25 KasÄ±mâ€™a giderken dÃ¼nyada ve TÃ¼rkiyeâ€™de kadÄ±nlar

25 KasÄ±m'Ä±n tarihi ve bugÃ¼nÃ¼

25 KASIM’IN TARÄ°HÄ° VE MÄ°RABEL KARDEÅžLER

1930’da Dominik Cumhuriyeti askeri bir darbeyle sarsÄ±ldÄ±. Bu darbeden sonra 31 yÄ±l iktidarda kalacak olan Trujillo, gücünü burjuvaziden ve emperyalist ülkelerden alÄ±yordu. Burjuvazinin desteÄŸiyle devam eden çoÄŸu baskÄ± rejimi gibi Trujillo diktatörlüÄŸü de Dominik halkÄ±na baskÄ±, zulüm ve ölümden baÅŸka bir ÅŸey getirmedi. Bir tarafta iktidarÄ±n durmak bilmez saldÄ±rÄ±larÄ± varken bir yandan da her ÅŸeye raÄŸmen insanca yaÅŸamak ve demokrasi için direnenler de vardÄ±. DireniÅŸçileri ya da rejime karÅŸÄ± herhangi bir ses çÄ±karanlarÄ±n kaderi belliydi: hapis ya da ölüm.

MÄ°RABELLERÄ°N SESÄ°, BÄ°ZÄ°M SESÄ°MÄ°Z

Bizim bugün 25 KasÄ±m’da mücadelelerini yükselttiÄŸimiz Mirabel KardeÅŸler de Trujillo diktatörlüÄŸünün uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± demokrasi taleplerini dile getirmekten geri durmadÄ±lar. Bu tarz baskÄ± rejimlerinde dahi, demokrasi talebinde bulunanlar, mücadelelerini sürdürmek için yeni örgüt biçimleri buluyorlardÄ±. Dominik’te ise bu Mirabel KardeÅŸler’ in yürüttüÄŸü diktatörlüÄŸe karÅŸÄ± siyasal özgürlük mücadelesi veren Clandestina hareketiydi. Fakat, ne yazÄ±k ki 25 KasÄ±m 1960’da rejimin yandaÅŸlarÄ±, Mirabel KardeÅŸleri vahÅŸice katlettiler ve iktidar bunu bir trafik kazasÄ± olarak duyurdu.

Ölümleriyle beraber Dominik’teki rejim karÅŸÄ±tÄ± hareket gittikçe yükseldi ve çok geçmeden Trujillo diktatörlüÄŸü yÄ±kÄ±ldÄ±. Ölümlerinden 21 yÄ±l sonra ise Latin Amerika KadÄ±n KurultayÄ± toplanarak 25 KasÄ±m’ Ä± KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele ve UluslararasÄ± Mücadele Günü olarak ilan etti. Fakat görünen o ki Trujillo diktatörlüÄŸü ne ilk ne de son baskÄ± rejimidir ne de Mirabel KardeÅŸler bunun karÅŸÄ±sÄ±nda mücadele eden ilk ve son insanlar olacaktÄ±r.

KELEBEKLER ZAMANI

“Kelebekler ZamanÄ±” romanÄ±nÄ±n ana kahramanlarÄ± dört kÄ±z kardeÅŸ ve bu dört kardeÅŸ de gençlik yÄ±llarÄ±ndan yetiÅŸkinliklerine kadar hayatÄ±n en acÄ±masÄ±z yüzleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiklerinden, büyük de bir deneyim sahibi olmuÅŸlardÄ±r ve bu dört kardeÅŸin yaÅŸamlarÄ± kadar, yaÅŸama vedalarÄ± da bir o kadar sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. “Kelebekler” adÄ±yla bir efsaneye dönüÅŸen bu kÄ±z kardeÅŸler Mirabel KardeÅŸler’den baÅŸkasÄ± deÄŸildir.

RomanÄ±n aynÄ± isimle sinemaya uyarlanmÄ±ÅŸ bir de filmi bulunmaktadÄ±r.

