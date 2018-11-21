Bir kavram: FlÃ¶rt ÅŸiddeti

FlÃ¶rt ÅŸiddeti nedir? Hangi biÃ§imleri alÄ±r?

KadÄ±na yönelik ÅŸiddetin diÄŸer yüzleri

Çok sayÄ±da genç kadÄ±n, yaÅŸÄ±tÄ± olan erkek arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ± halde çoÄŸunlukla yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlamakta, anlamlandÄ±rmakta ve ÅŸiddetin belirtilerini tanÄ±makta zorluk çekiyor.

KadÄ±na yönelik ÅŸiddet, fiziksel ÅŸiddetle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmazken flört ÅŸiddeti kesinlikle korkutucu ve kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir deneyim. Peki, flört ÅŸiddeti nedir? NasÄ±l biçimlerde karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kar?

FLÖRT ÅžÄ°DDETÄ° NEDÄ°R?

Flört ÅŸiddeti, ilk randevudan uzun süreli aÅŸk iliÅŸkilerine kadar, bir tarafÄ±n diÄŸer taraf üzerinde egemenlik kurmak ve güç kazanmak için uyguladÄ±ÄŸÄ±, karÅŸÄ± tarafÄ± korkutmayÄ±, sindirmeyi ve baÄŸÄ±mlÄ± hale getirmeyi amaçlayan kontrolcü, müdahaleci, kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ±, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, zarar verici ve yaralayÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlardÄ±r.Bu davranÄ±ÅŸlar fiziksel, cinsel, psikolojik, duygusal, sosyal ve dijital gibi farklÄ± ÅŸiddetleri içerir. Flört döneminin evlilik öncesi iliÅŸkileri kapsamasÄ± sebebiyle, flört ÅŸiddetinin yalnÄ±zca lise-üniversite çaÄŸÄ±ndaki gençleri kapsayan bir sorun olduÄŸu düÅŸünülmektedir. Ancak flört iliÅŸkisi her yaÅŸta yaÅŸanabilir. Bu nedenle flört ÅŸiddeti de her yaÅŸtan bireyin flört iliÅŸkisi içerisinde karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi bir ÅŸiddet türüdür.

BÄ°ZÄ°M BEDENÄ°MÄ°Z, BÄ°ZÄ°M KARARIMIZ!

Cinsel flört ÅŸiddeti, sevgilinin seni cinsel birliktelik veya yakÄ±nlÄ±k yaÅŸamak için zorlamasÄ±, cinsellik konusunda “hayÄ±r”Ä± kabul etmemesidir. Sevgilinin istemediÄŸin halde seni öpmesi ve sana dokunmasÄ±, sen alkol veya madde etkisi altÄ±ndayken ya da bilincin yerinde deÄŸilken seninle cinsel birliktelik kurmasÄ±, cinsel birliktelik sÄ±rasÄ±nda, öncesinde veya sonrasÄ±nda sana karÅŸÄ± küçümseyici ve kaba bir tutum sergilemesi, doÄŸum kontrol yöntemlerini kullanmamasÄ± veya senin kullanmana izin vermemesi cinsel ÅŸiddet örnekleridir.

ÅžÄ°DDET PSÄ°KOLOJÄ°K DE OLABÄ°LÄ°R

Psikolojik flört ÅŸiddeti, sevgilinin sende korku uyandÄ±racak, senin kendine olan güvenini ve saygÄ±nÄ± zedeleyecek biçimde konuÅŸmasÄ± ve davranmasÄ±dÄ±r. Sevgilinin sana isim takmasÄ±, baÄŸÄ±rmasÄ±, iftira, hakaret veya küfür etmesi, neyapman ve ne giymen gerektiÄŸini söylemesi, seni baÅŸkalarÄ±nÄ±n önünde küçük düÅŸürmesi, tehdit etmesi, kötülemesi ve ismini karalamasÄ±, suçlamasÄ±, yÄ±kÄ±cÄ± bir biçimde eleÅŸtirmesi, “koruma altÄ±na alma” bahanesiyle yönlendirmesi, sÄ±rlarÄ±nÄ± baÅŸkalarÄ±na söylemesi psikolojik ÅŸiddet örnekleridir.

SOSYAL HAYATIMIZA YAYILAN ÅžÄ°DDET

Sosyal flört ÅŸiddeti, sevgilinin senin sosyal iliÅŸkilerini kÄ±sÄ±tlamasÄ±, kontrol etmesi ve senin sosyal çevrenden soyutlanmana, yalnÄ±zlaÅŸmana neden olacak ÅŸekilde davranmasÄ±dÄ±r. Sevgilinin ailen veya arkadaÅŸlarÄ±nla görüÅŸmene izin vermemesi, kimlerle arkadaÅŸ olduÄŸunu kontrol etmesi, “namusunu koruduÄŸunu” söyleyerek erkek arkadaÅŸlarÄ±nla konuÅŸmanÄ± yasaklamasÄ±, kÄ±skançlÄ±k yaparak sosyal iliÅŸkilerini kÄ±sÄ±tlamaya çalÄ±ÅŸmasÄ± ve kÄ±skançlÄ±ÄŸÄ± sevgisinin dÄ±ÅŸavurumu gibi göstermesi, arkadaÅŸlarÄ±na zaman ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda seni suçlamasÄ±, eleÅŸtirmesi veya sana küsmesi, sürekli baÅŸkalarÄ±yla flört edip etmediÄŸini araÅŸtÄ±rmasÄ±, toplum, aile veya okul karÅŸÄ±sÄ±nda seni utandÄ±rmakla da rezil etmekle tehdit etmesi; sosyal ÅŸiddet örnekleridir.

