Åžule Ã‡et'in tÄ±rnaÄŸÄ±nda DNA'sÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±, 'tokalaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k' diye savundu

Ankara'da ÅŸÃ¼pheli ÅŸekilde dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Åžule Ã‡et'in tÄ±rnaklarÄ±nda ÅŸÃ¼pheli Berk Akandâ€™Ä±n DNA'sÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Akand'Ä±n yeniden ifadesi alÄ±ndÄ±.

Ankara’da lüks bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli bir ÅŸekilde düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden 23 yaÅŸÄ±ndaki Åžule Çet’in el tÄ±rnaklarÄ±nda DNA’sÄ± tespit edilen ÅŸüpheli Berk Akand’Ä±n bir kez daha ifadesi alÄ±ndÄ±.

Cumhuriyet'ten Seyhan AvÅŸar'Ä±n haberine göre; Åžüpheli Berk Akand ifadesinde, "Olay günü Åžule Çet ile tokalaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. AynÄ± bilgisayarÄ± kullanarak müzik seçmiÅŸtik. DNA bu ÅŸekilde Åžule Çet’in eline geçmiÅŸ olabilir. Ben olay anÄ±nda odada yoktum” dedi.

ÅžULE ÇET'Ä°N AVUKATI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUÅžLAR

AyrÄ±ca diÄŸer ÅŸüpheli ÇaÄŸatay Aksu’nun avukatÄ± Levent Ekmen’in Eylül ayÄ±nda Çet ailesinin avukatÄ± Umur YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n “SoruÅŸturmanÄ±n gizliliÄŸini ihlal ettiÄŸini” öne sürerek suç duyurusunda bulunduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise avukat YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n savunmasÄ±nÄ± istedi. Suç duyurusunda avukat Umur YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n televizyon kanallarÄ±na çÄ±karak Åžule Çet soruÅŸturmasÄ±yla ilgili bilgi verdiÄŸini, kadÄ±n örgütlerinin olay yerinde yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ise YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n mikrofonu alarak yalan beyanda bulunduÄŸu öne sürüldü, hakkÄ±nda kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ± istendi.

Åžule Çet , 29 MayÄ±s 2018 tarihinde saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda Çankaya’da bulunan Yelken Plaza adlÄ± rezidansÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli ÅŸekilde düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. AynÄ± dairede bulunan Çet’in patronu ÇaÄŸatay Aksu ve arkadaÅŸÄ± Berk Akand’Ä±n tutukluluÄŸu sürüyor. (HABER MERKEZÄ°)

â€˜Åžule Ã‡etâ€™in intihar eÄŸilimi yoktuâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 10:52

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