TEK ADAM REJÄ°MÄ° VE KADINLAR

Türkiye’de tek adam-tek parti rejimi, kadÄ±nlarÄ±n kazandÄ±klarÄ± birçok hakka yönelik gasp giriÅŸimlerinin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönem olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Üzerinden çok geçmese de müftülüklere nikah kÄ±yma yetkisinin verilmesi, ortaöÄŸretimde niÅŸanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n önünün açÄ±lmasÄ±, 18 yaÅŸ altÄ± evliliklerin ailenin izniyle gerçekleÅŸtirilebilmesi ve çocuk istismarÄ±nÄ±n zina çerçevesinde tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± çocuk yaÅŸta evliliÄŸin ve çocuk istismarÄ±nÄ±n meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n önünü açan politikalardÄ± ve nitekim bu politikalarla çocuk istismarÄ±nÄ±n resmi bir zemine oturtulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±; 2002’den 2017’ye kadar 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda 440 bin çocuk doÄŸum yapmasÄ±ndan, 15 yaÅŸÄ±n altÄ±nda cinsel istismara uÄŸrayarak doÄŸum yapan çocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n 15 bin 937 olmasÄ±ndan anlayabiliyoruz.Erken yaÅŸta evliliÄŸin önünün açÄ±lmasÄ± özellikle kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitim hakkÄ±nÄ±n gasp edilmesine neden oldu.

KARMA EÄžÄ°TÄ°M TARTIÅžMALARI

MEB’in verilerine göre erken evlilik ve niÅŸanlÄ±lÄ±k nedeniyle eÄŸitime devam edemeyen çocuklarÄ±n yüzde 97,4’ü kÄ±z öÄŸrencilerdi. Haziran’da Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yönetmeliÄŸinde “…çok programlÄ± Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eÄŸitim merkezi ve mesleki eÄŸitim merkezinde karma eÄŸitim yapÄ±lÄ±r.” maddesinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±nda karma eÄŸitimin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden tarikat ve cemaatlerin istekleri doÄŸrultusunda imam hatip liselerinin dÄ±ÅŸÄ±nda Anadolu liselerinin de kÄ±z ve erkek lisesi olarak ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± araladÄ±.

HUKUKÄ° KAZANIMLAR HEDEFTE

Son zamanlarda özellikle iktidar yandaÅŸÄ± medyada KadÄ±na Yönelik Åžiddeti Önleme ve Aileyi Koruma kanunu aileyi bozuÅŸturduÄŸu ve erkekleri maÄŸdur ettiÄŸi söylenerek hedefe konuluyor. Ä°ktidarÄ±n kadÄ±n düÅŸmanÄ± söylemlerinden tutalÄ±m, kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ± yerde hiçe sayan uygulamalarÄ±, bürokrasinin kadÄ±na yönelik ÅŸiddet vakalarÄ±nda takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± umursamaz tutum, okullarda daÄŸÄ±tÄ±lan masal kitaplarÄ±nda tecavüzün, tacizin portre edilmesi bize iktidarÄ±n kendi kadÄ±n politikasÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu, muhafazakar toplum yaratma sürecinde de kadÄ±nÄ±n rolünü ne olarak gördüÄŸünü bize açÄ±kça göstermektedir.

HER 4 GENÇ KADINDAN 1’Ä° Ä°ÅžSÄ°Z

2017 verilerine göre kadÄ±nlarÄ±n iÅŸgücüne katÄ±lÄ±m oranÄ± yüzde 1.1 puan artarak yüzde 33.6 olarak gerçekleÅŸirken istihdam oranÄ± 0.9 puan artarak yüzde 28.9 olmuÅŸ. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ise 2016’da yüzde 13.7 iken 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 14.1 e çÄ±kmÄ±ÅŸ. Gençlerde bu oran daha da yükseliyor; 15-24 yaÅŸ genç kadÄ±nlarda iÅŸsizlik yüzde 26.1 oranÄ±nda.

