Kanadaâ€™dan 17 Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m kararÄ±

Kanada, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti ile baÄŸlantÄ±lÄ± 17 Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.

Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine adÄ± karÄ±ÅŸan 17 Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ±na yönelik yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, 2 Ekim 2018'de gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n yargÄ±sÄ±z infazÄ±ndan sorumlu ya da suç ortaÄŸÄ± olan kiÅŸilerin mal varlÄ±klarÄ±nÄ±n dondurulduÄŸu ve Kanada'ya seyahatlerinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 18:50

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