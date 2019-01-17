Gana'da futboldaki yolsuzluğu araştıran gazeteci öldürüldü

Gana’da futbol liglerindeki şike ve yolsuzluk iddialarını araştıran gazeteci Ahmed Hussein-Suale, kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

Gazeteci Anas Aremayaw Anas’ın yönettiği Tiger Eye Private adına çalışan Ahmed Hussein-Suale’nin gizli kimlikle yürüttüğü çalışmalar Gana’nın eski futbol federasyonu başkanının ömür boyu men cezası almasını sağladı. Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi, Haziran 2018'de istifa etmişti. Nyantakyi, kendisiyle iş adamı olduğunu söyleyerek temasa geçen Tiger Eye Private üyesinden 65 bin dolar rüşvet alırken fotoğraflanmıştı.

MİLLETVEKİLİ AGYAPONG FOTOĞRAFLARINI DAĞITMIŞTI

BBC Africa Eye, skandala ilişkin geçtiğimiz yıl bir belgesel hazırladı. BBC’nin belgeseli sonrası Milletvekili Kennedy Agyapong, Hussein-Suale’nin de aralarında olduğu Tiger Eye Private çalışanlarının fotoğraflarını dağıttı ve “Hak ettiği cezayı bulmalı” dedi. Bunun üzerine New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, geçtiğimiz yaz Agyapong’a gazetecileri tehdit etmeye son verme çağrısı yaptı. Agyapong, Hussein-Suale'nin suikastı sonrası "Onu ben öldürmedim, ona harcayacak zamanım yok" dedi.

TIGER EYE: İRADEMİZ SARSILMADI

Tiger Eye’dan yapılan açıklamada “Bu alçak saldırı bizde büyük bir acı yarattı ancak ulusu mahvedenleri takip irademiz sarsılmadı” denildi.

Ahmed Hussein-Suale’nin Çarşamba akşamı 23.00 sularında başkent Akra'ya bağlı Madina'nın dışında 3 kurşunla vurulduğu bildirildi.

Hussein-Suale daha önce BBC’yle başka projelerde de iş birliği yapmıştı. Bu projelerden biri Malawi’deki büyü ritüelleri için insan vücudu parçalarının satılmasına ilişkindi.

AFRİKA'DA GAZETECİ ÖLÜMLERİ

Hussein-Suale, Gana’da 1992’den bu yana öldürülen ikinci gazeteci oldu.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, 2017’de Afrika genelinde 8 gazetecinin öldürüldüğünü açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)