2018 yÄ±lÄ±, kriz sonrasÄ± rakamlarÄ± ile, iÅŸsizliÄŸin daha da artacaÄŸÄ± bir gerçek.

ESNEK ÇALIÅžMA TUZAÄžI

KadÄ±nlarÄ±n istihdama katÄ±lÄ±mÄ± konusunda “esneklikle güvence arasÄ±nda denge saÄŸlanmasÄ±” gibi özellikle kadÄ±nlarÄ± iknaya yönelik cümleler kuruluyor. KadÄ±nlar için bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha güvencesiz ve daha düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸma olduÄŸu biliniyor. Esnek, güvencesiz ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak kadÄ±nlar, gençler ve göçmenlerden oluÅŸuyor.

Krizi gerekçe gösteren patronlar, esnek çalÄ±ÅŸtÄ±rma uygulamalarÄ±nda zaten daha fütursuz davranmaya baÅŸladÄ±. KadÄ±nlar da bundan payÄ±nÄ± iktidarÄ±n desteÄŸi ile fazlasÄ±yla alacaktÄ±r.

Esnek çalÄ±ÅŸma dayatmalarÄ±, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n gasbedilmesi planlarÄ±yla birlikte düÅŸünüldüÄŸünde, emeklilik hakkÄ± kadÄ±nlar için hayal bile olamayacak.

Ä°STÄ°HDAM AZ, SÖMÜRÜ ÇOK

KadÄ±n istihdamÄ± 2004-2017 arasÄ±nda 2.5 milyondan 6.5 milyona çÄ±ktÄ±. Ama kadÄ±nlarÄ±n daha çok niteliksiz, kayÄ±tdÄ±ÅŸÄ± iÅŸlerde ve hizmet sektöründe istihdam olanaÄŸÄ± bulabiliyor.6.5 milyon kadÄ±nÄ±n 1.6 milyonu kayÄ±tdÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yor. Sanayide kadÄ±nlarÄ±n iÅŸ bulabilme oranÄ± ise oldukça düÅŸük. Ä°stihdamda kadÄ±nlar cinsiyet ayrÄ±mcÄ± politikalara maruz kalÄ±yor; kadÄ±nlarÄ±n kazancÄ± erkeklerinkinin ancak yüzde 83’ü düzeyinde.

DÜNYANIN HER YANINDAN KADINLAR

Ä°talya da Mussolini’ nin iktidarÄ± çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n, aynÄ± iÅŸi yapan erkeklerin yarÄ±sÄ± kadar ücret almasÄ±, liselerde felsefe ve edebiyat derslerinin kadÄ±nlara verilmemesini ve bir erkeÄŸin eÅŸini ya da kÄ±zÄ±nÄ± namusunu korumak adÄ±na öldürebilmesini saÄŸlayacak kararnameleri uygulamaya geçirdi. Mussolini hükümetinin faÅŸist politikalarÄ± her alanda büyürken bir yandan da anti-faÅŸist bir hareket yükseliyordu ve faÅŸizmin eve hapsetmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu kadÄ±nlar anti-faÅŸist hareket içinde ciddi bir rol oynuyorlardÄ±. Kurulan KadÄ±n Savunma ve YardÄ±m GruplarÄ± Ä°talya’nÄ±n Nazilere karÅŸÄ± savunulmasÄ±nda önemli bir yere sahipti. Bu gruplarda bulunan kadÄ±n iÅŸçiler eÅŸit ücret, annelik yardÄ±mÄ±, politik örgütlere girebilme, istedikleri eÄŸitimi alabilme gibi taleplerini de buralardan savunabiliyorlardÄ±.

