Ä°l il 25 KasÄ±m eylemleri: KadÄ±nlar ÅŸiddete karÅŸÄ± sokakta

Ülkenin dört bir yanında şiddete, eşitsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe karşı sokaklara çıkan kadınlar taleplerini haykırıyor.

Kadın cinayetlerine, şiddete, istismara, tüm şiddet ortamının sistematikleşmesine, eşitsizliğe, ayrımcılığa, krizin giderek derinleştirdiği yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı Türkiye’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kadınlar talepleriyle birçok ilde alanlara çıkıyor.

Kadınların kazanımlarının iktidar tarafından hedef haline getirilip geriye götürülmesine, ağırlaşan yaşam koşullarına, kadını aile içine hapseden politikalara, yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik ortamında şiddetin giderek vahşileşmesine ve artmasına karşı seslerini yükselten kadınlar Türkiye’nin dört bir yanında “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyor.

KADINLARIN TALEPLERİ

Kadınların alanlara taşıdığı en temel taleplerinin başında şunlar geliyor:

■ Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı etkin önlemler alınması

■ İstanbul Sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesi, 6284 sayılı Şiddetten Koruma Yasasının uygulanması

■ Kadın sığınaklarının sayı ve nitelik olarak artırılması

■ Nafakanın sınırlandırılması ve aile arabuluculuğu gibi planların gündemden kaldırılması

■ Cinsel saldırı, taciz ve tecavüzün önüne geçecek önlemler alınması

■ Erkekleri koruyan, cezasızlıkla erkeklere güç ve cesaret veren yargı kararlarının son bulması

■ Ekonomik krizle birlikte artan kadın işçi ve emekçilere dönük hak gaspları ve saldırıların önlenmesi

■ Ücret eşitsizliğinin giderilmesi

■ Kadınların çalışma yaşamında yer almasına engel olan bakım yükümlülüklerinin devlet tarafından üstelenilmesi, kamusal, ücretsiz ve nitelikli bakım hizmetlerinin sağlanması

■ Siyasette kadın temsilinin artırılması

■ Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek yerel yönetim çalışmaları...

ANKARA

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Sakarya Caddesinde bir araya gelen kadınlar “Şiddetin, yoksulluğun, işsizliğin, savaşın karşısında; haklarımız ve hayatlarımız için bir arada olacağız, sesimizi daha çok yükselteceğiz.” dedi.

İşte, okulda, mahallede, sokakta… Kadınların bir arada ve güçlü olmasının yaratacağı selin önünde hiçbir engel duramaz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada AKP hükümetinin son dönemde kadınların kazanılmış haklarına dönük saldırılarını arttırdığı belirtilirken, “Biz kadınlar hayatın her yerindeyiz. Hayatı her gün ve her gün yeniden üretiyoruz. Yaşamın bütün zorluklarını sırtlanıyoruz. Maruz kaldığımız bütün eşitsizliklere rağmen inatla ve ısrarla var olduğumuzu ve var olmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi hatırlatıyoruz. Gücümüzü de buradan alıyoruz. Bunun için biz kadınlara olan öfkeleri. Bunun için “Siz asla erkeklerle eşit değilsiniz.” diye ısrarları... Çünkü korkuyorlar. Kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalığımızın artması, şiddeti uygulayandan kurtulabilmek, kurtulmak isteyen arkadaşımıza yardım edebilmek ve hukuki olarak mücadele etmek için de dayanışmaya ihtiyacımız var. Şiddete karşı mücadelenin çok yönlü bir karakteri var; ama mücadeleye güç verecek şey dayanışmadır, bir arada olmaktır.

GEBZE

Kocaeli Gebze’de kadınlar ve direnişteki Flormar işçileri 25 Kasım’da birlikte alana çıktı. Gebze Trafo Meydanında buluşan kadınlar taleplerini ortaklaştırdı, “Yoksulluğa, sömürüye, güvencesizliğe, şiddete karşı bir aradayız” pankartı eşliğinde, “Flormar işçisi yalnız değildir”, “Sermayeye köle olmayacağız”, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atarak yürüyüşe geçti. “Tecavüzü aklama yargıla”, “Tencere boş öfkemiz dolu”, “Kadınlar işe çocuklar kreşe”, dövizleriyle kent meydanına yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Ucuz ve güvencesiz iş gücü olarak sermayenin her daim sarıldığı kadın emeği, ancak iş ve aile yaşamı uyumlaştırma anlayışıyla, esnek, parçalı istihdamın vazgeçilmez unsuru olarak, değersizleştirilerek istihdamda kendine yer bulabiliyor. Bugün aramızda olan olan Flormar işçileri sendikalı olup, haklarını aradıkları için patron şiddetine uğradılar. İşten çıkarılanların yüzde 80’i kadın. Fabrika önündeki direnişlerinin bugün 195. günü. Flormar başta olmak üzere hakkını aramak için direnen tüm arkadaşlarımızın yanındayız. Buradan tüm sesimizle haykıralım. Flormar işçisi yalnız değildir” diyen kadınlar, “Yan yanayız, kol kolayız, krizinizde yanmayacağız” dedi.

