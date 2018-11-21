Ã‡eliÅŸkili bir iliÅŸki: KoÃ§ Holding ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddet

GÃ¶rÃ¼nÃ¼rdeki "iyilikler" gerÃ§eÄŸi deÄŸiÅŸtirir mi?

Janset REYHAN

Kayseri

Ahmet Kural’Ä±n SÄ±la’ya uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet, Türkiye’de her kesimden kadÄ±nÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n en az bir döneminde erkek ÅŸiddetinin kurbanÄ± olduÄŸu gerçeÄŸinin son örneÄŸi oldu. KadÄ±n örgütleri, siyasi partiler ve Türkiye’de her kesimden insan olaya karÅŸÄ± tepkilerini yükseltirken, YapÄ± ve Kredi BankasÄ± ve Ahmet Kural arasÄ±ndaki reklam anlaÅŸmasÄ±nÄ±n feshedildiÄŸi, Koç Holding’e baÄŸlÄ± YapÄ± ve Kredi BankasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir açÄ±klama ile duyuruldu.

Koç Holding açÄ±klamada “yÄ±llardÄ±r bankacÄ±lÄ±k sektöründe kadÄ±n haklarÄ± ve toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi konusunda öncü çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ±” ve “kadÄ±n istihdamÄ± konusunda sektörüne uzun yÄ±llardÄ±r liderlik eden bir kuruluÅŸ olduklarÄ±nÄ±” dile getirdi. AyrÄ±ca Koç Holding ve Ali Koç’un yönetimindeki Fenerbahçe Spor Kulübü, BM Toplumsal Cinsiyet EÅŸitliÄŸi ve KadÄ±nÄ±n Güçlendirilmesi Birimi bünyesinde yürütülen “HeForShe” hareketine destek veriyor.

KOÇ HOLDÄ°NG’DE KADIN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N DURUMU

Birkaç gün önce Fenerbahçe Futbol TakÄ±mÄ± harekete destek kapsamÄ±nda numaralarÄ± mor renkte olan formalarÄ± tanÄ±ttÄ±. Peki kadÄ±n haklarÄ± ve toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi konusunda büyük bir adanmÄ±ÅŸlÄ±k ile projelere katÄ±lan, kadÄ±na ÅŸiddet konusunda tavrÄ±nÄ± çok net ortaya koyan Koç Holding, kendi bünyesinde çalÄ±ÅŸan kadÄ±n iÅŸçilere karÅŸÄ± nasÄ±l bir tutum sergiliyor dersiniz?

Koç Holding’e baÄŸlÄ± olan fabrikalarda kadÄ±nlar sendikasÄ±z ve güvencesiz çalÄ±ÅŸmaya mahkûm ediliyor. KadÄ±nlarÄ±n yaptÄ±klarÄ± iÅŸlerin kadÄ±n organizmasÄ± için zararlÄ± olmasÄ±, kadÄ±nlarÄ±n çocuklarÄ±na zaman ayÄ±ramamasÄ± ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± hiçe sayÄ±lÄ±yor. Koç Holding fabrikalarÄ±nda kadÄ±nlardan, bant hÄ±zlarÄ± ve çalÄ±ÅŸma temposu arttÄ±rÄ±larak, gece vardiyalarÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak insanüstü bir performans ile üretim yapmalarÄ±nÄ± bekliyor. KadÄ±n iÅŸçiler fabrikalarda emeklerinin çok altÄ±nda ücretlere çalÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor ve yapÄ±lan baskÄ±larla açÄ±k bir ÅŸekilde ÅŸiddete maruz kalÄ±yor.