HÄ°TLER FAÅžÄ°ZMÄ° VE KADINLAR

Hitler faÅŸizminde ise üstün Alman Ä±rkÄ±nÄ± yaratmak adÄ±na Lebernsborn(?) adlÄ± evler kuruluyordu ve bu evlerde sarÄ±ÅŸÄ±n mavi gözlü kadÄ±nlar Nazi SubaylarÄ±yla cinsel iliÅŸkiye zorlanÄ±yordu. Nazizm kadÄ±nÄ±n Almanya’ya ancak saÄŸlÄ±klÄ± Alman çocuklar doÄŸurabildiÄŸinde faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyip kadÄ±nÄ± eve hapsetmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, bir yandan da Yahudi, engelli, Roman, sosyalist… kadÄ±nlarÄ± topluca katlediyordu. Yahudi ve Roman kadÄ±nlarÄ± Nazilerin vahÅŸi deneylerinde kobay olarak kullanÄ±ldÄ±lar. Fakat bunlara raÄŸmen kadÄ±nlar birçok direniÅŸ hareketinde önemli rol oynadÄ±.

YUNANÄ°STAN’DA KRÄ°Z VE KADIN MÜCADELESÄ°

2004 yÄ±lÄ±nda Yunanistan’da baÅŸlayan kriz, kadÄ±nlar bakÄ±mÄ±ndan etkilerinin bugün bile hala hissedildiÄŸi sonuçlar yarattÄ±. Yunanistan’da 2004’te baÅŸlayan ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar, ev içi ÅŸiddeti, yoksulluÄŸu ve fuhuÅŸu da tetikledi. Ve tÄ±pkÄ± bugün Türkiye’de Suriyelilere karÅŸÄ± yaÅŸanan yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± Yunanistan’da da artÄ±ÅŸ gösterdi. Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda “Bizim düÅŸmanlarÄ±mÄ±z botla gelmedi, her gün limuzinle aramÄ±zda dolaÅŸÄ±yorlar” sloganÄ±yla bu yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n neden doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyan eylemler de gerçekleÅŸti.

Kriz sürecinde kadÄ±nlar iÅŸsiz kalmamak adÄ±na zor koÅŸullar ve hak gasplarÄ±na göz yummak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ancak sosyal haklarÄ±nÄ±n ve ücretlerinin gasbedilmesine sessiz kalmalarÄ± da iÅŸsiz kalmalarÄ±na engel olmadÄ±. Kriz, Yunanistan’Ä± AB ülkelerine kÄ±yasla iÅŸsizlikte cinsiyet farkÄ±nÄ±n en fazla olduÄŸu ülke pozisyonuna soktu.

Bugün halen, Yunanistan’da kadÄ±nlarla erkeklerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nda çarpÄ±cÄ± farklÄ±lÄ±klar var: Güvencesiz iÅŸlerde, iÅŸten çÄ±karmalarda, ücretlerin ve iÅŸçi haklarÄ±nÄ±n iflas ettiÄŸi durumlarda baÅŸÄ± kadÄ±nlar çekiyor. Ücret eÅŸitsizliÄŸi bir kural haline gelmiÅŸ durumda. Hamile kadÄ±nlar ya iÅŸten atÄ±lÄ±yor ya da çocuk sahibi olmamayÄ± taahhüt etmek zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor. KadÄ±nlarÄ±n sosyal güvence hakkÄ± vahÅŸice ihlal ediliyor ve emeklilik yaÅŸÄ±, annelik izni, çocuk bakÄ±mÄ± gibi pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k haklarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

Hâlâ bugün ülkedeki kadÄ±n hareketi bileÅŸenleri krize, yoksulluÄŸa, geri alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan sosyal haklara karÅŸÄ± sendikalar ve çeÅŸitli kadÄ±n örgütleriyle birlikte çalÄ±ÅŸmalar yürütmeye devam ediyor. KadÄ±n sendikacÄ±lar ve kadÄ±n hareketinin bileÅŸenleri, her noktada kadÄ±nlarÄ±n krizden ilk etkilenenler olduklarÄ±nÄ± savunuyorlar, bunun somut örneklerini ortaya koymaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bununla birlikte kadÄ±nlarÄ±n sendikalarda ve muhalefet örgütlerinde daha fazla var olabilmesinin de koÅŸullarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 17:23

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