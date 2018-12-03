Mersin'de aÃ§lÄ±k grevindeki 10 HDPâ€™li gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HDP Mersin il binasÄ±nÄ± basan polisler, DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve Milletvekili Leyla GÃ¼ven'e destek amacÄ±yla aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayan 10 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Mersin il binasÄ±na düzenlenen baskÄ±nda, cezaevinde açlÄ±k grevi eylemi yapan DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için açlÄ±k grevine baÅŸlayan 10 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n talebi ve Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararÄ± doÄŸrultusunda "Suç ve suçluyu övmek" ve "Terör örgütü propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n isimleri ÅŸöyle: HDP Mersin Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Zuhal Önen, Ali Alper, Gule Kaya, Mehmet Aykut, Zahide Yavuz, Abdulbaki Akkoyun, Ali Bilen, Diyar Turgut, Bahattin Ä°let ve DoÄŸan Atay.

Mezopotamya AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre BaskÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HDP Grup BaÅŸkanvekili Fatma Kurtulan, milletvekilleri RÄ±dvan Turan, Tülay HatimoÄŸullarÄ±, Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ ve Kemal Peköz ile Sosyalist Yeniden KuruluÅŸ Partisi (SYKP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Canan Yüce ile avukatlar il binasÄ±na girdi.

Binada arama yapan polis, önlükler ve pankartlar ile Abdullah Öcalan posterine el koydu.

‘LEYLA GÜVEN’E SALDIRIDIR’

HDP Mersin Milletvekili RÄ±dvan Turan, yaÅŸananlara iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Öncelikle polis HDP binamÄ±za baskÄ±na gelmeden önce bir ihbar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bu ihbarÄ± da, muhtemelen Leyla Güven’e destek olduklarÄ±nÄ±, onun yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± beyan etmek için açlÄ±k grevine giren yurttaÅŸlarÄ±mÄ±za iliÅŸkindi. Biz bugüne kadar Leyla Güven’in açlÄ±k grevine girmesine neden olan taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± beklerken bina basÄ±ldÄ±. Bu, Leyla Güven’e saldÄ±rÄ±dÄ±r. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz; ama biz dün söylediÄŸimiz gibi bugün de söylüyoruz; Leyla Güven’in yanÄ±ndayÄ±z, yanÄ±nda olmaya da devam edeceÄŸiz." (HABER MERKEZÄ°)

Tutuklu vekil Leyla GÃ¼ven'le dayanÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yor

Sebahat Tuncel de aÃ§lÄ±k grevine girdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 08:04

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