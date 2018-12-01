Sebahat Tuncel de aÃ§lÄ±k grevine girdi

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla GÃ¼ven gibi, DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel de tecride karÅŸÄ± 10 gÃ¼nlÃ¼k aÃ§lÄ±k grevine girdi.

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla Güven gibi KandÄ±ra’da tutuklu bulunan DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel ve 14 kadÄ±n da tecride karÅŸÄ± 10 günlük açlÄ±k grevine girdi.



PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride karÅŸÄ± Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevi 24’üncü gününe girdi. AynÄ± taleple cezaevlerinde baÅŸlatÄ±lan 10’ar günlük dönüÅŸümlü süresiz açlÄ±k grevi eylemi de yayÄ±lÄ±yor. Kocaeli KandÄ±ra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel ile 14 kadÄ±n tutuklu 10 günlük açlÄ±k grevine girdi.

GREVDEKÄ°LERDEN MESAJ

Tutuklular adÄ±na Tuncel, ÅŸu mesajÄ± paylaÅŸtÄ±: “Leyla Güven'in talebi sadece onun talebi deÄŸildir milyonlarca Kürdün ve Kürtlerin dostlarÄ±nÄ±n talebidir. DolayÄ±sÄ±yla ülkemiz halklarÄ±nÄ±n, demokrasi, özgürlük ve onurlu barÄ±ÅŸÄ± için yürüttüÄŸümüz mücadele açÄ±sÄ±ndan SayÄ±n Öcalan'Ä±n özgürlüÄŸü tarihi bir eÅŸiktedir. SayÄ±n Öcalan'Ä±n saÄŸlÄ±k, güvenlik ve özgürlük koÅŸullarÄ±nÄ±n saÄŸlanarak, tecrit ve izolasyonuna hemen son verilmesi gerekmektedir. Bu anlayÄ±ÅŸla KandÄ±ra Hapishanesi'nde 15 arkadaÅŸla birlikte 10 günlük süresiz dönüÅŸümlü açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±k. Kürt halkÄ±na ve tüm demokrasi güçlerine bu talebi sahiplenerek demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükseltmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.” (MA)

Leyla GÃ¼ven'e destek iÃ§in aÃ§lÄ±k grevi yapan siyasetÃ§iler anlattÄ±

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