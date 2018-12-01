Ã‡ocuk Ä°stismarÄ±na KarÅŸÄ± MÃ¼cadele Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± baÅŸladÄ±: Ã–nleme ve koruma

Ã‡ocuÄŸun Cinsel Ä°stismarÄ±yla MÃ¼cadele Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± Ankaraâ€™da baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸtay, â€˜istismara karÅŸÄ±â€™ mÃ¼cadeleyi, koruyucu ve Ã¶nleyici tedbirleri tartÄ±ÅŸacak.

Gizem ÖRNEK

Ankara

'Çocuklar Ä°çin Hep Birlikte' oluÅŸumu tarafÄ±ndan hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaz aylarÄ±nda baÅŸlayan ÇocuÄŸun Cinsel Ä°stismarÄ±yla Mücadele ÇalÄ±ÅŸtayÄ± Ankara’da baÅŸladÄ±. ÇalÄ±ÅŸtayda bir araya gelen sosyal hizmet uzmanlarÄ±, hukukçular, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k emekçileri, gazeteciler, akademisyenler, hak savunucularÄ±, sivil toplum örgütü temsilcileri iki gün boyunca ‘istismara karÅŸÄ±’ mücadeleyi, koruyucu ve önleyici tedbirleri tartÄ±ÅŸacak.

ODTÜ Mezunlar DerneÄŸi ViÅŸnelik Tesisinde yapÄ±lan çalÄ±ÅŸtayÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan SES MYK üyesi Aylin Akçay, özellikle son dönemde çocuklarÄ± ilgilendiren politik kararlarÄ±n istismarÄ± önlemek bir yana eÅŸitsizliÄŸi, hak kayÄ±plarÄ±nÄ± ve dolayÄ±sÄ±yla istismarÄ± daha da artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Çocuk politikasÄ± oluÅŸturulurken 9-12-15 gibi yaÅŸ ayrÄ±mlarÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n bütüncül bir çocuk hak sistemi oluÅŸturulmasÄ±na engel olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Akçay, çalÄ±ÅŸtayda esas alacaklarÄ± temel ilkeleri ÅŸöyle özetledi:

1) Ä°stismar; “EÅŸitsizler arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde, gücü elinde bulunduranÄ±n, bu gücü diÄŸerine karÅŸÄ± kötüye kullanmasÄ±” olarak tanÄ±mlanabilir. ÇocuÄŸa yönelik cinsel istismar ise; “Bir yetiÅŸkinin cinsel doyum amacÄ±yla çocuÄŸun bedenini kullanmasÄ±dÄ±r.” Ä°stismar, hangi biçimde gerçekleÅŸmiÅŸ olursa olsun suçtur. Ä°stismarcÄ±larÄ±n pek azÄ± pedofili vakasÄ±dÄ±r, olaylarÄ±n geneli bir hastalÄ±k baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda deÄŸil suç kapsamÄ±nda ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

2) 18 yaÅŸ altÄ±ndaki herkes çocuktur. DolayÄ±sÄ±yla bir yetiÅŸkinden gelecek cinsel saldÄ±rÄ± söz konusu olduÄŸunda 9 yaÅŸ, 12 yaÅŸ, 15 yaÅŸ gibi yeni kriterler belirlemeye çalÄ±ÅŸarak ceza indirimi talebi kabul edilemez. Konunun uzmanlarÄ± olarak biliyoruz ki, ergenlik cinsel istismarÄ±n en yaralayÄ±cÄ± olabileceÄŸi dönemlerdendir.

3) Çocuklar için yürütülen hak mücadelelerinin, çocuklarla birlikte ve onlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yürütülmesi genel anlamda tercih edilmesi gereken yol olsa da cinsel istismara karÅŸÄ± mücadele, mümkün olduÄŸunca çocuklarÄ±n dünyasÄ±ndan uzakta yürütülmelidir. Ä°stismara maruz kalan çocuÄŸun sonraki süreçte bireysel saÄŸaltÄ±mÄ± için,kolluk ve yargÄ± süreçlerine mümkün olan en asgari düzeyde dahil edilmesi ve konunun diÄŸer çocuklarÄ±n gündeminden uzak tutulmasÄ± gerekir. Bu nedenle cinsel istismara karÅŸÄ± mücadelede çocuk katÄ±lÄ±mÄ± için çabalamak anlamsÄ±z olacaktÄ±r.

4) “Çocuklar Ä°çin Hep Birlikte” Ä°nsiyatifi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tümüyle gönüllü olarak yürütür. Meslek gruplarÄ± ve kiÅŸiler arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸma üzerinden yükselmeyi ve varolan dayanÄ±ÅŸmayÄ± geliÅŸtirmeyi hedefler. ÖÄŸrencisinden emeklisine deÄŸin tüm gönüllüler hiyerarÅŸik olmayan yatay bir alandan çalÄ±ÅŸmaya katÄ±lÄ±rlar.

Sosyal Uzmanlar DerneÄŸinden Zeynep Mutlu da çalÄ±ÅŸtayda ‘en çok neye ihtiyacÄ±mÄ±z var’ sorusundan yola çÄ±karak alan ve meslek gruplarÄ±na göre ayrÄ±lmÄ±ÅŸ 4 grupta çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Mutlu, çalÄ±ÅŸtayda ‘koruyucu ve önleyici’ tedbirlere iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalarÄ±n öne çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Çocuk Ä°stismarÄ±nÄ± ve Ä°hmailini Önleme DerneÄŸi, EÄŸitim Sen, Türk Psikologlar DerneÄŸi, SES, Toplumsal DayanÄ±ÅŸma için Psikologlar DerneÄŸi, Sosyal Hizmet UzmanlarÄ± DerneÄŸi ve ODTÜ MezunlarÄ± DerneÄŸi tarafÄ±ndan düzenlenen çalÄ±ÅŸtayda, Etkin Çocuk Koruma Sistemi; Medya ve Çocuk; Profesyonellerin Güçlenmesi ve KorunmasÄ±; Yasal Düzenlemelerde ÇocuÄŸun Cinsel Ä°stismarÄ± ile Çocukluk AlgÄ±sÄ± ve Ä°stismarla Alternatif Mücadele Yöntemleri baÅŸlÄ±klarÄ±nda çalÄ±ÅŸma gruplarÄ± oluÅŸturuldu.

2 gün boyunca sürecek olan çalÄ±ÅŸtay sonuçlarÄ± kamuoyuyla ve politikacÄ±larla paylaÅŸÄ±lacak.

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