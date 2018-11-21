Her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸiddete bin tÃ¼rlÃ¼ Ã§Ã¶zÃ¼m

"25 KasÄ±m yaklaÅŸÄ±rken kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin engellenmesi adÄ±na nasÄ±l politikalarÄ±n geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸine cevap aradÄ±k. "

Berfin TAÅžDEMÄ°R

Hazal GÖÇMEN

Ankara

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öÄŸrencileri ile 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± Mücadele ve UluslararasÄ± DayanÄ±ÅŸma Günü yaklaÅŸÄ±rken kadÄ±na yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik ÅŸiddetin engellenmesi adÄ±na nasÄ±l politikalarÄ±n geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸine beraber cevaplar aradÄ±k. Sohbetimiz esnasÄ±nda, “Bu ÅŸiddetin çözülmesi adÄ±na bir politika geliÅŸtirilebilir mi?” sorusu temel çÄ±kÄ±ÅŸ noktamÄ±zÄ± oluÅŸturdu. Sohbete ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 3. sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri Sena ve Zeynep politikanÄ±n tepeden inme bir araç olduÄŸunu o nedenle bir çözüm aracÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler. Çözüm olarak ise, daha temelden yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalar ile kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin yalnÄ±zca fiziksel anlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin önemli olduÄŸunu dile getirdiler. Esas yapÄ±lmasÄ± gereken yaptÄ±rÄ±m uygulamaya gerek kalmayacak biçimde toplumsal bilinci, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet konusunda yükseltmek olduÄŸuna dikkat çektiler.

DÄ°ZÄ°LERDEN GERÇEK HAYATA KADINA YÖNELÄ°K ÅžÄ°DDET SARMALI

GeçtiÄŸimiz günlerin en tartÄ±ÅŸÄ±lan örneklerinden Ahmet Kural- SÄ±la olayÄ±nda toplum içinde fiziksel ÅŸiddet tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n “kadÄ±n da biraz bilecek yerinde durmayÄ±” gibi söylemler ile kadÄ±na yönelik psikolojik ÅŸiddete de dönüÅŸtüÄŸüne deÄŸindiler. Sohbetimizin baÅŸÄ±nda ÅŸiddetle mücadele kapsamÄ±nda politikalar üretmenin bir çözüm yaratmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünürken aslÄ±nda iyi hal indirimi ve cezasÄ±zlÄ±k hallerinin çokluÄŸu gibi Türkiye siyasetinden baÄŸÄ±msÄ±z düÅŸünülemeyecek uygulamalar ile ÅŸiddeti önleyici politikalar geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸi sonucuna vardÄ±k. Zeynep, “Åžu anki ana akÄ±m medya ve dizi sektöründe kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddeti önlemek için ÅŸiddet sahnelerini gösterdiklerini söylüyorlar ancak bu faydalÄ± olmuyor. Oradaki ÅŸiddet toplumsal alandaki ÅŸiddeti de körüklüyor. Komik olan ÅŸu ki o dizilerde de ÅŸiddet gösterenler yaptÄ±rÄ±mlar ile karÅŸÄ±laÅŸmÄ±yorlar.” diyerek kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin kugusal alandaki boyutlarÄ±na dikkat çekiyor.

TOPLUMSAL BÄ°R MÜCADELE HATTI

TartÄ±ÅŸmamÄ±z kadÄ±nÄ±n ezilmiÅŸliÄŸinin tarihsel koÅŸullarÄ±na kayÄ±nca Sena, kadÄ±nÄ±n üretim iliÅŸkilerinde aldÄ±ÄŸÄ± rolün bu sorunun nedeni olabileceÄŸini düÅŸündüÄŸünü anlatÄ±yor. Ä°zlediÄŸi bir yemek programÄ± üzerinden örnek vererek “KadÄ±n normalde evde aÅŸçÄ±dÄ±r ama üretim iliÅŸkisi iÅŸin içine girdiÄŸinde yemek yapmak gibi kadÄ±na atfedilen bir meslek içinde dahi kadÄ±n yer bulamÄ±yor.” sözleriyle dikkatini çeken noktayÄ± paylaÅŸÄ±yor. KadÄ±nlar iÅŸ hayatÄ±nda hep bir limitle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. KadÄ±nÄ±n iliÅŸkilerde erkeÄŸe ekonomik olarak baÄŸÄ±mlÄ± olmasÄ±nÄ±n ÅŸiddeti doÄŸuran nedenlerden biri olduÄŸu sohbetimiz esnasÄ±nda en çok üzerinde durulan konu oluyor. Üniversiteli genç kadÄ±nlarÄ±n tüm bunlar tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken nasÄ±l bir mücadele hattÄ± izlemesi gerektiÄŸi sorusunu sorduÄŸumuzda Zeynep, kadÄ±nlarÄ±n mücadeleden korkar hale geldiÄŸini ekliyor. Sena ise kadÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmak için yalnÄ±zca kadÄ±nlarÄ±n dahil olduÄŸu bir mücadelenin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun toplumsal bir mücadele hattÄ±nda ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini dile getiriyor. Erkeklerin de aktif olarak kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmasÄ± gerektiÄŸini anlatÄ±rken gülerek “Ama tabii bu hadi biz çekilelim erkekler bizi kurtarsÄ±n anlamÄ±na gelmiyor.” sözleri ile esprili bir dille ekliyor.

“UZUN VE KISA VADELÄ° YAPTIRIMLAR HAZIRLANMALI”

Yine 3. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi olan AyÅŸegül ise “PolitikalarÄ± ilk önce uzun vadeli ve kÄ±sa vadeli olarak ayÄ±rmak gerekir sanÄ±rÄ±m; uzun vadede çözümler için baÅŸvurulacak yol ilk önce insan merkezli sonra da vatandaÅŸlÄ±k merkezli, ataerkil ve cinsiyetçi düÅŸünce yapÄ±sÄ±ndan uzak bir evrensel eÄŸitim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± benimsemek olacaktÄ±r.” diyor. “KÄ±sa vadede caydÄ±rÄ±cÄ± siyasi yaptÄ±rÄ±mlar getirmek, basÄ±n yayÄ±n araçlarÄ±yla ya da sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla toplumun bu konuda dikkatini çekmek, kadÄ±nlarÄ±n istihdamÄ±nÄ± artÄ±racak politikalar geliÅŸtirmek ve bilinçlendirmek aklÄ±ma gelen ilk ÅŸeyler.” diyerek sÄ±ralÄ±yor. Sohbetimizi sonlandÄ±rÄ±rken ise kadÄ±na yönelik her türlü ÅŸiddeti önleyecek politikalarÄ±n geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini bunu da kadÄ±n mücadelesinin yükselmesi ile mümkün olabileceÄŸine deÄŸiniyoruz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 17:03

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