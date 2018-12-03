Pervin Buldan dahil 10 HDP'li vekil aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yor

26 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevinde olan Leyla GÃ¼ven iÃ§in 10 milletvekili Meclis'te aÃ§lÄ±k grevi yapacak. Selahattin DemirtaÅŸ'tan da GÃ¼ven'e destek mesajÄ± geldi.

Abdullah Öcalan üzerindeki tecride karÅŸÄ± 26 gündür açlÄ±k grevi eyleminde bulunan DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek için HDP Mersin Ä°l Örgütü’nde yine açlÄ±k grevi eylemine giren 10 partilinin dün akÅŸam yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ± ile gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na HDP’den yanÄ±t gecikmedi. HDP’li 10 milletvekili Meclis’te salÄ± günü grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan 2 günlük açlÄ±k grevine baÅŸlayacak.

DEMÄ°RTAÅž: LEYLA GÜVEN'Ä°N TALEBÄ° TALEBÄ°MÄ°ZDÄ°R

HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Abdullah Öcalan’Ä±n cezaevi koÅŸullarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla açlÄ±k grevine giren DTK EÅŸbaÅŸkanÄ± Leyla Güven’in eylemine destek mesajÄ± gönderdi. AvukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sosyal medya hesabÄ±ndan gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

DemirtaÅŸ, Leyla Güven’in eylemine gönderdiÄŸi destek mesajÄ±nda “Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven’in DiyarbakÄ±r Cezaevi'ndeki açlÄ±k grevi 26. gününde devam ediyor. Talebi talebimizdir” dedi.

18- Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven’in DiyarbakÄ±r Cezaevi'ndeki açlÄ±k grevi 26. gününde devam ediyor. Talebi talebimizdir. pic.twitter.com/V3Q1socod4 — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 3 AralÄ±k 2018

GÖZALTINDA AÇLIK GREVÄ°NE DEVAM EDÄ°YORLAR

Leyla Güven’e destek için Mersin’de açlÄ±k grevi eylemine giren 10 kiÅŸinin emniyette açlÄ±k grevine devam ettiÄŸi bildirildi. GözaltÄ±ndakiler Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’nde avukatlarÄ±yla görüÅŸtü. YapÄ±lan görüÅŸmelerde partililer, eylemlerini gözaltÄ±nda sürdürmeye devam ettikleri bilgisini verdi.

SaÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyi olduÄŸu belirtilen HDP’lilerin, eylemlerine 3 gün boyunca devam edecekleri aktarÄ±ldÄ±.

TEMELLÄ°’DEN GÖZALTILARA TEPKÄ°

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, bir dizi temaslar kapsamÄ±nda bulunduÄŸu Mersin’de basÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla bir araya geldi. Temelli’ye milletvekilleri Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ ve Kemal Peköz’de eÅŸlik etti. Temelli, Mersin il binalarÄ±na yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ± ve açlÄ±k grevinde olan partililerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepki gösterdi.

TEMELLÄ°: GÜVEN’Ä°N TALEBÄ° BARIÅž

Leyla Güven’in açlÄ±k grevinin 26’ncÄ± gününde olduÄŸunu hatÄ±rlatan Temelli, “Bugün hala bu konuda birçok kesimin sessiz olduÄŸunu üzülerek görüyoruz. Leyla Güven’nin kendisine yönelik bir talebi yoktur. Tam tersine Türkiye’nin en kronik sorunu, en ciddi sorununa dikkat çekmek amaçlÄ±dÄ±r. Türkiye’nin barÄ±ÅŸ mücadelesine, demokrasi mücadelesine güç katmaktadÄ±r. Bu eylem, bu itiraz çok önemlidir” dedi.

‘ÇÖZÜMSÜZLÜKTEN BAÅžKA BÄ°R ANLAM TAÅžIMIYOR’

Temelli, ÅŸöyle devam etti: “Dün 10 arkadaÅŸÄ±mÄ±z gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu baskÄ±lara bir an önce son verilmelidir. Leyla Güven’in çaÄŸrÄ±sÄ±na kulak vermek zorundayÄ±z. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z en demokratik eylem hakkÄ±nÄ± kullanmÄ±ÅŸ ve Türkiye kamuoyuna seslenmiÅŸlerdir. SavaÅŸtan ve düÅŸmanlÄ±ktan beslenen bir iktidar var karÅŸÄ±mÄ±zda, artÄ±k bu tecride son verme zamanÄ± gelmiÅŸtir. Türkiye’de yaÅŸanan sorunlarÄ± aÅŸma konusunda HDP bu kadar çaba gösterirken, iktidarÄ±n sürekli HDP’yi düÅŸmanlaÅŸtÄ±rma saldÄ±rÄ±larÄ± çözümsüzlükten baÅŸka bir anlam taÅŸÄ±mÄ±yor.”

