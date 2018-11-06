â€˜Åžule Ã‡etâ€™in intihar eÄŸilimi yoktuâ€™

â€˜Ä°ntihar ettiâ€™ denilen ama cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±kan Åžule Ã‡et cinayetinde yeni bir rapor hazÄ±rlandÄ±.

29 MayÄ±s 2018’de Ankara’da bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndan atÄ±larak öldürüldüÄŸü belirtilen üniversite öÄŸrencisi 23 yaÅŸÄ±ndaki Åžule Çet’in hazÄ±rlanan raporunda önemli verilere ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Åžule Çet’in telefon ve bilgisayarÄ±ndan alÄ±nan imaj örneklerinde yapÄ±lan incelemeler sonucu 200 sayfalÄ±k rapor hazÄ±rlandÄ±.

Milliyet’ten PaÅŸa Alyurt’un haberine göre raporda, Çet’in bilgisayarÄ±ndaki web geçmiÅŸi ile silinen web geçmiÅŸlerinde yapÄ±lan aramalarda, ‘intihar ve intihara özendirici’ herhangi bir belge ve bulguya rastlanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Çet’in avukatÄ± Umur YÄ±ldÄ±rÄ±m, Olay Yeri Ä°nceleme’ye ait fotoÄŸraflarda Åžule’nin el çantasÄ±nÄ±n koptuÄŸunun görüldüÄŸünü söyledi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Åžule’nin daha önce ev arkadaÅŸÄ±na olay günü gönderdiÄŸi mesajlarla birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde, el çantasÄ±nÄ±n kopmasÄ± onun, o gece oradan çÄ±kmak istediÄŸi ihtimalini doÄŸuran en büyük delil. Bu durum tanÄ±k ifadesiyle ofisin sahibi tarafÄ±ndan da doÄŸrulandÄ±” diye konuÅŸtu.

Çet’in intihar ettiÄŸi iddialarÄ±na baÅŸÄ±ndan beri karÅŸÄ± çÄ±kan ailesi ve arkadaÅŸlarÄ±, Åžule’nin cinayete kurban gittiÄŸinin kesin olduÄŸunu ve cinayetin sorumlularÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istediklerini söylüyorlar. Rapor da Çet ailesinin ve Åžule’nin arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± doÄŸruluyor.

Ekmek ve Gül’e konuÅŸan Åžule Çet’in aÄŸabeyi ve yengesi Åžule’nin intihar eÄŸiliminde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, intihar etmediÄŸini, öldürüldüÄŸünü ve suçlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istediklerini belirtmiÅŸlerdi.

TIRNAKLARINDA ÅžÜPHELÄ°YE AÄ°T DOKULAR BULUNMUÅžTU

Daha önce de Adli TÄ±p Raporunda Åžule Çet’in boÄŸuÅŸmaya maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸ ve tÄ±rnak altÄ±nda iki erkeÄŸe ait doku örnekleri bulunmuÅŸtu. Dokulardan birinin ‘o an odada deÄŸildim’ diyen Berk Akand’a ait olduÄŸu belirlenmiÅŸti. Rapor, Åžule Çet’in ölümünde iki kiÅŸinin rolü olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± güçlendirmiÅŸti. Rapor ayrÄ±ca Åžule Çet’in Berk Akand tarafÄ±ndan cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.

Åžule Çet cinayetiyle ilgili Çet’in patronu ÇaÄŸatay Aksu ve arkadaÅŸÄ± Berk Akand “Cinsel amaçlÄ± cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma, nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±” suçlarÄ±ndan tutuklu yargÄ±lanÄ±yorlar. (HABER MERKEZÄ°)

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