DERSİM

Dersim kadın platformunun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi.

Seyit Rıza Meydanında yapılan açıklamada her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı hatırlatılarak “Siyasi iktidar şiddeti önlemek için daha etkili mekanizmalar oluşturmak yerine 6284 no’lu ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasını yok etmeye çalışıyor. Kadını aile içerisine hapsetmeye çalışan AKP iktidarı bu uğurda hukuksuzlukta sınır tanımıyor. İki yıllık OHAL süresince KHK'lar eliyle kadın kurumsallaşmasına ve örgütlenmesine dönük saldırılar bunun en yakın örneğidir. Halk iradesine kayyımlar atanmış, kadın belediye başkanları, milletvekilleri tutuklanmış kadın örgütleri kapatılmış, kadın iradesine dönük sayısız hak gaspı gerçekleştirilmiştir” denildi.

ANTEP

Fotoğraf: Evrensel

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Antep Kadın Platformu öncülüğünde Yeşilsu parkında buluşan Antep'li kadınlar da basın açıklaması düzenledi.

Kadınlar 2018 yılında erkekler tarafından katledilen kadınların fotoğraflarını Yeşilsu’da bulunan ağaçlara astı. Açıklamaya katılan kadınlar “Yoksulluğa, Güvencesizliğe, Şiddete Karşı, Kadınlar Mücadelede Buluşuyor” pankartı açarken, “Flormar değil direniş güzelleştirir” sloganı atarak Flormar işçilerine selam gönderdi.

KAYSERİ

Kayseri’de Forum AVM önünde buluşan kadınlar, Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Burada açıklama yapan kadınlar şiddet karşısında susmayacaklarını söyledi: “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yoksulluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz, krizin faturasını biz kadınlar ödemeyeceğiz. Tüm eşitsizliklere karşın ısrarla var olduğumuzu ve var olmaktan asla vazgeçmeyeceğimizin altını çiziyoruz. Şiddete karşı mücadelemizde , gücümüzü kadın dayanışmasından, eşitlik talebindeki haklılığımızdan alıyoruz. Bizi yaşatacak olanın bir arada olmak olduğunun bilinci ile mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

MANİSA

Fotoğraf: Evrensel

“Kadınlar şiddete, sömürüye, krize karşı mücadeleye” pankartıyla yürüyen ve Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapan kadınlar, “Özgürlüğümüze, bedenimize, hayatımıza, kadın mücadelesine yönelik saldırıları; bizlere reva görülen bu düzeni kabul etmiyoruz!” diyerek mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

İstanbul: 17.00-Tünel Meydanı

Ankara: 14.00-Sakarya Caddesi

İzmir: 17.00-Alsancak ÖSYM önü

Kocaeli: 17.00-İnsan Hakları Parkı

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği: 15.00-Yenikent Mahalle muhtarlığı önü

Bursa: 16.00-Setbaşı

Çorlu: 15.00-Heykel Meydanı

Eskişehir: 17.30- Espark AVM önü

Kayseri: 15.00-Forum AVM önü

Aydın: 14.00-Özgecan Aslan Parkı

Bodrum: 17.00-Kadın ağacı önü

Antalya: 14.00-Aydın Kanza Parkı

Denizli: 15.00-Denizli Valiliği önü

Mersin: 17.00-Barış Meydanı

Tarsus: 14.00-Yarenlik alanı

Adana: 15.00-Büyükşehir Belediyesi önü

Diyarbakır: 18.00-Balıkçılar bölgesi

Dersim: 13.00-Seyit Rıza Meydanı

Malatya: 13.00-Emeksiz Meydanı

Samsun: 16.00-Samsun Öğretmen Evi önü

Trabzon: 16.00-Uzun Sokak Eski Nejla Hanım Önü