DÄ°JÄ°TAL ÅžÄ°DDETE DÄ°KKAT!

Dijital flört ÅŸiddeti, sevgilinin teknolojik araçlarÄ± seni kontrol etmek için kullanmasÄ±, bu araçlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla seni tehdit etmesidir. Sevgilinin sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n ÅŸifrelerini istemesi ve kontrol etmesi, sosyal medyada kimlerle arkadaÅŸ olabileceÄŸine karar vermesi, resim ya da video göndermek için seni zorlamasÄ±, telefonunu veya bilgisayarÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±, sürekli mesaj atmasÄ± ve hÄ±zlÄ± bir yanÄ±t beklemesi dijital ÅŸiddet örnekleridir.

ISRARLI TAKÄ°P, Ä°LGÄ° DEÄžÄ°LDÄ°R

IsrarlÄ± takip, ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±n ya da halen birlikte olduÄŸun sevgilinin seni sürekli izlemesi ve takip etmesidir. Takip davranÄ±ÅŸÄ±, sende korku uyandÄ±rmayÄ±, sana gözdaÄŸÄ± vermeyi ve güvencesiz hissettirmeyi hedefler. Eski sevgilinin haber vermeden veya davet edilmeden evine ya da okuluna gelmesi, gittiÄŸin yerlerde karÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ±, sürekli hediye veya çiçek almasÄ± veya göndermesi, arkadaÅŸ çevrenle iletiÅŸim kurmasÄ± ve seninle ilgili bilgi almaya çalÄ±ÅŸmasÄ±, senin eÅŸyalarÄ±na zarar vermesi Ä±srarlÄ± takip davranÄ±ÅŸÄ± örnekleridir.

Ä°LÄ°ÅžKÄ°N GÜVENLÄ° DEÄžÄ°LSE NE YAPABÄ°LÄ°RSÄ°N?

· Åžiddeti tanÄ±man ve ÅŸiddet için kendini sorumlu görmemen çok önemli. Åžiddetin sorumlusu sen deÄŸilsin!

· Åžiddeti normal bir davranÄ±ÅŸ olarak kabul etmemen çok önemli. AklÄ±ndan “bunu hak ettim”, “herkesin sevgilisi böyle davranÄ±yor” gibi düÅŸünceler geçebilir. Kendinden ÅŸüphe etme! Unutma, haklÄ± ÅŸiddet yoktur!

· Sevgilinin, ÅŸiddeti bir problem olarak görüp görmediÄŸini araÅŸtÄ±r. Sevgilin seninle güvenli ve eÅŸit bir iliÅŸki kurmak için çabalÄ±yor mu? Åžiddetsiz bir iliÅŸki kurmak için iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yor mu?

· Güvenli ve eÅŸit bir iliÅŸki kurmak için kurallar koyarak sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± koruyabilirsin. KurallarÄ± koymak, hangi tür davranÄ±ÅŸlarÄ± kabul etmeyeceÄŸini söylemek ve bu kurallara uymadÄ±ÄŸÄ±nda ondan uzaklaÅŸmak ya da ayrÄ±lmak senin güvende olmanÄ± saÄŸlayacak bir adÄ±mdÄ±r. Bu sayede ÅŸiddetsiz, güvenli, eÅŸit iliÅŸkiler kurabilirsin.

· Herhangi bir ÅŸiddet türüyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yorsan, ÅŸiddet durmadan güvende olamazsÄ±n. Sevgilin ÅŸiddeti bir problem olarak görmüyorsa ve ÅŸiddeti durdurmak için herhangi bir adÄ±m atmÄ±yorsa, iliÅŸkiden uzaklaÅŸmalÄ±sÄ±n. Onu deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸma. Unutma, ÅŸiddeti durdurmak onun sorumluluÄŸu. EÄŸer o ÅŸiddeti durdurmazsa, ÅŸiddet artarak devam edecektir. Kendini korumalÄ± ve iliÅŸkiden çÄ±kmalÄ±sÄ±n.

· Sevgilinden ayrÄ±lmayÄ± düÅŸündüÄŸünde “Bana çok iyi davrandÄ±ÄŸÄ± oluyor”, “Her zaman böyle sinirli deÄŸil”, “AslÄ±nda beni çok seviyor” gibi düÅŸüncelere kapÄ±labilirsin. YalnÄ±z kalmaktan korkuyor olabilirsin. Daha önce ayrÄ±lmayÄ± deneyip onu affetmiÅŸ olabilirsin. Onun istediÄŸi gibi biri olmaya çabalÄ±yor olabilirsin. Onunla ileride çok iyi bir iliÅŸki kurabileceÄŸini umut ediyor olabilirsin. Bu durumda ÅŸiddet döngüsüne girmiÅŸsin demektir. Åžiddet döngüsünü tanÄ±malÄ±sÄ±n.

· YakÄ±n gördüÄŸün, seni yargÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸün bir yetiÅŸkinden yardÄ±m isteyebilirsin.

· YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± paylaÅŸmak ve konuÅŸmak, seni güçlendirir. Unutma, ÅŸiddet varsa, sevgi yoktur.

Kaynaklar

“Flört ÅŸiddeti”. Mor ÇatÄ± KadÄ±n SÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± VakfÄ±. https://www.morcati.org.tr/tr/8-mor-cati-kadin-siginagi-vakfi/8-flort-siddeti.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 17:11

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