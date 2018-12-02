Tutuklu vekil Leyla GÃ¼ven'le dayanÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yor

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Milletvekili GÃ¼ven'in cezaevinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± aÃ§lÄ±k grevine Ä°stanbul, Ankara, Mersin, MuÅŸ, ÅžÄ±rnak ve Mardin'den destek geliyor.

DiyarbakÄ±r E Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin son bulmasÄ± için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylem 25’inci gününe girdi. Güven’in açlÄ±k grevi eylemine 3 ve 4 AralÄ±k’ta Ä°stanbul, Ankara ve Mersin’de, 7, 8 ve 9 AralÄ±k’ta ise MuÅŸ, ÅžÄ±rnak ve Mardin’de 3’er günlük açlÄ±k grevi eylemiyle destek verilecek. Mardin’de yapÄ±lacak olan grevin adresi ise, HDP KÄ±zÄ±ltepe Ä°lçe Örgütü’nün bulunduÄŸu bina olarak belirlendi.

Kentteki siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve yurttaÅŸlar tarafÄ±ndan sahiplenilecek olan açlÄ±k grevi eylemi dair konuÅŸan HDP Mardin Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Eylem Amak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla Bozkurt, kamuoyuna duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

‘GÜVEN BARIÅž ÇAÄžRISINDA BULUNUYOR’

Güven’in eylemiyle barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu vurgulayan Amak, “Bu barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± da Türkiye halklarÄ± için yapÄ±yor. Bu nedenle Güven’in eylemine destek çÄ±kmak, barÄ±ÅŸa destek çÄ±kmaktÄ±r. BarÄ±ÅŸÄ± savunmaktÄ±r” diye konuÅŸtu. Amak, ÅŸöyle devam etti: “Tecrit politikasÄ± ile Türkiye halklarÄ±na dayatÄ±lan savaÅŸ politikalarÄ±, açlÄ±k, yoksulluk ve acÄ±lara dikkat çekiyoruz. Leyla Güven tam da bu ihtiyacÄ± görmüÅŸtür ve bunun için adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu adÄ±m deÄŸerlidir ve sahiplenilmeye ihtiyaç vardÄ±r. Biz de 7-8-9 AralÄ±k tarihlerinde düzenleyeceÄŸimiz açlÄ±k grevi eylemleriyle Leyla Güven’in eyleminin daha güçlü sahiplenilmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z.”

DBP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla Bozkurt ise, Öcalan’la yapÄ±lacak görüÅŸmeleri, savaÅŸ sürecinden çÄ±kÄ±ÅŸ için önemli bir ÅŸans olduÄŸuna dikkat çekti. Öcalan’la daha önce yapÄ±lan görüÅŸmeleri hatÄ±rlatan Bozkurt, ÅŸöyle devam etti: “Bu ülkede barÄ±ÅŸa ihtiyaç var. 2013 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan görüÅŸmeler halklarda umuda yol açtÄ±. Bunu hep birlikte gördük ve yaÅŸadÄ±k. Kamuoyu bunu yeniden görmek için harekete geçmeli. BarÄ±ÅŸ isteyenler aÄŸÄ±r bedeller ödüyor. Bu anlamda çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz: Bu haksÄ±z ve hukuksuz politikalarÄ± hep birlikte sonlandÄ±rabiliriz.” (Mardin/MA)

MERSÄ°N’DE LEYLA GÜVEN Ä°ÇÄ°N AÇLIK GREVÄ°

MERSÄ°N’de, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek için 3 günlük açlÄ±k grevi eylemine baÅŸlandÄ±. HDP Ä°l Örgütü tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan eyleme 15 partili katÄ±ldÄ±.

Eyleme HDP Urfa milletvekilleri AyÅŸe Sürücü ve Nusrettin Maçin’in yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da partili de destek verdi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± yapan HDP Mersin Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mustafa IÅŸÄ±k, “Yürütülen savaÅŸ politikalarÄ±nÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istiyor ve Öcalan üzerinde uygulanan aÄŸÄ±r tecrit politikalarÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi. (MA)

MIZRAKLI: GÜVEN’Ä°N ÇIÄžLIÄžINA KULAK TIKANMAMALI

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸbaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi’nde baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu süresiz-dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevi eylemi 25’inci gününe ulaÅŸtÄ±. Cezaevlerindeki siyasi tutuklularÄ±n 27 KasÄ±m’da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± süresiz-dönüÅŸümlü açlÄ±k grevi eylemi ise 6’ncÄ± gününde.

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Selçuk MÄ±zraklÄ±, Güven ile siyasi tutuklularÄ±n baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu açlÄ±k grevi eylemlerini Mezopotamya AjansÄ±’ndan Mehmet Åžah Oruç’a deÄŸerlendirdi. Kürt sorunun çözümün elzem olduÄŸunu söyleyen MÄ±zraklÄ±, bu konu da Leyla Güven’in çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kulak tÄ±kanmamasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

Güven’in tutsak edildiÄŸini ve bununla da anayasal suç iÅŸlendiÄŸini belirten MÄ±zraklÄ±, “Tek adam rejimi, Kürt sorununu görmezden geliyor. BaÅŸka bir deyimle rejim, Kürt sorununun tutsaÄŸÄ± durumundadÄ±r. Kürtleri tutsak edeyim derken, kendi ayaÄŸÄ± dolanmÄ±ÅŸ ve kendisini tutsak etmiÅŸtir” dedi. Çözüm sürecinde derinleÅŸtirilmek istenen barÄ±ÅŸÄ±n, iktidarÄ±n masayÄ± devirmesiyle sona erdiÄŸini hatÄ±rlatan MÄ±zraklÄ±, Öcalan üzerinde yürütülen tecridin kÄ±rÄ±lmasÄ± için verilen mücadelenin ise özü itibariyle barÄ±ÅŸ mücadelesi olduÄŸunu vurguladÄ±.

GÜVEN’Ä°N SAÄžLIK SORUNU

Kürt sorununun çözümü konusunda insanlarÄ±n bedenlerini ölüme yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken MÄ±zraklÄ±, “Güven’in hipofiz bezinde tümörü var. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± var. BunlarÄ±n bilincindedir. Her uzayan gün onun saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan bir tehdit oluÅŸturuyor” diyerek, Güven’in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kötü bir sona varmadan taleplerin karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

‘KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜ ELZEMDÄ°R’

Tecridin kÄ±rÄ±lmasÄ± için toplumda yaÅŸayan her bireye sorumluluk düÅŸtüÄŸünü belirten MÄ±zraklÄ±, “Güven baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu esasÄ±nda bir çÄ±ÄŸlÄ±ktÄ±r. Bu çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸa kulaklarÄ± tÄ±kamamak, gözleri açmak ve yürekten ona cevap vermek gerekiyor” diye konuÅŸtu. Kürt sorunun çözümünün artÄ±k elzem olduÄŸunu vurgulayan MÄ±zraklÄ±, “Bu elzem problemin en önemli anahtarlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda da SayÄ±n Öcalan üzerindeki tecridin bir an önce sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve oradan nitelikli siyasal çözüme dönük adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±dÄ±r. Türkiye halklarÄ± açÄ±sÄ±ndan havanÄ±n berraklaÅŸmasÄ± ve karanlÄ±ÄŸÄ±n yerine aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n almasÄ±nÄ± saÄŸlayabilir. Zor ve karanlÄ±k bir dönemden geçiyoruz. AydÄ±nlÄ±ÄŸa bir pencere açmak gerekir. Tecridi ortadan kaldÄ±rmak gerekiyor” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 23:04

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