar ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Kavala'nÄ±n yönlendirmeleri doÄŸrultusunda olaylarÄ±n örgütlenmesini gerçekleÅŸtirdiklerinin tespit edildiÄŸi" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Oyuncu Memet Ali Alabora ve Gazeteci Can Dündar'Ä±n "olaylarÄ±n alevlendirilmesi için sosyal medya üzerinden örgütlendiÄŸi" iddia edilen sevk yazÄ±sÄ±nda, Gezi olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda Osman Kavala'nÄ±n Can Dündar'Ä± aradÄ±ÄŸÄ± ve görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.

Memet Ali Alabora hakkÄ±nda tutuklama kararÄ±

Söz konusu sevk yazÄ±sÄ±nda, "Can Dündar ile ilgili yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, ÅŸahsÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu, söz konusu dosyadaki eylemleri ile geçen olaylarda etkin rol aldÄ±ÄŸÄ± hususunda ve atÄ±lÄ± suçu iÅŸlediÄŸine dair hakkÄ±nda yeterli ve somut delillerin mevcut olduÄŸu belirtilen yazÄ±da, ÅŸüpheli Dündar hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ± talep edildi" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Talebi deÄŸerlendiren Ä°stanbul Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi de, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n istemini kabul ederek, Can Dündar hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±kardÄ±.

CAN DÜNDAR'DAN Ä°LK AÇIKLAMA: GURUR DUYUYORUZ

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Gezi ParkÄ± eylemlerine iliÅŸkin soruÅŸturmada hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan gazeteci Can Dündar’dan kararÄ± iliÅŸkin bir mesaj paylaÅŸtÄ±.

Can Dündar sosyal medya hesabÄ±ndan hakkÄ±ndaki yakalama kararÄ±nÄ± paylaÅŸarak, "#HepimizGezideydik Gurur duyuyoruz" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 23:00

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