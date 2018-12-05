Memet Ali Alabora hakkÄ±nda tutuklama kararÄ±

Oyuncu Memet Ali Alabora hakkÄ±nda Gezi direniÅŸinden dolayÄ± â€˜tutuklamaya yÃ¶nelikâ€™ yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

Oyuncu Memet Ali Alabora hakkÄ±nda Gezi direniÅŸinden dolayÄ± ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmasÄ±na engellemeye teÅŸebbüs etme’ suçlamasÄ±yla ‘tutuklamaya yönelik’ yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafÄ±ndan yürütülen Anadolu Kültür AÅž Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Osman Kavala'nÄ±n tutuklu bulunduÄŸu Gezi ParkÄ± eylemleriyle ilgili soruÅŸturmada, yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi üzerine, Gezi ParkÄ± eylemlerine katÄ±lan oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkÄ±nda, nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

OTPOR LÄ°DERÄ° MAROVÄ°Ç Ä°LE 2 GÖRÜÅžME

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Hasan YÄ±lmaz tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve mahkemeye sunulan tutuklamaya yönelik yakalama talebi için Alabora’nÄ±n Gürcistan ve Arap dünyasÄ±ndaki ayaklanmalarda rol oynadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen OTPOR lideri SÄ±rp Ivan Maroviç ile Ä°stanbul ve MÄ±sÄ±r’da yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler delil olarak dosyaya koyuldu. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n mahkemeye gönderdiÄŸi yazÄ±da, Memet Ali Alabora’nÄ±n 18-21 Haziran 2012’de Ä°stanbul’da, 7-15 Temmuz 2012’de ise MÄ±sÄ±r’da Ivan Maraviç ile görüÅŸtüÄŸünü iddia etti.

Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala’nÄ±n Türkiye’ye dönmelerinin ardÄ±ndan 30 Temmuz 2012’de Mi Minör adlÄ± tiyatro oyununun provalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ± belirtilen kararda, “Bu oyunda özetle ‘Temsili ülkenin baÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± ayaklanmanÄ±n’ teÅŸvik edildiÄŸi söz konusu ÅŸahÄ±slarÄ±n ülkemize gelmesinin hemen ardÄ±ndan oyunun provalarÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. Gezi direniÅŸinin 2011’den beri planlandÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen kararda Alabora’nÄ±n 2011’de çektiÄŸi videolarda ‘Ayaklan Ä°stanbul’ ifadeleri iddianÄ±n kanÄ±tÄ± gibi sunuldu.

Mehmet Ali Alabora'nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu belirtilen yazÄ±da, Alabora'nÄ±n eylemler ve olaylarda etkin rol aldÄ±ÄŸÄ± hususunda, "hükümete yönelik darbeye teÅŸebbüs" suçunu iÅŸlediÄŸine dair yeterli ve somut delillerin mevcut olduÄŸu kaydedildi.

ATALAY VE YAPICI Ä°FADEYE ÇAÄžRILMIÅžTI

Geçen hafta Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±’ndan avukat Can Atalay, TMMOB Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Tayfun Kahraman ve Mimarlar OdasÄ± Ä°stanbul Büyükkent Åžube yöneticilerinden mimar Mücella YapÄ±cÄ± ifadeye çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± hafta Ankara’da 63 kiÅŸi hakkÄ±nda da ‘kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yürüyüÅŸlere silahsÄ±z katÄ±larak ihtara raÄŸmen kendiliÄŸinden daÄŸÄ±lmama’, ‘görevi yaptÄ±rmamak için direnme’ suçlarÄ±ndan iddianame düzenlendi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 10:34

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