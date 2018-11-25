Ä°l il 25 KasÄ±m eylemleri: KadÄ±nlar ÅŸiddete karÅŸÄ± sokakta

Ãœlkenin dÃ¶rt bir yanÄ±nda ÅŸiddete, eÅŸitsizliÄŸe, yoksulluÄŸa, gÃ¼vencesizliÄŸe karÅŸÄ± sokaklara Ã§Ä±kan kadÄ±nlar taleplerini haykÄ±rÄ±yor.

KadÄ±n cinayetlerine, ÅŸiddete, istismara, tüm ÅŸiddet ortamÄ±nÄ±n sistematikleÅŸmesine, eÅŸitsizliÄŸe, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa, krizin giderek derinleÅŸtirdiÄŸi yoksulluÄŸa ve güvencesizliÄŸe karÅŸÄ± Türkiye’de 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Gününde kadÄ±nlar talepleriyle birçok ilde alanlara çÄ±kÄ±yor.

KadÄ±nlarÄ±n kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n iktidar tarafÄ±ndan hedef haline getirilip geriye götürülmesine, aÄŸÄ±rlaÅŸan yaÅŸam koÅŸullarÄ±na, kadÄ±nÄ± aile içine hapseden politikalara, yoksulluk, iÅŸsizlik ve güvencesizlik ortamÄ±nda ÅŸiddetin giderek vahÅŸileÅŸmesine ve artmasÄ±na karÅŸÄ± seslerini yükselten kadÄ±nlar Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda “HaklarÄ±mÄ±zdan ve hayatlarÄ±mÄ±zdan vazgeçmeyeceÄŸiz” diyor.

KADINLARIN TALEPLERÄ°

KadÄ±nlarÄ±n alanlara taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± en temel taleplerinin baÅŸÄ±nda ÅŸunlar geliyor:

â– KadÄ±na yönelik ÅŸiddete ve kadÄ±n cinayetlerine karÅŸÄ± etkin önlemler alÄ±nmasÄ±

â– Ä°stanbul SözleÅŸmesinin gereklerinin yerine getirilmesi, 6284 sayÄ±lÄ± Åžiddetten Koruma YasasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±

â– KadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nÄ±n sayÄ± ve nitelik olarak artÄ±rÄ±lmasÄ±

â– NafakanÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve aile arabuluculuÄŸu gibi planlarÄ±n gündemden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±

â– Cinsel saldÄ±rÄ±, taciz ve tecavüzün önüne geçecek önlemler alÄ±nmasÄ±

â– Erkekleri koruyan, cezasÄ±zlÄ±kla erkeklere güç ve cesaret veren yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n son bulmasÄ±

â– Ekonomik krizle birlikte artan kadÄ±n iÅŸçi ve emekçilere dönük hak gasplarÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ±n önlenmesi

â– Ücret eÅŸitsizliÄŸinin giderilmesi

â– KadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda yer almasÄ±na engel olan bakÄ±m yükümlülüklerinin devlet tarafÄ±ndan üstelenilmesi, kamusal, ücretsiz ve nitelikli bakÄ±m hizmetlerinin saÄŸlanmasÄ±

â– Siyasette kadÄ±n temsilinin artÄ±rÄ±lmasÄ±

â– Toplumsal cinsiyet eÅŸitsizliÄŸini giderecek yerel yönetim çalÄ±ÅŸmalarÄ±...

ANKARA

Ankara KadÄ±n Platformu’nun çaÄŸrÄ±sÄ±yla Sakarya Caddesinde bir araya gelen kadÄ±nlar “Åžiddetin, yoksulluÄŸun, iÅŸsizliÄŸin, savaÅŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda; haklarÄ±mÄ±z ve hayatlarÄ±mÄ±z için bir arada olacaÄŸÄ±z, sesimizi daha çok yükselteceÄŸiz.” dedi.

