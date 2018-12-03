Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ± Gezi soruÅŸturmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi

Gezi direniÅŸiyle ilgili yeniden soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±na Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ± bir aÃ§Ä±klama yaparak tepki gÃ¶sterdi.

Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±, TMMOB Mimarlar OdasÄ± Ä°stanbul Büyükkent Åžubesi'nde Gezi direniÅŸi ile ilgili yeniden soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±na yönelik basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ± adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±, Mücella YapÄ±cÄ± tarafÄ±ndan okundu. “Gezi ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve en onurlu sayfasÄ±dÄ±r” denilen açÄ±klamada iktidarÄ±n hukuk tanÄ±mayan uygulamalarÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ± sonunda amansÄ±z bir ÅŸiddete dönüÅŸtüÄŸü hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. DevamÄ±nda özgürlük ve demokrasi talepleriyle ülkenin dört bir yanÄ±nda eylemlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak bu eylemin ilk günden beri karalanmaya, hak taleplerinin suç unsuru gibi gösterilmeye ve gerçekliÄŸin çarpÄ±tÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek Gezi direniÅŸinin yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±, hakkÄ±nda ÅŸaibe dahi yaratÄ±lamayacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. AçÄ±k ÅŸekilde tartÄ±ÅŸmalar yapÄ±larak kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada, "Gezi'nin ÅŸefi yoktur" denildi ve "içeride veya dÄ±ÅŸarÄ±da finansörü" olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Bu süreçte onlarca kiÅŸinin gözünü kaybettiÄŸi, binlerce kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, katledilenlerin faillerininse korunduÄŸuna dikkat çekilen açÄ±klamada yargÄ±lanmasÄ± gerekenlerin ölüm ve yaralanmalara neden olanlar olduÄŸu ifade edildi. HaklÄ± talepler karÅŸÄ±sÄ±nda düÅŸman yaratma, suç icat etme ve "darbe ve terör örgütü" çÄ±karma giriÅŸimlerine tepki gösterilerek ilk günkü taleplerinin arkasÄ±nda olduklarÄ± belirtildi.

'GEZÄ°'YÄ° TERÖRÄ°ZE ETMENÄ°N TOPLUMDA KARÅžILIÄžI YOK’

AçÄ±klamanÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ± bileÅŸenlerinin temsilcileri konuÅŸtu. DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, Gezi direniÅŸinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 8 yurttaÅŸÄ± anarak sözlerine baÅŸladÄ±. ÇerkezoÄŸlu, “Gezi bu ülkedeki tek adam rejimine karÅŸÄ± en büyük ilk itirazdÄ±r. Gezi iÅŸçidir, emekçidir. Gezi gençliktir, asla yenilmeyecek kadar da kadÄ±ndÄ±r. Gezi bu ülkenin halkÄ±dÄ±r. Gezi’ye suç ve suçlu elbisesi giydirmenin, terörize etmenin toplumda hiçbir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktur. Bu ülkenin emekçileri olarak mücadele tarihimizde Gezi’ye sahip çÄ±kÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik de “Tek adam rejimi suç üretmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor, üzerinden 5 buçuk yÄ±l geçmesine raÄŸmen. Bu mantÄ±ÄŸÄ±n boÅŸ olduÄŸunu, buradan hiçbir ÅŸey çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça bir kez daha ifade ediyoruz” dedi. Bozgeyik, yaklaÅŸan yerel seçimler ve kriz nedeniyle demokratik haklarÄ±nÄ± kullananlar hakkÄ±nda geçmiÅŸe dönük taramalar yapÄ±larak böylesi adÄ±mlar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. O dönem aldÄ±klarÄ± 2 günlük grev kararÄ±nÄ±n arkasÄ±nda olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Bozgeyik, “O gün ne söylediysek, bugün de onlarÄ± söylüyoruz. Asla geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±z. Gezi'de yitirdiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± saygÄ± ile anÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

“Gezi direniÅŸin üzerinden 5 yÄ±l geçti ama siyasi iktidarÄ±n gezi kabusu bitmedi” diyen TMMOB Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz da “Siyasi iktidarÄ±n tüm fütursuzluklarÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸtÄ±r Gezi. Gezi bu ülkenin baÅŸÄ±na gelmiÅŸ en güzel ÅŸeydir. Bizler bu direniÅŸin içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Bu onurun kirletilmesine izin vermeyeceÄŸiz. Gezi onlarÄ±n kabuslarÄ± olmaya devam etsin" ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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