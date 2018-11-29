Arjantin’de federal yargıç, bin Selman için istinabe talep etti

Arjantin’de federal yargıç, Yemen’deki iç savaşta yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili Veliaht Selman hakkında istinabe talebini iletti.

Arjantin’de federal yargıç, Yemen’deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun insan hakları ihlalleriyle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında Türkiye, Yemen, Suudi Arabistan ve Uluslararası Ceza Mahkemesinden istinabe talepnamesi istedi.

Arjantin basınında yer alan habere göre, Federal Yargıç Ariel Lijo, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) bin Selman’ın Yemen’deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunması hakkındaki istinabe talepnamesini Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan’a iletti.

Yargıç Lijo’dan istinabe talepnamesi gönderilmesini isteyen Savcı Ramiro Gonzalez, bin Selman’ın insan haklarına karşı suç işlediğinin kanıtlanması halinde, Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan’da hakkında soruşturma açılmamış olsa bile, vatanı dışındaki ülkelerde yargılanabilme kriterinin devreye gireceğini belirtti.

YARGILANMA DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan, Selman’ın uluslararası yargılama kapsamında Arjantin’de yargılanıp yargılanamayacağı henüz bilinmiyor. Bu durumda Selman’ın Arjantin’de tutuklanması veya mahkemeye çıkarılması mümkün görünmüyor. Diplomatik temsilcilerle ilgili 1963’te imzalanan Viyana Sözleşmesi’ne göre, hakkında hukuki bir işlem başlatılmadan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı görevini de yürüten bin Selman’ın diplomatik durumu hakkında bilgi istenilmesi gerekiyor.

Öte yandan istinabe, “Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması” olarak tanımlanıyor.

HRW, BULGULARINI ARJANTİN’E İLETMİŞTİ

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arjantin federal savcısına, Selman’ın Yemen’deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunmuştu.

Dosyada, Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil bazı Suudi vatandaşlara işkence edilmesi ve kötü davranılması konusundaki muhtemel rolünün de altının çizildiği aktarılmıştı. Selman, Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini bin Selman’ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti. (Buenos AiresAA)

BM GENEL SEKRETERİ VELİAHT PRENS İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arjantin’de Suudi Veliaht Prens bin Selman ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Guterres, Yemen’deki savaşın sonlanmasında Riyad yönetimine “önemli rol” düştüğünü savundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, gelişmiş ve gelişmekte olan sanayi ülkeleri arasındaki 20’ler grubu (G20) zirvesine katılacağı Buenos Aires’e hareket etmeden önce New York’ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

DW’nin haberine göre, Guterres, Veliaht Prens ile hem Yemen savaşını hem de Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini görüşmek istediğini söyledi. Ancak Guterres, Kaşıkçı cinayetinden dolayı yoğun eleştirilere hedef olan Veliaht Prens ile somut randevu kararlaştırılıp kararlaştırılmadığı hususunda bilgi vermedi.

BM Genel Sekreteri açıklamasında, Yemen’de barışın sağlanmasında Suudi Arabistan’a “önemli rol” düştüğünü belirtti. Aralık ayı başlarında barış görüşmelerinin İsveç’te başlatılmasının mümkün olduğunu ifade eden Guterres ancak “O noktaya henüz varılmadığını” söyledi.

Muhammed bin Selman’ın zirve sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelebileceği bildirildi. Görüşme gerçekleşirse ikili Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk kez bir araya gelmiş olacak. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Kasım 2018 17:20

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