Ä°htiyaÃ§: Ãœretmek, tartÄ±ÅŸmak ve paylaÅŸmak

Hasan HÃ¼seyin AvcÄ± ile BÃ¼ÅŸra ÅženÃ¶z, Bursa'daki kÃ¼ltÃ¼r sanat yaÅŸamÄ±nÄ± anlattÄ±.

Hasan Hüseyin AVCI

BüÅŸra ÅžENÖZ

Bursa

UludaÄŸ Üniversitesi 74822 öÄŸrencinin bulunduÄŸu, merkez kampüsü ÅŸehir merkezine 18 km uzaklÄ±kta, 16 bin dönüm araziye sahip olan ve ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±na itilmiÅŸ Amerikan kampüs modelinin vücut bulduÄŸu bir üniversitedir. Burada “ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±na itilmiÅŸ” ibaresini özellikle dile getirmemizin sebebi; bilimin, kültürün ve sanatÄ±n üniversite ile birlikte ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±na atÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Bu da yetmezmiÅŸ gibi üniversite içerisinde bilim, kültür ve sanatla uÄŸraÅŸan gençler de üniversite dÄ±ÅŸÄ±na çeÅŸitli yol ve yöntemlerle itilmekte.

Mesela topluluklar olarak yapmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her etkinlikte önümüze çÄ±kan bürokratik engeller var, topluluk faaliyetlerine yönelik “öyle yapma, böyle yap” söylevlerinden de üniversitemizde bolca var. Topluluk faaliyetlerine ayrÄ±lmayan bütçeler, verilmeyen salonlar, kimsenin gidip göremediÄŸi yeÅŸil alanlar, gölet ve daha nicesi…

Bütün bunlar yetmezmiÅŸ gibi ekonomik olarak geçinmekte zorlanan öÄŸrenciler, yaÅŸamÄ±nÄ± devam ettirebilmek için düÅŸük ücrete çalÄ±ÅŸmak ve sosyal yaÅŸamdan tamamen uzaklaÅŸmak zorunda kalÄ±yor. Gelecek kaygÄ±sÄ±, yaÅŸamÄ±n dertleri, dersler, sosyal ve ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar derken üretmekten tamamen uzaklaÅŸÄ±p bunlardan kaçmanÄ±n bir yolu olarak psikolojik bozukluklar, uyuÅŸturucu ve fuhÅŸun ortasÄ±nda kalÄ±veriyor.

GÖRÜKLE KÜLTÜR SANAT PLATFORMU

Bizler de UludaÄŸ Üniversitesi’nde bilim, kültür ve sanat ile uÄŸraÅŸan gençler olarak bu tahakkümün sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmaya karar verdik. Tiyatro, müzik, edebiyat, felsefe, tarih, sinema, fotoÄŸraf ve resim gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerle uÄŸraÅŸan gençleri bir araya getirdik. Görükle Kültür Sanat Platformu’nu oluÅŸturduk. Hedefimiz Üniversite ve semtimizde bize dayatÄ±lan yaÅŸamÄ± deÄŸiÅŸtirmek; tüketmek deÄŸil yeniyi üretmek ve paylaÅŸmak. Bu hedefimiz doÄŸrultusunda fotoÄŸraf sergileri, müziÄŸin özgürce üretildiÄŸi bir müzik dinletisi, herkesin eÅŸit derecede söze sahip olduÄŸu tanÄ±ÅŸma toplantÄ±larÄ± yaptÄ±k. Bu toplantÄ±lar sonucunda bize dayatÄ±lan eÄŸitim sisteminin karÅŸÄ±sÄ±nda Felsefe OkumalarÄ± ve Edebiyat Atölyeleri kurduk. KadÄ±n mücadelesini öÄŸrenci kadÄ±nlara ulaÅŸtÄ±rmak ve onlarla beraber bir mücadele yürütmek üzere KadÄ±n ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± Atölyesine baÅŸladÄ±k. Gördük ki aslÄ±nda gençlerin ihtiyaç duyduÄŸu ÅŸey tartÄ±ÅŸmak, üretmek ve bir araya gelmekmiÅŸ. Üniversiteyi ve Görükle’yi deÄŸiÅŸtirecek olan ÅŸey gençlerin üretmesi, tartÄ±ÅŸmasÄ±, paylaÅŸmasÄ± ve bir araya gelmesi olacaktÄ±r.

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