SINIF MÜCADELESÄ°NDE KULAK TIKAMAK

Metal FÄ±rtÄ±na döneminde Ford Otosan fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve Metal DireniÅŸi’ne en ön saflardan katÄ±lan kadÄ±nlarÄ±n ana talepleri istedikleri sendikada örgütlenmek, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi ve ücretlerinin emeklerine karÅŸÄ±lÄ±k gelecek bir seviyeye çÄ±karÄ±lmasÄ±ydÄ±. Fakat kadÄ±nlarÄ±n talepleri maruz kaldÄ±klarÄ± çifte sömürü nedeniyle bundan daha fazlaydÄ±. KadÄ±n iÅŸçiler 500’den fazla kadÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada çocuklarÄ±nÄ± güvenle bÄ±rakabilecekleri bir kreÅŸ, çocuk yardÄ±mÄ± ve kendi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± dinleyip çözüm bulabilecek kadÄ±n temsilciler talep ettiler. Toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi, kadÄ±n haklarÄ± ve kadÄ±n istihdamÄ± konularÄ±nda “lider” olan Koç Holding bu taleplere sadece kulaÄŸÄ±nÄ± tÄ±kamakla kalmadÄ±. AynÄ± zamanda zorbalÄ±k ve ÅŸiddetle kadÄ±n iÅŸçilerin taleplerini bastÄ±rmayÄ± seçti.

Koç Holding’e baÄŸlÄ± fabrikalarda çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar yoksulluÄŸa, güvencesizliÄŸe mahkûm edilirken, çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± sürekli aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken kadÄ±n haklarÄ± ve toplumsal cinsiyet eÅŸitsizliÄŸi konusunda yapÄ±lan projelerin ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±n bir dayanaÄŸÄ±nÄ±n ya da inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu düÅŸünmek elbette tutarlÄ± olmaz. Koç Holding kendi sermayesini ve kazanma hÄ±rsÄ±nÄ± etkilemeyecek her türlü kadÄ±n hareketini destekleyebilir. FabrikalarÄ±nda kadÄ±n iÅŸçilere uyguladÄ±ÄŸÄ± fiziksel ve psikolojik ÅŸiddet dÄ±ÅŸÄ±ndaki bütün ÅŸiddet olaylarÄ±na en önden karÅŸÄ± çÄ±kabilir ve tepki gösterebilir.

GÖRÜNÜRDEKÄ° “Ä°YÄ°LÄ°KLER” GERÇEÄžÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEZ

Fakat konu kadÄ±n iÅŸçilerin örgütlü mücadelesi olduÄŸunda, Koç Holding’in ve diÄŸer patronlarÄ±n bu mücadeleyi bastÄ±rmak için ÅŸiddetin ve zorbalÄ±ÄŸÄ±n en üst perdeden savunucusu olduÄŸu açÄ±ktÄ±r. Çünkü Koç Holding ve diÄŸer patronlar, ne kadar eÅŸitlikçi veya ilerici olduÄŸundan baÄŸÄ±msÄ±z olarak, içinde bulunduklarÄ± sÄ±nÄ±fÄ±n çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda, kadÄ±nlarÄ±n mücadelesi bir sisteme karÅŸÄ± gelme ve deÄŸiÅŸtirme boyutuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± an onlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na dikilmeye ve ÅŸiddete baÅŸvurmaya mahkûmdur. Gezi direniÅŸi esnasÄ±nda Koç Holding’in kapÄ±larÄ±nÄ± eylemcilere açtÄ±ÄŸÄ± Divan Otel’in çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n “Gezide devrimci, iÅŸçiye diktatör” pankartÄ± akÄ±ldan çÄ±kmamasÄ± gereken önemli bir vurgudur. Koçlar kadÄ±nlarÄ±n, devrimcilerin mücadelelerini destekleyen, hatta sosyalizmin kurulmasÄ±nÄ± isteyen bir holding deÄŸildir. Burjuva sÄ±nÄ±fÄ± bu taleplerin ve sosyalizm mücadelesinin tam karÅŸÄ±sÄ±na konumlanmÄ±ÅŸtÄ±r ve patronlarÄ±n kiÅŸisel “iyilikleri” bu gerçeÄŸi deÄŸiÅŸtirmeyecektir.

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