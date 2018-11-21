Bir kavram: Ataerki

Ataerki nedir?

25 KasÄ±m Dünya KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele günü yaklaÅŸÄ±rken kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, cinsiyet eÅŸitsizliÄŸi ve ataerki gündemimizde. KadÄ±na yönelik ÅŸiddeti ve genç kadÄ±nlar olarak maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸiddeti, mücadele yollarÄ±mÄ±zÄ± dergimizin diÄŸer sayfalarÄ±nda sÄ±kça tartÄ±ÅŸtÄ±k. Bu yazÄ±da ise ataerkiyi mercek altÄ±na alacaÄŸÄ±z.

“Ataerki”, “ataerkil” kavramlarÄ±nÄ± günlük hayatÄ±mÄ±zda sÄ±kça kullanÄ±yor olsak da aslÄ±nda bu kavramlarÄ±n ne anlama geldiÄŸi ve tarihsel olarak ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±ndaki farklÄ± analizler, aynÄ± zamanda ataerkiye karÅŸÄ± mücadelede de farklÄ± yollar çizilmesine neden oluyor. Bugün birçok kadÄ±n hareketi ve feminist çevre için ataerki,(üretim iliÅŸkilerinden azade olarak) kendi baÅŸÄ±na bir sistemi tanÄ±mlÄ±yor ya da “kadÄ±nlarÄ±n hemen bütün toplumlarda ÅŸu ya da bu biçimde ezilmekte oluÅŸuna, erkeklere göre ikincil konumda oluÅŸuna” gönderme yapÄ±yor.

Gerçek ÅŸu ki, kadÄ±nlar üzerindeki eril tahakkümü sÄ±nÄ±fsal baskÄ± ve sömürüden ayrÄ± düÅŸünmek, yanÄ±ltÄ±cÄ±dÄ±r. Nitekim, “ataerki” kavramÄ±nÄ± 19. yüzyÄ±lda ifade eden Marksist yazarlar, bu kavramÄ± emekçiler üzerindeki sÄ±nÄ±fsal sömürü ve baskÄ±yla kadÄ±nlar üzerindeki tahakkümün ortak kökenine dikkat çekiyorlardÄ±.

SINIFLI TOPLUMLAR VE ATAERKÄ°NÄ°N ORTAYA ÇIKIÅžI

Friedrich Engels, klasik Marksist yazÄ±nÄ±n bu alandaki en önemli yapÄ±tÄ± sayÄ±lan Ailenin, Devletin Özel Mülkiyetin Kökeni baÅŸlÄ±klÄ± kitabÄ±nda, toplumlarÄ±n sömürenler ve sömürülenler olarak bölünmesiyle erkeklerin kadÄ±nlar üzerindeki sistemli ve yapÄ±sal tahakkümünün ortak bir kökene dayandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eder. Engels’e göre büyükbaÅŸ hayvanlarÄ±n evcilleÅŸtirilmesi ve tarÄ±msal üretimde koÅŸum hayvanÄ± olarak kullanÄ±lmasÄ±, yani sabanÄ±n icadÄ± tarÄ±msal üretimi büyük ölçüde arttÄ±rmÄ±ÅŸ; bu da tarÄ±mcÄ± toplumlarÄ±n hemen tüketemediÄŸi bir ürün fazlasÄ±na (artÄ±-ürün) yol açmÄ±ÅŸtÄ±. ToplumlarÄ± sÄ±nÄ±flara bölen, toplumun küçük bir kesitinin bu artÄ±-ürünü himayesi altÄ±na almasÄ±ydÄ±. Böylelikle, toplum üretici sÄ±nÄ±fa üretim araçlarÄ±nÄ± ve dolayÄ±sÄ±yla da üretimi denetleyen egemen sÄ±nÄ±f(lar) olarak bölünmüÅŸtü. Toplumun sÄ±nÄ±flara bölünmesi, hem egemen sÄ±nÄ±f(lar)Ä±n çÄ±karlarÄ±nÄ±n koruyucusu olarak devletin, hem de sÄ±nÄ±fÄ± toplumun dayanaÄŸÄ± olarak özel mülkiyetin aktarÄ±m aracÄ± olan ailenin ortaya çÄ±kmasÄ±na yol açacaktÄ±.

Aile kurumu, kadÄ±nlarÄ±n hem emek gücü (üreticiler) hem de cinsellik (gelecek kuÅŸaklarÄ±n üretimi: yeniden üretim) açÄ±sÄ±ndan baskÄ± ve kontrol altÄ±nda tutulmasÄ±nÄ±n aracÄ±dÄ±r. SÄ±nÄ±flÄ± toplum(lar) böylelikle hem siyasal hem de cinsel “iktidar”Ä±n kaynaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturmuÅŸtur.

KAPÄ°TALÄ°ZM VE ATAERKÄ°

KadÄ±nlar üzerindeki tahakküm, sÄ±nÄ±flÄ± toplumlarÄ±n üretim iliÅŸkilerinden kaynaklanÄ±r ve esas olarak özel mülkiyet ve sÄ±nÄ±fsal sömürünün geliÅŸimiyle ortaya çÄ±kar. Yani kadÄ±nlar kapitalist toplumda ne evde harcadÄ±klarÄ± emek sermayeye deÄŸer ürettiÄŸi için, ne de erkekleri kadÄ±nlarla rekabete sokan tarih üstü bir ataerkil dürtü nedeniyle ezilir. KadÄ±nlarÄ±n kapitalizm koÅŸullarÄ± altÄ±nda ezilmiÅŸliÄŸinin toplumsal-maddi kökleri, hanenin sermayenin yeniden üretimi ile olan iliÅŸkisiyle alakalÄ±dÄ±r: sermaye ve devlet kadÄ±nlarÄ±n gelecekteki emekçi kuÅŸaklarÄ±nÄ± dünyaya getirme biyolojik kapasitelerini düzenlemeye ihtiyaç duyar, sömürülmeye uygun emek gücü böyle elde edilir.

