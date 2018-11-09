FotoÄŸraf: DHA
SavcÄ±lÄ±k SÄ±la ve Ahmet Kural dosyasÄ±nÄ± UzlaÅŸtÄ±rma BÃ¼rosu'na gÃ¶nderdi
SÄ±la'nÄ±n Ahmet Kuralâ€™Ä±n kendisine uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma dosyasÄ± UzlaÅŸtÄ±rma BÃ¼rosu'na gÃ¶nderildi.
ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu’nun, Oyuncu Ahmet Kural’Ä±n kendisine uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti açÄ±klamasÄ± ve mahkemeye baÅŸvurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.
DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre SavcÄ±lÄ±k, SÄ±la'nÄ±n darp, cebir ve psikolojik ÅŸiddet gördüÄŸü iddiasÄ±yla ÅŸikayetçi olduÄŸu Ahmet Kural hakkÄ±nda "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±, UzlaÅŸtÄ±rma Bürosu'na gönderdi. UzlaÅŸtÄ±rma Bürosu'nda taraflar tek tek çaÄŸÄ±rÄ±larak uzlaÅŸÄ±p uzlaÅŸmadÄ±klarÄ± sorulacak.
Taraflar, uzlaÅŸÄ±rsa soruÅŸturma dosyasÄ± takipsizlik kararÄ±yla kapanacak. UzlaÅŸmazlarsa "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarÄ±ndan toplam 5 yÄ±la kadar hapis istemiyle Ahmet Kural hakkÄ±nda dava açÄ±labilecek. SoruÅŸturmaya iliÅŸkin son kararÄ±, UzlaÅŸtÄ±rma Bürosu SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± verecek. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 19:14
SÄ±laâ€™nÄ±n baÅŸvurduÄŸu 6284 sayÄ±lÄ± Åžiddetin Ã–nlenmesini YasasÄ± nedir?