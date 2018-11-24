Yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶Ã§ bir yÄ±lda yÃ¼zde 63 arttÄ±

CHP, 'AKPâ€™nin Yol AÃ§tÄ±ÄŸÄ± BÃ¼yÃ¼k Beyin GÃ¶Ã§Ã¼' baÅŸlÄ±klÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma hazÄ±rladÄ±.

Birkan BULUT

Ankara

CHP Arge - Bilim, Yönetim Kültür Platformu, Türkiye'de son yÄ±llarda artan beyin göçü tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin bir çalÄ±ÅŸma yaptÄ±. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fethi AçÄ±kel'in sorumlu olduÄŸu platform tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan “AKP’nin Yol AçtÄ±ÄŸÄ± Büyük Beyin Göçü” baÅŸlÄ±klÄ± bilgi notuna göre yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidenlerin sayÄ±sÄ± bir yÄ±lda yüzde 63 oranÄ±nda arttÄ±. Göç edenlerin arasÄ±nda eÄŸitimli gençler oldukça fazlayken, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n gidiÅŸiyle 220 milyar dolara yakÄ±n sermayenin de ülkeyi terk ettiÄŸi vurgulanÄ±yor.

Son yÄ±llardaki yurt dÄ±ÅŸÄ±na göç edenlere iliÅŸkin verilerin derlendiÄŸi araÅŸtÄ±rmaya göre, sadece 2016 - 2017 dönemini kapsayan bir yÄ±l içinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na göç eden yurttaÅŸlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda oldukça büyük bir artÄ±ÅŸ görülü. 2016 yÄ±lÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na göç eden vatandaÅŸlarÄ±n sayÄ±sÄ± 69 bin 326 iken, bu sayÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 63’lük bir artÄ±ÅŸla 113 bin 326 oldu. Genç ve üretken nüfus kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanÄ±rken, yurt dÄ±ÅŸÄ±na giden vatandaÅŸlarÄ±n kayda deÄŸer bir bölümü eÄŸitimli ve büyük bölümü ise kentli oldu.

KÄ°MLER GÖÇ EDÄ°YOR?

Platformun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bilgi notuna göre beyin göçü kapsamÄ±nda öncelikle bilim insanlarÄ±, doktorlar, avukatlar, mühendisler, eÄŸitimciler gibi profesyonel meslek sahipleri, sermaye sahipleri, iÅŸ insanlarÄ±, giriÅŸimciler ve ülkesine geri dönmemek üzere eÄŸitim amacÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±na giden öÄŸrenciler bulunuyor. Ülkedeki istikrarsÄ±zlÄ±k ortamÄ± yüzünden sermaye sahipleri, ÅŸirketlerini ve gayrimenkullerini satarak yabancÄ± ülkelere göç ettiler. 2017 yÄ±lÄ±nda 5 binden fazla milyoner, son 3 yÄ±lda ise 13 bin giriÅŸimci ve iÅŸ insanÄ± Türkiye’yi terk etti. Bu nedenle Türkiye dünyada en çok milyoner kaybeden 3. ülke oldu. Ocak 2017 ile Haziran 2017 arasÄ±nda sadece Ä°ngiltere’ye pasaport almak için müracaat eden yatÄ±rÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ± yüzde 25 arttÄ±. Türkiye dünyada, vatandaÅŸlarÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda en fazla gayrimenkul yatÄ±rÄ±mÄ± yapan 4. ülke konumuna geldi.

'7 TANE Ä°STANBUL HAVALÄ°MANI YAPILIRDI'

Bilgi notunda “BaÄŸÄ±msÄ±z kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan hesaplamalara göre yalnÄ±zca 20 OECD ülkesine göç etmiÅŸ yurttaÅŸlarÄ±mÄ±z üzerinden ülkemizin kaybÄ± 220 milyar dolarÄ±n üzerindedir. Bu kaynakla yüzyÄ±lÄ±n projesi diye sunulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan Ä°stanbul HavalimanÄ±’ndan yedi tane yapÄ±labildiÄŸinin altÄ± çizilmelidir” denildi.

SÄ°YASÄ° BASKILAR EN GÖÇE ZORLUYOR

Tek adam rejiminin inÅŸasÄ± süreciyle birlikte artan siyasi baskÄ±larda göçün önemli sebeplerinden. Ülkenin kararnamelerle yönetilir duruma gelmesi, adalete güvenin azalmasÄ±, sendika ve meslek örgütlerine, siyasi partilere yönelik baskÄ±lar, akademi baÅŸta olmak üzere kamu kurumlarÄ±ndaki ihraçlar, basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸü önünde engeller, tüm bu tablo karÅŸÄ±sÄ±nda gelecek planÄ± yapamayan öÄŸrenciler de yurt dÄ±ÅŸÄ±na göçün baÅŸlÄ±ca nedenleri arasÄ±nda sayÄ±lÄ±yor.

YURTDIÅžINA GÄ°DEMEYENLER

CHP bilgi notunda yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitme olanaÄŸÄ± bulamayanlarÄ±n ise çareyi ülkenin batÄ±sÄ±na yerleÅŸmekte bulduÄŸu belirtiyor. AraÅŸtÄ±rmaya göre 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±nda yoÄŸun ÅŸekilde göç alan illerin Ä°zmir, Çanakkale, EskiÅŸehir, MuÄŸla, Edirne, TekirdaÄŸ ve KÄ±rklareli olduÄŸu, bu ÅŸehirlerin de CHP'li belediyeler tarafÄ±ndan yönetildiÄŸi ifade ediliyor.

DERDÄ° VEREN, DERMAN VEREMÄ°YOR

Beyin göçünün Türkiye’nin temel sorunlarÄ±ndan biri olduÄŸunu AKP'nin de kabul ettiÄŸi belirtilen notta ÅŸöyle deniyor: “AKP hükümetlerinin beyin göçüyle mücadele etmek adÄ±na özel geri dönüÅŸ programlarÄ± uygulamaya koymuÅŸ olmasÄ±, itiraf niteliÄŸindedir. Ancak hemen hemen her politika alanÄ±nda olduÄŸu gibi beyin göçü konusunda da AKP, sorunun kökünde kendi yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ± olduÄŸunu görmemektedir. Sorunu yüzeysel politikalarla çözebileceÄŸine inanmaktadÄ±r. AKP’nin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki akademisyenlerimiz için uyguladÄ±ÄŸÄ± geri dönüÅŸ programlarÄ± ve teÅŸvikleri beklenen düzeyde raÄŸbet görmemektedir. Bunun temel nedeni Türkiye’nin beyin göçü probleminin ekonomik olduÄŸu kadar özgürlük, güven ve demokrasi sorunu olmasÄ±dÄ±r. Bu sorunlarÄ±n kaynaÄŸÄ± da AKP’nin inÅŸa ettiÄŸi tek adam rejimidir.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 09:33

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