SOSYALÄ°ZM VE KADINLAR

KadÄ±n olmaktan kaynaklanan sorunlarÄ±n günlük yaÅŸam içinde ortaya çÄ±kan tek tek unsurlarÄ±na yönelik tavÄ±rlardan, sorunun radikal çözümüne yönelik hareketlere deÄŸin kadÄ±n mücadelesi çeÅŸitlilikler gösterir. Bu yelpaze içinde kuÅŸkusuz en kapsayÄ±cÄ± olanÄ±, sosyalist içerikli kadÄ±n mücadelesidir. Mücadelenin pratiÄŸi yaÅŸanÄ±lan birçok deneyle, kadÄ±n haklarÄ±yla ilgili talepleri sonuna deÄŸin götürmeye yetenekli kesimleri sosyalistler olarak tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r.

ÖrneÄŸin, yüzyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda kadÄ±nlara oy hakkÄ± talebiyle ortaya çÄ±kan burjuva süfrajetlerinin istemleri sadece burjuva kadÄ±nlarÄ± temel almaktaydÄ±. Konu üzerinde hâkimiyet kurup oy hakkÄ±nÄ± bütün kadÄ±nlar için saÄŸlama mücadelesinin öncülüÄŸünü sosyalistler yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Sosyalizmin en kapsamlÄ± mücadele alanÄ±nÄ± oluÅŸturmasÄ±, kadÄ±nÄ±n ezilmesinin sadece sonuçlan ile deÄŸil, esas olarak nedenleriyle uÄŸraÅŸÄ±r olmasÄ±dÄ±r.

1917 Sovyet Devrimi, sosyalizmin kadÄ±nlara vaat ettiklerinin yaÅŸama getirilmesinin kanÄ±tÄ±nÄ± oluÅŸturdu ve kadÄ±n mücadelesini zenginleÅŸtirdi. Çünkü dünyanÄ±n bu yöresindeki kadÄ±nlar, o zamana deÄŸin hiç olamadÄ±klarÄ± kadar özgürleÅŸtiler. Hiçbir sÄ±nÄ±flÄ± toplumun ve de özellikle burjuva demokratik yönetimlerin onlara saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± olanaklara sahip oldular: KadÄ±nlarÄ±n, ev iÅŸlerinin bunaltÄ±cÄ±, verimsiz, barbar ortamÄ±ndan onlarÄ± özgür ve kiÅŸilik sahibi kÄ±lacak toplumsal üretime çekilmelerinin zemini hazÄ±rlandÄ±. Ev iÅŸlerinin toplumsallaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ön adÄ±mlarÄ± atÄ±ldÄ±. AÅŸ evleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±, çocuklarÄ±n bakÄ±m ve eÄŸitimini topluma devretmenin yolu açÄ±ldÄ±: kreÅŸler ve bakÄ±mevleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. SÄ±nÄ±flÄ± toplumun ikiyüzlü tek eÅŸli ailesinin çözülmesi, yerine dolaysÄ±z, çÄ±karsÄ±z, sevgiye dayalÄ±, maddi belirlenimlerden kurtulmuÅŸ, kadÄ±n ve erkeÄŸin özgür tercihine dayalÄ±, çarpÄ±tÄ±lmamÄ±ÅŸ insan iliÅŸkileri alternatifinin konulmasÄ± için gerekli yasal önlemler alÄ±nmÄ±ÅŸ, saÄŸlÄ±klÄ± ve çalÄ±ÅŸabilir olduklarÄ± sürece eÅŸlerin birbirinin geçiminden sorumlu olma durumuna son verilmiÅŸtir. Bekâr annelerin, kimsesiz veya evlilik dÄ±ÅŸÄ± çocuklarÄ±n korunmasÄ±nÄ± devlet üzerine almÄ±ÅŸ, boÅŸanma ve kürtaj serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

KadÄ±nlarÄ±n sosyalizmden kazandÄ±klarÄ±, yasal anlamda bu ve benzeri ÅŸeylerdi. Sovyet proletaryasÄ±nÄ±n önderi Lenin diyordu ki:

"Elbette yasalar yetmez ve yalnÄ±z kararnamelerle asla yetinmiyoruz. Ama yasama alanÄ±nda kadÄ±nla erkeÄŸi eÅŸitlemek için yapabileceÄŸimiz her ÅŸeyi yaptÄ±k ve bundan haklÄ± olarak övünç duyuyoruz."

Kaynaklar

Sevda Karaca. “Marksist kaynaklardan ‘cinsiyete’ bakmak: bir okuma denemesi”. Teori ve Eylem. MayÄ±s 2018, sayÄ±:18.

Sevda Karaca. “Neoliberalizmle muhafazakarlÄ±ÄŸÄ±n mutlu evliliÄŸinden kadÄ±nlarÄ±n payÄ±na düÅŸen ne?” Özgürlük DünyasÄ±. sayÄ±: 218.

Sibel Özbudun. “Ataerki üzerine: Cinsel tahakküm ile sÄ±nÄ±fsal sömürünün ortak kökeni”. ekmekvegul.net

www.evrensel.net