DTK'DEN HÜKÜMETE ÇAÄžRI

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eÅŸ genel baÅŸkanlarÄ± da Güven’in devam ettiÄŸi açlÄ±k grevine iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamaya HDP milletvekilleri Musa FarisoÄŸullarÄ± ve Saliha Aydeniz de katÄ±ldÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan DTK EÅŸ baÅŸkanÄ± Berdan Öztürk, “AKP hükümetini bir kez daha mutlak tecrit uygulamasÄ±na son vermeye, halklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini karartmayÄ± amaçlayan ve tüm toplumu geren ve kutuplaÅŸtÄ±ran politikalardan vazgeçmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi. Öztürk, AÄ°HM, CPT vb. kurumlar baÅŸta olmak üzere bütün uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±, Avrupa Parlamentosunu, Avrupa Konseyini, BirleÅŸmiÅŸ Milletler gibi kurumlarÄ± harekete geçmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

FotoÄŸraf: MA

HDP’LÄ° VEKÄ°LLER AÇLIK GREVÄ°NE BAÅžLADI

Öte yandan gözaltÄ±larÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Mersin’de, milletvekilleri Fatma Kurtulan, RÄ±dvan Turan ve Tülay HatimoÄŸullarÄ± açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±. Dün akÅŸam polis baskÄ±nÄ± yapÄ±lan partilerinin Ä°l Örgütü binasÄ±na gelen vekiller, alÄ±nan karar doÄŸrultusunda açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±.

Eylemdeki vekillerden Fatma Kurtulan, “Tecrit ile savaÅŸ boyutlanarak devam ediyor. Bununla beraber demokrasi ve barÄ±ÅŸ askÄ±ya alÄ±nÄ±yor. Tecrit derhal son bulmalÄ±dÄ±r’ ÅŸiarÄ± ile bir dayanÄ±ÅŸma süreci baÅŸlattÄ±k” dedi. Tülay HatimoÄŸullarÄ± da, "Bizler bu ülkeye barÄ±ÅŸ, kardeÅŸlik ve özgürlüÄŸü getirene kadar mücadelemizi sürdüreceÄŸiz” dedi. RÄ±dvan Turan ise, “Ä°ktidarÄ±n bu yönelimi hem barÄ±ÅŸ ve demokrasi iradesini kÄ±rma hem de bir seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r” dedi.

‘GÜVEN’Ä°N EYLEMÄ° DEVAM ETTÄ°RECEÄžÄ°Z’

Van’da ise, HDP Milletvekili Muazzez Orhan partilerinin Ä°l Örgütü binasÄ±nda açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±. HDP’li vekil, “Leyla Güven haklÄ±dÄ±r, tecrit son bulmalÄ±dÄ±r!” yazÄ±lÄ± pankartÄ±n asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± parti binasÄ±ndaki eylemine baÅŸlamasÄ± öncesinde partililerin yanÄ± sÄ±ra DBP, DTK ve TJA üyelerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile basÄ±n toplantÄ±sÄ±na düzenledi. Orhan, “Buradan bir kez daha söylüyoruz; bu ülkenin demokrasisine, emeÄŸine, barÄ±ÅŸÄ±na, halklarÄ±n kardeÅŸliÄŸine karÅŸÄ± hiçbir faÅŸizan uygulamaya boyun eÄŸmeyeceÄŸiz ve bu kardeÅŸliÄŸi, emeÄŸi, demokrasiyi bu ülkede hayata geçireceÄŸiz. Ä°çerde Leyla Güven’in baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu ve onlarca cezaevine yayÄ±lan bu eylemi bizler de sahipleniyor bugünden sonrada bu eylem ve bu talepler kabul edilene kadar bu eylemliklerimize devam edeceÄŸimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.” (HABER MERKEZÄ°)

Mersin'de aÃ§lÄ±k grevindeki 10 HDPâ€™li gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Tutuklu vekil Leyla GÃ¼ven'le dayanÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yor

Sebahat Tuncel de aÃ§lÄ±k grevine girdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 23:04

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