Åžule Ã‡et'in tÄ±rnaklarÄ± incelendi, Ã¶lÃ¼mÃ¼nde 2 kiÅŸi ÅŸÃ¼pheli

23 yaÅŸÄ±ndaki Åžule Ã‡etâ€™in ellerindeki doku Ã¶rneklerinden birinin Berk Akandâ€™a ait olduÄŸu kesinleÅŸti.

Ankara’da bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli bir ÅŸekilde düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden 23 yaÅŸÄ±ndaki Åžule Çet’in ölümüne iliÅŸkin Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Biyoloji Ä°htisas Dairesi’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, Çet’in el tÄ±rnaklarÄ±ndan alÄ±nan iki doku örneÄŸinin olay sÄ±rasÄ±nda Çet’in yanÄ±nda olan patronu ÇaÄŸatay Aksu’nun arkadaÅŸÄ±, ÅŸüpheli Berk Akand’a ait olduÄŸu tespit edildi. DiÄŸer tÄ±rnaklarda bulunan erkek dokusunun ise kime ait olduÄŸu bulunamadÄ±. Rapor, Gazi Üniversitesi öÄŸrencisi Åžule Çet’in ölümünde iki kiÅŸinin rolü olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± güçlendirdi.

ÇaÄŸatay Aksu’nun kolundaki tÄ±rnak izlerinin ilk muayenede rapora yazÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸüpheliler tarafÄ±ndan odadaki içki ÅŸiÅŸelerinin de ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± daha önce açÄ±ÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Åžüpheli Berk Akand olay sÄ±rasÄ±nda odada bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmüÅŸtü.

RAPORDA YENÄ° BÄ°LGÄ°LER YER ALDI

Cumhuriyet’ten Seyhan AvÅŸar’Ä±n haberine göre; Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n talebiyle Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Biyoloji Ä°htisas Dairesi’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Raporda Çet’in Y-STR DNA (cinsel saldÄ±rÄ± olaylarÄ±nda eser miktardaki erkek-diÅŸi hücre karÄ±ÅŸÄ±mÄ± örneklerinde erkek bileÅŸene ait DNA tiplemesi) sonuçlarÄ±nÄ±n mukayese edilemez nitelikte olduÄŸu kaydedildi. Çet’in iki tÄ±rnaÄŸÄ±nda yapÄ±lan incelemede ise tespit edilen majör allellerinin (belirli bir özelliÄŸi belirleyen bir genin deÄŸiÅŸik hallerinden her biri) ise ÅŸüpheli Berk Akand’a ait olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Raporda, Çet’in diÄŸer tÄ±rnaklarda bulunan erkek dokusunun kime ait olduÄŸu tespit edilemediÄŸi kaydedildi.

Åžule Çet, 29 MayÄ±s 2018 tarihinde saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda Çankaya’da bulunan Yelken Plaza adlÄ± rezidansÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli ÅŸekilde düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. AynÄ± dairede bulunan Çet’in patronu ÇaÄŸatay Aksu ve arkadaÅŸÄ± Berk Akand, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ki kez nöbetçi mahkemeye çÄ±karÄ±lan ÅŸüpheliler, her ikisinde de hâkim tarafÄ±ndan adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ancak bu süreçte Ankara Adli TÄ±p Kurumu’nun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± otopsi raporunda Åžule Çet’in saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. HaklarÄ±nda tekrar gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lan ÇaÄŸatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza HâkimliÄŸi tarafÄ±nda cinayet ÅŸüphesiyle deÄŸil, “Cinsel amaçlÄ± cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma, nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±” suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±lar.

Åžule Ã‡et dosyasÄ±nda dikkat Ã§eken video

Otopsi raporuna gÃ¶re Åžule Ã‡et, Ã¶lÃ¼mden Ã¶nce cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ

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