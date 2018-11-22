KuraklÄ±k gÃ¶Ã§men kuÅŸlarÄ± besinsiz bÄ±raktÄ±

Seyfe GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n sularÄ±nÄ±n Ã§ekilmesi gÃ¶Ã§ yolunda konaklamak iÃ§in burayÄ± kullanan bazÄ± kuÅŸlarÄ± olumsuz etkiledi.

Ramsar SözleÅŸmesi ile korunan KÄ±rÅŸehir'in Mucur ilçesi sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki Seyfe Gölü KuÅŸ Cenneti'nin su seviyesinin düÅŸmesi, göç yolundaki kuÅŸlarÄ± besinsiz bÄ±raktÄ±.

Önceki yÄ±llarda yaz aylarÄ±nda kuruyan, sonbaharÄ±n gelmesiyle su seviyesi yükselen gölde, bu yÄ±l kasÄ±m ayÄ±ndaki yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkisi kÄ±sa sürdü. Göçmen kuÅŸlarÄ±n büyük bölümü, su bulunmayan gölde konaklamadan yollarÄ±na devam ediyor.

YaklaÅŸÄ±k 20 gün önce tersine göçlerine baÅŸlayan turnalar, az miktardaki suda bir süre beslenip dinlendikten sonra yollarÄ±na devam etti. Bugünlerde göçe baÅŸlayan kaz sürüleri ise su olmadÄ±ÄŸÄ± için beslenme ortamÄ± bulunmayan gölde bir süre dinlenip baÅŸka sulak alanlara yöneldi.

Seyfe Gölü Ekoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ömer Çetiner, buradaki kuÅŸ cennetinin, Türkiye'deki iki göç yolundan birinin üzerinde bulunduÄŸunu söyledi.

Gölün aynÄ± zamanda bir toplanma merkezi olduÄŸunu belirten Çetiner, su olmasÄ± halinde kuÅŸlarÄ±n burada konakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir süre dinlenip beslendikten sonra yollarÄ±na devam ettiÄŸini dile getirdi.

YaklaÅŸÄ±k 20 gün önce göldeki su seviyesinin son yaÄŸÄ±ÅŸlarla yükselmesi nedeniyle turnalarÄ±n burada konakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Çetiner, kazlarÄ±n ise aynÄ± ÅŸansa sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

FotoÄŸraf: AA

Sonbaharda gölün kurumasÄ±nÄ±n üzüntü verici olduÄŸuna iÅŸaret eden Çetiner, “YaklaÅŸÄ±k 20 gün önce yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkisiyle yükselen su miktarÄ±, o dönem göç yolunda olan turnalara dinlenme ve beslenme imkanÄ± sunmuÅŸtu. GüneÅŸli havalarda buharlaÅŸmanÄ±n etkisiyle sular tamamen yok oldu. Åžu anda göç yolundaki kaz sürüleri, beslenme imkanÄ±ndan mahrum olarak yollarÄ±na devam ediyor” dedi.

Su giriÅŸi konusunda sadece yaÄŸÄ±ÅŸlara bel baÄŸlanmamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Çetiner, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Maalesef küresel Ä±sÄ±nma dediÄŸimiz bir olay var. Seyfe Gölü'ndeki güzelliklerin devam etmesini sadece yaÄŸÄ±ÅŸlara baÄŸlamak doÄŸru deÄŸil. Zaten yeterince yaÄŸÄ±ÅŸ da alamÄ±yoruz. Yamula BarajÄ±'ndan gelecek su ile ilgili bir proje var. Bununla ilgili çalÄ±ÅŸmalar bir noktaya geldi ama geç kalÄ±ndÄ±. Oradan gelecek su, hem yöredeki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gelirini artÄ±racak hem de havzaya girecek su artacaÄŸÄ± için göle su giriÅŸimiz olacak. Gölü besleyen Seyfe, Malya ve Horla pÄ±narlarÄ±ndan su giriÅŸinin saÄŸlanmasÄ± önemli. Seyfe pÄ±narÄ±ndan gelecek suyu çok önemsiyoruz çünkü buradan girecek su küçük adacÄ±klar oluÅŸturuyor, turbalÄ±klar meydana geliyor. Bunlar da kuÅŸlarÄ±n saklanabileceÄŸi, yuva yapabileceÄŸi bir ortam oluÅŸturuyor. Bu konuda yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n bir an önce hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz.”

Seyfe Gölü KuÅŸ Cenneti, geçmiÅŸte 187 çeÅŸit kuÅŸ türüne ev sahipliÄŸi yapmasÄ±, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuÅŸ türünü bünyesinde barÄ±ndÄ±rmasÄ± ve endemik bitkileriyle biliniyor. (AA)

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