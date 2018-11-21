Yetersiz bakiye!

"KampÃ¼s iÃ§erisindeki Ã¼cretsiz belediye otobÃ¼slerinin Ã¼cretlendirilmesi ve ardÄ±ndan getirilen Ã¼cretsiz otobÃ¼slerin yetersizliÄŸi zor durumda bÄ±rakÄ±yor"

Toygar KAYA

DiyarbakÄ±r

Türkiye’nin en büyük üniversiteleri içerisinde yer alan Dicle Üniversitesi otuz beÅŸ bin civarÄ±nda öÄŸrencisiyle kampüs arasÄ± ulaÅŸÄ±mlarda sÄ±kÄ±ntÄ±lar çekiyor. GeçtiÄŸimiz günlerde kampüs içerisinde ücretsiz olan belediye otobüslerinin ücretlendirilmesi ve ardÄ±ndan getirilen ücretsiz otobüslerin yetersizliÄŸi öÄŸrencileri zor durumda bÄ±rakÄ±yor. Peki, öÄŸrenciler bu konu hakkÄ±nda ne düÅŸünüyor?

“ÖÄžRENCÄ° Ä°ÇÄ°N 3-5 KURUÅž BÄ°LE DEÄžERLÄ°”

Sosyal Bilimler Enstitüsünden Süleyman kampüs içi ulaÅŸÄ±ma gelen ücretlendirmeyi desteklemediÄŸini söylüyor ve ekliyor “Kampüs içerisinde gelen ücreti savunmuyorum. çünkü öÄŸrencinin cebindeki 3-5 kuruÅŸ bile deÄŸerli. Bunu da otobüse vermesi onun için zarardÄ±r.”

“BÖYLE SORUNLARA PEK RASTLAMIYORDUK”

Edebiyat fakültesinden Seyfi, üniversitede gerçekleÅŸen bu olayÄ±n hala çözülmediÄŸine ve gelen çözümlerin de yetersiz olduÄŸunu anlatÄ±yor: “Önceden kampüs içerisinde ücretsiz olan belediye otobüsleri ücretlendirildi. BaktÄ±ÄŸÄ±n zaman getirilen çözümler yetersiz. Kampüs içerisinde dolaÅŸan 4 veya 5 ücretsiz otobüs de çözüm getirmiyor. Ücretsiz otobüsler çok geç geliyor gelenler ise çok kalabalÄ±k olduÄŸu için binilemeyecek vaziyette oluyor.” Durumu kötü olan öÄŸrencileri de unutmadan ekliyor Seyfi: “Durumu çok kötü olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Onlar verecekleri aylÄ±k 50 lira ulaÅŸÄ±m parasÄ±yla kendi ihtiyaçlarÄ±nÄ± az da olsa giderebilirler.”

En sonunda bu durumu kayyÄ±ma baÄŸlayan Seyfi bizlere yaÅŸananlarÄ± anlatÄ±yor: “KayyÄ±m yokken böyle sorunlara pek rastlamÄ±yorduk. Mesela kayyÄ±mdan önce nerden baksan 6 sene boyunca otobüslere ve dolmuÅŸlara hiç zam gelmedi. Ä°lk sorun %70’in üzerinde oy alan belediyeye atanan kayyÄ±m ile baÅŸladÄ±. Sorunlar gün geçtikçe artÄ±yor. Åžimdi ise bu sorunlar biz gençleri vurdu diyebiliriz.”

“EJDERHA HASTALIÄžI”

EÄŸitim fakültesinden Seyit kampüste yaÅŸanan bu gerilime oluÅŸan tepkisini bize aktarÄ±yor: “Kampüs içerisinde ulaÅŸÄ±m niye ücretli? Bu sene okul baÅŸlarÄ±nda ulaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z ücretsizdi hatta daha önceki yÄ±llarda da böyle ücretsizdi. 5 veya 6 tane kampüs içi ücretsiz otobüs var fakat bunlar da yetersiz. ÖÄŸle arasÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda ücretsiz otobüs tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m geliyor. Otobüse binmesem diÄŸerinin gelmesi de 20 dakika sürüyor, bu da öÄŸle arasÄ±ndaki zamanÄ±mÄ±n gitmesi demek.”

Seyit bize ücretsiz eÄŸitimin gerekliliÄŸinden de bahsediyor: “Bence eÄŸitim ücretsiz olmalÄ±. Mesela neden bir öÄŸrenci her dönem harç parasÄ± versin. Devlet neden bir öÄŸrencinin verdiÄŸi paraya göz diksin.”

Tolkien’in Hobbit kitabÄ±na da gönderme yapan Seyit aklÄ±na gelen benzetmeyi gülerek bize anlatÄ±yor: “Ülkede veya baÅŸka bir yerde gücü elinde bulunduranlar hep karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Tolkien’in de Hobbit kitabÄ±nda belirttiÄŸi “ejderha hastalÄ±ÄŸÄ±” gibi. bu hastalÄ±k bizim ülkemizde de var. BaÅŸa geçen iktidar hÄ±rsÄ±na bürünüyor. Durum böyle olunca sonuçlarÄ±na biz katlanÄ±yoruz.”

“SARAY VE SÄ°LAH HARCAMALARINI EÄžÄ°TÄ°MDE KULLANALIM”

Edebiyat Fakültesi’nden Rezan, ücretsiz eÄŸitim taleplerini anlatÄ±yor: “KeÅŸke ücretsiz otobüsler sadece öÄŸrenciler için deÄŸil bütün insanlar için ücretsiz olsun ama maalesef böyle bir giriÅŸim yok. Bütün öÄŸrenciler ücretsiz eÄŸitim almalÄ±. Bu bizim sosyal hakkÄ±mÄ±z. Türkiye’de en fazla bütçe ayrÄ±lan bölüm sanÄ±rÄ±m silahlanma bütçesi. GereÄŸinden fazla bütçe ayrÄ±lÄ±yor böyle yerlere. Gönül isterdi saray harcamalarÄ±nÄ±, silah harcamalarÄ±nÄ± eÄŸitimde kullanalÄ±m.

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