Ä°ÅŸte, okulda, mahallede, sokakta… KadÄ±nlarÄ±n bir arada ve güçlü olmasÄ±nÄ±n yaratacaÄŸÄ± selin önünde hiçbir engel duramaz” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada AKP hükümetinin son dönemde kadÄ±nlarÄ±n kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±na dönük saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, “Biz kadÄ±nlar hayatÄ±n her yerindeyiz. HayatÄ± her gün ve her gün yeniden üretiyoruz. YaÅŸamÄ±n bütün zorluklarÄ±nÄ± sÄ±rtlanÄ±yoruz. Maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün eÅŸitsizliklere raÄŸmen inatla ve Ä±srarla var olduÄŸumuzu ve var olmaktan asla vazgeçmeyeceÄŸimizi hatÄ±rlatÄ±yoruz. Gücümüzü de buradan alÄ±yoruz. Bunun için biz kadÄ±nlara olan öfkeleri. Bunun için “Siz asla erkeklerle eÅŸit deÄŸilsiniz.” diye Ä±srarlarÄ±... Çünkü korkuyorlar. KadÄ±na yönelik ÅŸiddetle ilgili farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n artmasÄ±, ÅŸiddeti uygulayandan kurtulabilmek, kurtulmak isteyen arkadaÅŸÄ±mÄ±za yardÄ±m edebilmek ve hukuki olarak mücadele etmek için de dayanÄ±ÅŸmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Åžiddete karÅŸÄ± mücadelenin çok yönlü bir karakteri var; ama mücadeleye güç verecek ÅŸey dayanÄ±ÅŸmadÄ±r, bir arada olmaktÄ±r.

GEBZE

Kocaeli Gebze’de kadÄ±nlar ve direniÅŸteki Flormar iÅŸçileri 25 KasÄ±m’da birlikte alana çÄ±ktÄ±. Gebze Trafo MeydanÄ±nda buluÅŸan kadÄ±nlar taleplerini ortaklaÅŸtÄ±rdÄ±, “YoksulluÄŸa, sömürüye, güvencesizliÄŸe, ÅŸiddete karÅŸÄ± bir aradayÄ±z” pankartÄ± eÅŸliÄŸinde, “Flormar iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir”, “Sermayeye köle olmayacaÄŸÄ±z”, “YaÅŸasÄ±n kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±” sloganlarÄ± atarak yürüyüÅŸe geçti. “Tecavüzü aklama yargÄ±la”, “Tencere boÅŸ öfkemiz dolu”, “KadÄ±nlar iÅŸe çocuklar kreÅŸe”, dövizleriyle kent meydanÄ±na yürüyen kadÄ±nlar burada basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada “Ucuz ve güvencesiz iÅŸ gücü olarak sermayenin her daim sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n emeÄŸi, ancak iÅŸ ve aile yaÅŸamÄ± uyumlaÅŸtÄ±rma anlayÄ±ÅŸÄ±yla, esnek, parçalÄ± istihdamÄ±n vazgeçilmez unsuru olarak, deÄŸersizleÅŸtirilerek istihdamda kendine yer bulabiliyor. Bugün aramÄ±zda olan olan Flormar iÅŸçileri sendikalÄ± olup, haklarÄ±nÄ± aradÄ±klarÄ± için patron ÅŸiddetine uÄŸradÄ±lar. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lanlarÄ±n yüzde 80’i kadÄ±n. Fabrika önündeki direniÅŸlerinin bugün 195. günü. Flormar baÅŸta olmak üzere hakkÄ±nÄ± aramak için direnen tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. Buradan tüm sesimizle haykÄ±ralÄ±m. Flormar iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir” diyen kadÄ±nlar, “Yan yanayÄ±z, kol kolayÄ±z, krizinizde yanmayacaÄŸÄ±z” dedi.

DERSÄ°M

Dersim kadÄ±n platformunun çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen kadÄ±nlar basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Seyit RÄ±za MeydanÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamada her üç kadÄ±ndan birinin ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak “Siyasi iktidar ÅŸiddeti önlemek için daha etkili mekanizmalar oluÅŸturmak yerine 6284 no’lu ailenin korunmasÄ± ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetin önlenmesi yasasÄ±nÄ± yok etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. KadÄ±nÄ± aile içerisine hapsetmeye çalÄ±ÅŸan AKP iktidarÄ± bu uÄŸurda hukuksuzlukta sÄ±nÄ±r tanÄ±mÄ±yor. Ä°ki yÄ±llÄ±k OHAL süresince KHK'lar eliyle kadÄ±n kurumsallaÅŸmasÄ±na ve örgütlenmesine dönük saldÄ±rÄ±lar bunun en yakÄ±n örneÄŸidir. Halk iradesine kayyÄ±mlar atanmÄ±ÅŸ, kadÄ±n belediye baÅŸkanlarÄ±, milletvekilleri tutuklanmÄ±ÅŸ kadÄ±n örgütleri kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, kadÄ±n iradesine dönük sayÄ±sÄ±z hak gaspÄ± gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir” denildi.

ANTEP

FotoÄŸraf: Evrensel

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele Günü kapsamÄ±nda Antep KadÄ±n Platformu öncülüÄŸünde YeÅŸilsu parkÄ±nda buluÅŸan Antep'li kadÄ±nlar da basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi.

KadÄ±nlar 2018 yÄ±lÄ±nda erkekler tarafÄ±ndan katledilen kadÄ±nlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± YeÅŸilsu’da bulunan aÄŸaçlara astÄ±. AçÄ±klamaya katÄ±lan kadÄ±nlar “YoksulluÄŸa, GüvencesizliÄŸe, Åžiddete KarÅŸÄ±, KadÄ±nlar Mücadelede BuluÅŸuyor” pankartÄ± açarken, “Flormar deÄŸil direniÅŸ güzelleÅŸtirir” sloganÄ± atarak Flormar iÅŸçilerine selam gönderdi.

KAYSERÄ°

Kayseri’de Forum AVM önünde buluÅŸan kadÄ±nlar, Cumhuriyet MeydanÄ±na yürüdü. Burada açÄ±klama yapan kadÄ±nlar ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda susmayacaklarÄ±nÄ± söyledi: “HaklarÄ±mÄ±zdan ve hayatlarÄ±mÄ±zdan vazgeçmeyeceÄŸiz. YoksulluÄŸa karÅŸÄ± mücadelemizi sürdüreceÄŸiz, krizin faturasÄ±nÄ± biz kadÄ±nlar ödemeyeceÄŸiz. Tüm eÅŸitsizliklere karÅŸÄ±n Ä±srarla var olduÄŸumuzu ve var olmaktan asla vazgeçmeyeceÄŸimizin altÄ±nÄ± çiziyoruz. Åžiddete karÅŸÄ± mücadelemizde , gücümüzü kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±ndan, eÅŸitlik talebindeki haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan alÄ±yoruz. Bizi yaÅŸatacak olanÄ±n bir arada olmak olduÄŸunun bilinci ile mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

MANÄ°SA

FotoÄŸraf: Evrensel

“KadÄ±nlar ÅŸiddete, sömürüye, krize karÅŸÄ± mücadeleye” pankartÄ±yla yürüyen ve Cumhuriyet MeydanÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan kadÄ±nlar, “ÖzgürlüÄŸümüze, bedenimize, hayatÄ±mÄ±za, kadÄ±n mücadelesine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±; bizlere reva görülen bu düzeni kabul etmiyoruz!” diyerek mücadeleyi büyütme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°stanbul: 17.00-Tünel MeydanÄ±

Ankara: 14.00-Sakarya Caddesi

Ä°zmir: 17.00-Alsancak ÖSYM önü

Kocaeli: 17.00-Ä°nsan HaklarÄ± ParkÄ±

Kocaeli Ekmek ve Gül KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi: 15.00-Yenikent Mahalle muhtarlÄ±ÄŸÄ± önü

Bursa: 16.00-SetbaÅŸÄ±

Çorlu: 15.00-Heykel MeydanÄ±

EskiÅŸehir: 17.30- Espark AVM önü

Kayseri: 15.00-Forum AVM önü

AydÄ±n: 14.00-Özgecan Aslan ParkÄ±

Bodrum: 17.00-KadÄ±n aÄŸacÄ± önü

Antalya: 14.00-AydÄ±n Kanza ParkÄ±

Denizli: 15.00-Denizli ValiliÄŸi önü

Mersin: 17.00-BarÄ±ÅŸ MeydanÄ±

Tarsus: 14.00-Yarenlik alanÄ±

Adana: 15.00-BüyükÅŸehir Belediyesi önü

DiyarbakÄ±r: 18.00-BalÄ±kçÄ±lar bölgesi

Dersim: 13.00-Seyit RÄ±za MeydanÄ±

Malatya: 13.00-Emeksiz MeydanÄ±

Samsun: 16.00-Samsun ÖÄŸretmen Evi önü

Trabzon: 16.00-Uzun Sokak Eski Nejla HanÄ±m Önü

Åžiddete, sÃ¶mÃ¼rÃ¼ye, eÅŸitsizliÄŸe karÅŸÄ± kadÄ±nlar alanlarda

DÃ¼nya kadÄ±nlarÄ± ÅŸiddete karÅŸÄ± ayakta

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 14:55

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